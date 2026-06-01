Gli Stati Uniti conducono «attacchi di autodifesa» contro centri di controllo droni in Iran

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Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato lunedì che le forze armate statunitensi hanno effettuato «attacchi di autodifesa» contro radar e centri di comando e controllo dei droni nella città iraniana di Garuk e sull'isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz.

Secondo il comunicato, gli attacchi – «calcolati e deliberati» – sono stati sferrati sabato e domenica in risposta ad azioni aggressive da parte dell'Iran, tra cui l'abbattimento di un drone MQ-1 statunitense che operava in acque internazionali.

«Gli attacchi, mirati e deliberati, sono stati sferrati sabato e domenica in risposta alle azioni aggressive dell'Iran», ha spiegato il Centcom.

Aerei da combattimento statunitensi hanno sferrato attacchi contro i sistemi di difesa aerea iraniani, una stazione di controllo a terra e due droni d'attacco che, secondo Washington, «rappresentavano una chiara minaccia per le navi che transitavano nelle acque regionali». Il Centcom ha dichiarato che tutti questi obiettivi sono stati eliminati e che nessun militare statunitense è rimasto ferito nell'operazione.

La scorsa settimana, le truppe statunitensi avevano già perpetrato attacchi che il portavoce del Centcom, Tim Hawkins, aveva definito «attacchi di autodifesa». In quell'occasione, erano state prese di mira «piattaforme di lancio missilistiche e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine». Hawkins aveva affermato che gli attacchi erano stati effettuati per «proteggere» le truppe statunitensi nella regione da eventuali «minacce» provenienti dalla Repubblica Islamica.

Il contesto

Le operazioni militari statunitensi si inseriscono in un quadro di crescente tensione tra Washington e Teheran, nonostante la fragile tregua mediata da Cina e Pakistan. L'Iran ha ripetutamente negato di aver condotto azioni aggressive contro navi statunitensi o di aver minacciato il traffico marittimo internazionale. Al momento, il Ministero degli Esteri iraniano non ha ancora commentato ufficialmente gli ultimi attacchi del Centcom.