Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Gaza, un gruppo di contribuenti USA chiede alla CPI di indagare su Trump e Rubio per complicità

516
Gaza, un gruppo di contribuenti USA chiede alla CPI di indagare su Trump e Rubio per complicità

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Nella giornata dell'11 novembre, l'organizzazione Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG) ha depositato un fascicolo probatorio presso la Corte penale internazionale (CPI), sollecitando l'emissione di mandati di arresto nei confronti del presidente statunitense Donald Trump e del segretario di Stato Marco Rubio con l'accusa di complicità nel genocidio dei palestinesi a Gaza compiuto da Israele. L'iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa tenutasi all'Aia, in rappresentanza di un'ampia coalizione formata da contribuenti americani, legali esperti in diritti umani e attivisti.

Il dossier raccolto comprende dichiarazioni giurate di medici che hanno operato nella Striscia di Gaza, deposizioni di testimoni oculari e informatori, materiale video e atti ufficiali che documentano l'appoggio militare, economico, diplomatico e politico fornito da Washington a Israele. Nel presentare l'istanza, il co-fondatore di TAAG Seth Donnelly ha affermato: "Esortiamo la Procura ad agire rapidamente sulla base di queste prove", precisando che gli elementi prodotti soddisfano tutti i presupposti giuridici necessari per spiccare i mandati d'arresto contro i due esponenti dell'amministrazione, a fronte del ripetuto rifiuto dei tribunali federali degli Stati Uniti di perseguire tali reati.

Nel dettaglio, la relazione di 28 pagine imputa a Trump la decisione diretta di sbloccare e consegnare alle forze armate israeliane all'incirca 1.800 bombe da 2.000 libbre, equivalenti a circa 900 chilogrammi ciascuna, precedentemente congelate. Il testo sottolinea inoltre come il presidente abbia garantito impunità a soggetti ed entità che la stessa amministrazione americana aveva riconosciuto responsabili di violenze ed espropri nella Cisgiordania occupata, annullando le sanzioni precedentemente imposte a loro carico. Quanto a Rubio, l'accusa ne evidenzia il coinvolgimento nell'autorizzazione di commesse militari approvate dal Dipartimento di Stato e dalla Defense Security Cooperation Agency a partire dal febbraio 2025, forniture che spaziano dai missili Hellfire e dai sistemi di guida fino agli involucri per ordigni da 2.000 libbre e alle testate perforanti.

L'esposto addebita a entrambi i dirigenti statunitensi di aver sostenuto e facilitato un genocidio che, nell'arco degli ultimi tre anni, ha provocato la morte di almeno 74.500 palestinesi a Gaza, una cifra destinata con ogni probabilità a crescere in modo rilevante non appena sarà possibile recuperare tutte le salme ancora disperse sotto le macerie.

Da anni, del resto, gli Stati Uniti conducono un'offensiva volta a bloccare l'operatività della Corte penale internazionale per mettere al riparo sia Israele sia i propri funzionari da qualsiasi responsabilità penale legata al genocidio a Gaza e ad altri crimini di guerra. Proprio il mese scorso Washington ha varato un pacchetto di pesanti sanzioni contro il tribunale dell'Aia, escludendolo dall'accesso ai servizi finanziari, alle infrastrutture tecnologiche e al circuito del dollaro americano, con lo stesso Rubio impegnato a promettere di indebolire "la sua capacità di agire contro di noi". Tali restrizioni mettono a serio rischio i servizi bancari, assicurativi e informatici indispensabili per la normale attività della Corte.

L'amministrazione statunitense ha già colpito con misure sanzionatorie la metà dei 18 giudici dell'istituzione e gran parte dei suoi vertici, inclusi il presidente e il procuratore capo, arrivando a fare pressione sugli alleati della NATO affinché collaborino a "smantellare sistematicamente" l'organismo e spingendo diversi Paesi africani a ritirarsi dallo Statuto di Roma. Questa campagna mirata a delegittimare e paralizzare la Corte penale internazionale ha avuto origine nel novembre 2024, in risposta alla decisione dei giudici dell'Aia di emettere mandati di cattura nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, definito un criminale di guerra, e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant per il loro ruolo di primo piano nel genocidio consumato a Gaza.

