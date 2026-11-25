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Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato che lo scalo di Gedda e tutti gli altri terminal sauditi affacciati sul Mar Rosso diventeranno bersagli legittimi delle loro unità militari qualora Riad mettesse in atto i propositi di colpire il porto di Hodeida, il principale snodo controllato dalla milizia sciita.

Tramite un comunicato pubblicato mercoledì sui social network, il movimento ha intimato a tutti i dipendenti, agli operai e ai civili presenti nei pressi di tali infrastrutture portuali di abbandonare subito l'area e di mantenere le distanze di sicurezza. Il gruppo ha inoltre sollecitato tutte le società armatrici ad allontanare tempestivamente le proprie imbarcazioni da quegli approdi. Nella giornata precedente, l'organizzazione yemenita aveva sferrato un raid contro uno dei grattacieli del distretto finanziario della capitale saudita, provocando il ferimento di undici persone.

L'inasprimento dello scontro tra gli Houthi e Riad, avviato a luglio, ha di fatto decretato la fine della precaria tregua che dal 2022 aveva congelato le linee del fronte in Yemen. I ribelli hanno intensificato l'offensiva contro l'Arabia Saudita ed esteso i propri attacchi a obiettivi legati a Riad, mentre il regno ha parallelamente potenziato i propri interventi militari in territorio yemenita, colpendo i civili.

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