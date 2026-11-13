Gaza, un gruppo di contribuenti USA chiede alla CPI di indagare su Trump e Rubio per complicità

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Nella giornata dell'11 novembre, l'organizzazione Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG) ha depositato un fascicolo probatorio presso la Corte penale internazionale (CPI), sollecitando l'emissione di mandati di arresto nei confronti del presidente statunitense Donald Trump e del segretario di Stato Marco Rubio con l'accusa di complicità nel genocidio dei palestinesi a Gaza compiuto da Israele. L'iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa tenutasi all'Aia, in rappresentanza di un'ampia coalizione formata da contribuenti americani, legali esperti in diritti umani e attivisti.

Il dossier raccolto comprende dichiarazioni giurate di medici che hanno operato nella Striscia di Gaza, deposizioni di testimoni oculari e informatori, materiale video e atti ufficiali che documentano l'appoggio militare, economico, diplomatico e politico fornito da Washington a Israele. Nel presentare l'istanza, il co-fondatore di TAAG Seth Donnelly ha affermato: "Esortiamo la Procura ad agire rapidamente sulla base di queste prove", precisando che gli elementi prodotti soddisfano tutti i presupposti giuridici necessari per spiccare i mandati d'arresto contro i due esponenti dell'amministrazione, a fronte del ripetuto rifiuto dei tribunali federali degli Stati Uniti di perseguire tali reati.

Nel dettaglio, la relazione di 28 pagine imputa a Trump la decisione diretta di sbloccare e consegnare alle forze armate israeliane all'incirca 1.800 bombe da 2.000 libbre, equivalenti a circa 900 chilogrammi ciascuna, precedentemente congelate. Il testo sottolinea inoltre come il presidente abbia garantito impunità a soggetti ed entità che la stessa amministrazione americana aveva riconosciuto responsabili di violenze ed espropri nella Cisgiordania occupata, annullando le sanzioni precedentemente imposte a loro carico. Quanto a Rubio, l'accusa ne evidenzia il coinvolgimento nell'autorizzazione di commesse militari approvate dal Dipartimento di Stato e dalla Defense Security Cooperation Agency a partire dal febbraio 2025, forniture che spaziano dai missili Hellfire e dai sistemi di guida fino agli involucri per ordigni da 2.000 libbre e alle testate perforanti.

L'esposto addebita a entrambi i dirigenti statunitensi di aver sostenuto e facilitato un genocidio che, nell'arco degli ultimi tre anni, ha provocato la morte di almeno 74.500 palestinesi a Gaza, una cifra destinata con ogni probabilità a crescere in modo rilevante non appena sarà possibile recuperare tutte le salme ancora disperse sotto le macerie.

Da anni, del resto, gli Stati Uniti conducono un'offensiva volta a bloccare l'operatività della Corte penale internazionale per mettere al riparo sia Israele sia i propri funzionari da qualsiasi responsabilità penale legata al genocidio a Gaza e ad altri crimini di guerra. Proprio il mese scorso Washington ha varato un pacchetto di pesanti sanzioni contro il tribunale dell'Aia, escludendolo dall'accesso ai servizi finanziari, alle infrastrutture tecnologiche e al circuito del dollaro americano, con lo stesso Rubio impegnato a promettere di indebolire "la sua capacità di agire contro di noi". Tali restrizioni mettono a serio rischio i servizi bancari, assicurativi e informatici indispensabili per la normale attività della Corte.

L'amministrazione statunitense ha già colpito con misure sanzionatorie la metà dei 18 giudici dell'istituzione e gran parte dei suoi vertici, inclusi il presidente e il procuratore capo, arrivando a fare pressione sugli alleati della NATO affinché collaborino a "smantellare sistematicamente" l'organismo e spingendo diversi Paesi africani a ritirarsi dallo Statuto di Roma. Questa campagna mirata a delegittimare e paralizzare la Corte penale internazionale ha avuto origine nel novembre 2024, in risposta alla decisione dei giudici dell'Aia di emettere mandati di cattura nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, definito un criminale di guerra, e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant per il loro ruolo di primo piano nel genocidio consumato a Gaza.

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