______________________________________________

LETTURA CONSIGLIATA:

LAD EDIZIONI E EDIZIONI Q PRESENTANO "GAZA NOI NON DIMENTCHIAMO"

VAI ALLA PROMO

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

"Un genocidio lento e accelerato": come la "crisi" invernale di Gaza viene creata ad arte da Israele

"Un genocidio lento e accelerato": come la "crisi" invernale di Gaza viene creata ad arte da Israele

13 Novembre 2026 11:30
Vance sta valutando un incontro faccia a faccia con il capo della sicurezza iraniana

Vance sta valutando un incontro faccia a faccia con il capo della sicurezza iraniana

13 Novembre 2026 11:30
Healthocide: la distruzione sistematica del sistema sanitario di Gaza

Healthocide: la distruzione sistematica del sistema sanitario di Gaza

13 Novembre 2026 10:00
Più fondi alla Difesa che alla Sanità: cosa c'è dietro l'aumento costante delle spese militari italiane

Più fondi alla Difesa che alla Sanità: cosa c'è dietro l'aumento costante delle spese militari italiane

13 Novembre 2026 07:00
Il consigliere di Putin rivela dettagli chiave dell'incontro di Mosca con gli inviati di Trump

Il consigliere di Putin rivela dettagli chiave dell'incontro di Mosca con gli inviati di Trump

12 Novembre 2026 22:24
Aspettando l'Unione Europea

Aspettando l'Unione Europea

12 Novembre 2026 21:00
Difesa europea e rischio atomico: perché il programma missilistico da 35 miliardi divide Francia e Germania

Difesa europea e rischio atomico: perché il programma missilistico da 35 miliardi divide Francia e Germania

12 Novembre 2026 17:56
La Cybercrazia europea. Una strategia della tensione 2.0

La Cybercrazia europea. Una strategia della tensione 2.0

12 Novembre 2026 17:00
ITALIA

IL CAMPO PORNOLARGHISSIMO XXX(L)

21916
EUROPA

Le 5 domande che nessuno rivolge al ministro Crosetto (di Alessandro Orsini)

12681
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

11325
AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

10401
EUROPA

I cyberpirla (di Marco Travaglio)

8895
EUROPA

"Trame del tempo". L'ultima (ridicola) distrazione di massa del governo Meloni

8806
NORD-AMERICA

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

8766
EUROPA

La strana censura sul Professore Donato Ferdori arrestato in Israele

7293
MEDITERRANEO

Gaza, raid israeliano contro l'ospedale Nasser: sei morti, tra cui un chirurgo

ASIA

Pressioni USA. Iraq, Turchia e Pakistan si rifiutano di sigillare i confini con l'Iran

ASIA

Le roccaforti sotterranee dell'Iran: come le sue "città missilistiche" sopravvivono ai bombardamenti

ASIA

"Risposta senza limiti": il duro avvertimento dell'Iran dopo la rappresaglia contro un radar USA

NORD-AMERICA

Quattro grandi città USA ai socialisti: avanza l'ala sinistra dei Democratici

CINA

Cina, Xi rilancia l'eredità di Sun Yat-sen: avanti verso la riunificazione nazionale

MEDITERRANEO

Attacchi di Israele in Libano: oltre un milione di persone rischiano crisi alimentare

ASIA

La guerra di USA e Israele contro l'Iran è costata ai Paesi del Golfo quasi 1.000 miliardi di dollari

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

  • 11 Novembre 2026 15:00
Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime" di Loretta Napoleoni Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

  • 09 Novembre 2026 22:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
La nostra rivoluzione contro la Guerra di Michelangelo Severgnini La nostra rivoluzione contro la Guerra

La nostra rivoluzione contro la Guerra

  • 11 Novembre 2026 10:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia   Una finestra aperta Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia

Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia

  • 13 Novembre 2026 11:00
China International Import Expo (CIIE) a Shanghai: record di aziende per la nona edizione China International Import Expo (CIIE) a Shanghai: record di aziende per la nona edizione

China International Import Expo (CIIE) a Shanghai: record di aziende per la nona edizione

  • 10 Novembre 2026 08:30
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
L'illusione del voto nel regime neocapitalista di Francesco Erspamer  L'illusione del voto nel regime neocapitalista

L'illusione del voto nel regime neocapitalista

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale di Paolo Desogus Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

  • 10 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente di Giuseppe Giannini La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente

La paura fa 90: così la gestione delle emergenze sta riscrivendo il consenso in Occidente

  • 13 Novembre 2026 07:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD di Giorgio Cremaschi GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD

GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD

  • 10 Novembre 2026 21:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti