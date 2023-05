di Svetlana Ekimenko

Non passerà molto tempo prima che vengano sfruttati miliardi di dollari di aiuti militari approvati dagli Stati Uniti al regime di Kiev, e qualsiasi discorso su ulteriori finanziamenti è nel dimenticatoio, secondoun rapporto statunitense.

L'anno scorso, Washington ha approvato l'enorme cifra di 113 miliardi di dollari in aiuti complessivi e assistenza militare all'Ucraina attraverso misure di finanziamento supplementari di emergenza. Circa tre quinti della somma erano stati assegnati alle esigenze della difesa, come l'approvvigionamento di nuove munizioni e attrezzature, la sostituzione delle scorte del Dipartimento della Difesa (DoD) fornite all'Ucraina e i fondi assegnati alla formazione.

Quasi 37 miliardi di dollari sono già stati spesi, si legge nel rapporto, citando il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Anche se si prendesse in considerazione l'errore contabile scoperto a marzo da un audit interno e rivelato dal Pentagono giovedì - che aggiungerebbe altri 3 miliardi di dollari - rimarrebbero tra i 10 ei 13 miliardi di dollari. Il tasso di spesa osservato al momento potrebbe indicare che i fondi per sostenere il regime di Kiev potrebbero essere esauriti entro settembre, la fine dell'anno fiscale.

Nonostante tutta la tanto propagandata disponibilità di Washington a sostenere le autorità di Kiev per tutto il tempo necessario, i problemi del presidente Joe Biden sul fronte interno hanno richiesto attenzione. L'impasse in corso tra la Casa Bianca ei repubblicani riguardo al tetto del debito è citato dai legislatori come uno dei motivi per cui ogni discorso sul prossimo round di finanziamenti per l'Ucraina viene messo da parte. Un altro motivo è l'incertezza sulla “controffensiva” che l'Ucraina aveva promesso ma che finora non si è concretizzata.

Non c'è chiarezza sul fatto che la Camera controllata dai repubblicani continuerà a seguire la linea della determinazione incessante di fornire un pacchetto di aiuti dopo l'altro per l'Ucraina.

Un deputato - il rappresentante democratico per il Massachusetts, Bill Keating - ha confermato nel rapporto che molto dipenderà in ultima analisi dalla controffensiva dell'Ucraina.

"Non è una scienza precisa dire cosa, perché potrebbero essere i guadagni che sono stati fatti che rendono meno necessario un maggiore supporto... Oppure potrebbero esserci danni inflitti dove ci deve essere più [assistenza]", ha detto Keating, aggiungendo che Kiev ne ha “abbastanza adesso per il prossimo futuro”.

Il Congresso ha approvato l'ultima volta il pacchetto finale per l'Ucraina nel dicembre 2022, per coprire la maggior parte del 2023. Quando è stato eletto presidente della Camera controllato dal GOP, il repubblicano della California Kevin McCarthy, ha avvertito che non ci sarebbe stato alcun "assegno in bianco" per l'Ucraina. Tuttavia, a maggio ha indicato che la Camera si sarebbe attenuta alle sue armi con "quello che abbiamo fatto".

Ma incontrandosi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del G7 a Hiroshima, in Giappone, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha pubblicizzato un pacchetto di aiuti militari per Kiev che includeva artiglieria, veicoli blindati, munizioni e addestramento.

Il presidente ucraino era a Hiroshima per chiedere maggiori aiuti per le armi dopo che la Russia ha preso il controllo della città di Artemovsk. L'esercito russo ha confermato domenica scorsa che le operazioni dei distaccamenti d'assalto supportati dall'artiglieria e dall'aviazione del Gruppo di forze meridionale avevano portato alla liberazione totale della città della DPR.

Pochi giorni prima, Washington ha dato agli alleati il ??via libera per trasferire i jet F-16 costruiti negli Stati Uniti in Ucraina. Biden ha anche informato le sue controparti del G7 che gli Stati Uniti sosterranno uno sforzo congiunto per addestrare i piloti ucraini su aerei da combattimento di quarta generazione, compresi gli F-16 .

I paesi occidentali hanno fornito aiuti militari all'Ucraina da quando la Russia ha lanciato la sua operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio 2022. Gli aiuti si sono evoluti dall'artiglieria e dall'addestramento nel 2022 ad armi più pesanti, compresi i carri armati, nello stesso anno e nel 2023.

Il Cremlino, a sua volta, ha ripetutamente messo in guardia contro il continuo incanalare armi a Kiev. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Mosca ha ripetutamente sottolineato che i pesanti livelli di aiuti militari forniti all'Ucraina stanno solo prolungando il conflitto.