Gli Houthi avanzano in Yemen: mai così vicini ai filo sauditi dal 2015

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Secondo quanto riportato da Reuters il 2 novembre, che cita fonti militari, gli Houthi yemeniti sono avanzati verso la periferia di Aden, la principale roccaforte del Paese e capitale temporanea.

Le truppe del movimento Ansar Allah si trovano ora a 80 chilometri dalla città, più vicine che in qualsiasi altro momento degli ultimi 11 anni. Nel 2015 gli Houthi erano entrati brevemente ad Aden, per poi essere respinti. L'avanzata minaccia le posizioni strategiche detenute lungo la principale arteria stradale dal governo ufficiale, sostenuto dall'Arabia Saudita. La strada collega Aden con Taiz — la terza città più grande del Paese, attualmente sotto assedio — ed è un'arteria vitale per lo Yemen sudoccidentale. L'assedio ha causato lo sfollamento di oltre 100.000 persone e ha portato a gravi carenze di cibo, carburante e medicinali, secondo quanto riferito dai media.

Il 2 novembre gli Houthi si sono scontrati con le forze governative in un campo militare all'ingresso del distretto di Tur al-Bahah, che conduce ad Aden, situato a circa 80 chilometri di distanza. Tre giorni prima avevano preso d'assalto le posizioni governative ad Al-Maqatirah, occupando da allora l'intero distretto.

Inoltre, a settembre hanno conquistato territori lungo lo stretto di Bab el-Mandeb, una rotta marittima fondamentale attraverso la quale Riad trasporta petrolio in Asia. Questa avanzata ha dato al movimento l'opportunità di aggirare le forze saudite lungo la catena montuosa che sovrasta Bab el-Mandeb, ha affermato una fonte. Poche settimane fa, le forze governative avevano espulso gli Houthi da tale zona montuosa.

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