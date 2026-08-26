Giornalista rompe il muro di omertà su Gaza: "Migliaia di persone rimangono sepolte sotto le macerie"

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Il giornalista Rami Almughari per l'emittente russa RT ha mostrato come le squadre di soccorso di Gaza continuano a setacciare le macerie dell’enclave alla ricerca di migliaia di palestinesi che si ritiene siano ancora sepolti sotto gli edifici distrutti dagli attacchi israeliani, alcuni dei quali risalgono ai primi mesi della guerra.

La Protezione civile di Gaza stima che circa ottomila palestinesi uccisi durante la guerra siano ancora sepolti sotto le macerie. La cronica mancanza di escavatori e di altri macchinari pesanti ha ostacolato gli sforzi di recupero, costringendo spesso le squadre a setacciare gli edifici crollati senza alcun sostegno.

Alcune famiglie hanno atteso anni affinché i resti dei propri cari venissero recuperati per la sepoltura. Rami Almughari, ha visitato una di queste operazioni nella parte meridionale della città di Gaza, dove le squadre della Protezione civile stavano setacciando le rovine di un edificio di tre piani, colpito durante il Ramadan del 2024. Tredici persone sono morte nell'attacco e ora le squadre stanno cercando i resti di quattro persone ancora sepolte sotto le macerie. Questo il suo servizio che abbiamo tradotto in italiano.

Il giornalista Rami Almughari per l'emittente russa RT ha mostrato come le squadre di soccorso di Gaza continuano a setacciare le macerie dell’enclave alla ricerca di migliaia di palestinesi che si ritiene siano ancora sepolti sotto gli edifici distrutti dagli attacchi… pic.twitter.com/VbuarMadqY — l'AntiDiplomatico (@Lantidiplomatic) August 26, 2026