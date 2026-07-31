Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Gaza verso il disarmo, ma la tregua reggerà davvero? Cosa prevede il piano

791
Gaza verso il disarmo, ma la tregua reggerà davvero? Cosa prevede il piano

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Secondo quanto riferito da Al Jazeera, il processo di smilitarizzazione è strettamente connesso al progressivo ripiegamento delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza. L'intesa stabilisce che nessun dispositivo bellico debba essere ceduto a Israele o ad alcun soggetto terzo non palestinese, confermando il Comitato Nazionale come l'unico organismo preposto al possesso e alla gestione degli arsenali nell'enclave.

Un rappresentante del Board of Peace ha attestato che Hamas e gli altri gruppi armati cederanno i propri equipaggiamenti militari a una commissione nazionale incaricata di governare il territorio. Il delegato ha illustrato che le dotazioni in uso alle forze di polizia saranno le prime a essere trasferite, mentre in un secondo momento si procederà alla dismissione dell'armamento pesante. In base al programma stabilito, qualunque operazione bellica nella Striscia dovrà essere interrotta, per quanto l'esponente abbia chiarito che la concretizzazione del piano necessiterà di tempo.

Trump ha descritto lo smantellamento delle armi – che a suo avviso si articolerà per gradi – come un tassello fondamentale dell'intesa di "cessate il fuoco" da lui promossa a ottobre per arrestare la campagna militare di Israele a Gaza, costata la vita a oltre 73.000 palestinesi e causa della devastazione dell'area.

Tuttavia, Israele ha più volte infranto il patto di non aggressione, provocando la morte di oltre 1.200 palestinesi dal momento della sua entrata in vigore, occupando ulteriori porzioni di territorio e mantenendo severe restrizioni al transito di beni e persone. Nella giornata di giovedì, altre sei vittime palestinesi, tra cui due minori, si sono registrate a causa dei recenti raid israeliani sulla Striscia.

Trump ha inoltre assicurato che Tel Aviv ritirerà i propri contingenti da Gaza e che il controllo verrà affidato a un contingente internazionale di stabilizzazione. Quest'ultimo opererà in sinergia con un "nuovo corpo di polizia palestinese" non appena la smilitarizzazione sarà completata. "In forza di questo accordo, la Striscia di Gaza passerà finalmente sotto la guida di un nuovo esecutivo palestinese che opererà al servizio della propria comunità", ha dichiarato Trump.

I vertici di Hamas sono presenti al Cairo, capitale egiziana, dalla fine della scorsa settimana per negoziare i termini del cessate il fuoco con i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia. Un portavoce della fazione, che ha preferito mantenere l'anonimato, ha riferito giovedì che le trattative si sono svolte in un clima "costruttivo" e stanno "compiendo significativi passi avanti".

Stando a quanto divulgato dall'emittente egiziana Al-Qahera News, Il Cairo ospiterà a breve un ulteriore ciclo di consultazioni con i diplomati di Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia, con l'obiettivo di definire gli impegni relativi alla seconda fase della roadmap per la pace. La rete televisiva, citando una fonte qualificata del governo egiziano, ha reso noto che Hamas e le altre sigle palestinesi hanno formalmente espresso il proprio assenso alla bozza, la quale dispone l'invio delle truppe internazionali e l'insediamento operativo del Comitato Nazionale.

Di contro, la Jihad Islamica Palestinese, altro movimento armato attivo nell'enclave, ha smentito le indiscrezioni riguardanti il raggiungimento di un'intesa definitiva con Israele, evidenziando forti riserve sulla formulazione del testo attualmente in circolazione.

Già lo scorso 6 luglio, Hamas aveva preannunciato lo scioglimento dell'apparato di governo da essa guidato, che aveva amministrato la Striscia di Gaza per quasi vent'anni.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il "piano segreto" di Merz per aggirare i governi regionali sulle truppe NATO – Telegraph e Die Welt

Il "piano segreto" di Merz per aggirare i governi regionali sulle truppe NATO – Telegraph e Die Welt

31 Luglio 2026 12:00
Trump raffredda gli entusiasmi di Kiev sui Patriot

Trump raffredda gli entusiasmi di Kiev sui Patriot

31 Luglio 2026 12:00
Cina, Xi Jinping ordina la modernizzazione IA dell'esercito cinese

Cina, Xi Jinping ordina la modernizzazione IA dell'esercito cinese

31 Luglio 2026 11:00
Turchia, come cambia lo scenario politico con la nascita del "Nuovo Partito" di Ozgur Ozel

Turchia, come cambia lo scenario politico con la nascita del "Nuovo Partito" di Ozgur Ozel

31 Luglio 2026 11:00
Ceuta. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Meloni

Ceuta. Madrid convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Meloni

31 Luglio 2026 11:00
Non tutti i civili sono uguali

Non tutti i civili sono uguali

31 Luglio 2026 10:00
Dalle scuole alle piazze: come l'Intelligenza Artificiale rischia di cambiare la sicurezza in Italia

Dalle scuole alle piazze: come l'Intelligenza Artificiale rischia di cambiare la sicurezza in Italia

31 Luglio 2026 08:00
Cina: la la rivoluzione energetica di Pechino assorbe lo shock del petrolio

Cina: la la rivoluzione energetica di Pechino assorbe lo shock del petrolio

31 Luglio 2026 07:00
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

22871
EUROPA

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

12751
EUROPA

Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

10819
ITALIA

La padella e la brace (di Marco Travaglio)

10134
EUROPA

Perché Kiev ha attaccato proprio ora la nave iraniana nel Caspio?

9764

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

8596
ITALIA

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

7937

Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

7923
MEDITERRANEO

Attacco al porto di Damietta, l'Iran avverte l'Egitto: "Attenti alle operazioni false flag di Israele"

ASIA

"Nessun danno"? L'Iran smentisce gli USA e mostra le immagini della base colpita in Giordania

MEDITERRANEO

Giordania, l'appello di politici e attivisti: "Via le truppe USA dal Paese"

ASIA

Dall'India a Israele: l'inchiesta che svela oltre 2.500 spedizioni di armi durante il genocidio a Gaza

AMERICA LATINA

La risposta di Lula agli insulti di Milei

ASIA

100 secondi sulla vita e la morte dei giovani vittime di guerra

ASIA

"Punizione immediata a chi aiuta gli USA": il duro ultimatum dell'Iran

ASIA

Tensioni in Medio Oriente: "Ecco perché l'Arabia Saudita esegue solo gli ordini americani"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

  • 30 Luglio 2026 09:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico di Fabrizio Verde Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

  • 27 Luglio 2026 18:06
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico   Una finestra aperta Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

  • 29 Luglio 2026 09:30
Registro di ispezione di un drone intelligente Registro di ispezione di un drone intelligente

Registro di ispezione di un drone intelligente

  • 30 Luglio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più di Francesco Santoianni Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

  • 28 Luglio 2026 16:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La guerra mondiale non è più "a pezzi" di Paolo Desogus La guerra mondiale non è più "a pezzi"

La guerra mondiale non è più "a pezzi"

  • 29 Luglio 2026 10:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista? di Giuseppe Giannini Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

  • 27 Luglio 2026 12:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia di Michele Blanco Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

  • 30 Luglio 2026 07:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti