Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Gli Stati Uniti inseriscono Palestine Action nella blacklist dei "gruppi terroristici"

987
Gli Stati Uniti inseriscono Palestine Action nella blacklist dei "gruppi terroristici"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

 

Gli Stati Uniti hanno etichettato Palestine Action come gruppo terroristico, segnando la prima volta che un'organizzazione britannica viene colpita dalle sanzioni antiterrorismo statunitensi. Il Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera anche altri due gruppi, nell'ambito di una strategia che identifica gli «estremisti violenti di sinistra» come una delle principali minacce per il paese.

Mercoledì Palestine Action è stata aggiunta alla lista statunitense delle organizzazioni terroristiche globali appositamente designate (Specially Designated Global Terrorist organizations), secondo una dichiarazione pubblicata online dal Dipartimento del Tesoro. In base alle sanzioni, tutti i conti bancari e i beni del gruppo presenti negli Stati Uniti saranno congelati, mentre ai suoi membri potrebbe essere vietato l'ingresso nel paese.

 

Le attività del gruppo e la risposta di Londra

Fondata nel Regno Unito nel 2020, Palestine Action ha come obiettivo dichiarato quello di porre fine alla «partecipazione globale al regime genocida e di apartheid di Israele». I suoi membri hanno vandalizzato velivoli militari britannici e fabbriche di proprietà o collegate a Elbit Systems, un produttore di armi israeliano.

Lo scorso luglio il governo britannico ha dichiarato Palestine Action un'organizzazione terroristica. Da allora, quattro dei suoi membri sono stati condannati come terroristi per aver causato danni penali a uno stabilimento di Elbit Systems, mentre oltre 3.500 dei suoi sostenitori sono stati arrestati e 480 accusati di reati di terrorismo per aver appoggiato il gruppo.

«L'azione odierna integra la messa al bando da parte del Regno Unito», ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro, aggiungendo che Palestine Action è stata sanzionata «per aver materialmente assistito, finanziato o fornito sostegno finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni e servizi a favore o a sostegno di un atto di terrorismo».

«Le attività di Palestine Action negli Stati Uniti e altrove hanno sempre avuto lo scopo di salvare vite umane ostacolando la macchina da guerra israeliana, che sta commettendo un genocidio a Gaza con il sostegno del governo statunitense», ha dichiarato in un comunicato la cofondatrice di Palestine Action, Huda Ammori. «[Il presidente degli Stati Uniti Donald] Trump è stato al centro dello sterminio di massa dei palestinesi, favorendo il regime sionista in ogni occasione».

Gli altri gruppi sanzionati

Il Tesoro ha inoltre sanzionato Masar Badil, un movimento rivoluzionario palestinese che sarebbe gestito dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP), e Autistici Inventati, descritto dal dipartimento come «un'entità con sede in Italia che fornisce architetture digitali specializzate, strumenti e servizi per le cellule Antifa e altri estremisti violenti di estrema sinistra».

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Orizzonte 2050: il mondo sceglie Pechino e volta le spalle all'egemonia USA

Orizzonte 2050: il mondo sceglie Pechino e volta le spalle all'egemonia USA

27 Agosto 2026 17:01
Financial Times: Svezia, Olanda e Spagna spingono per confiscare i beni russi

Financial Times: Svezia, Olanda e Spagna spingono per confiscare i beni russi

27 Agosto 2026 16:24
Le confessioni di Paz e l'ombra di Cerimedo: la fabbrica dei bot che ha preso il potere in Bolivia

Le confessioni di Paz e l'ombra di Cerimedo: la fabbrica dei bot che ha preso il potere in Bolivia

27 Agosto 2026 15:56
Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

27 Agosto 2026 14:55
L'Iran elogia la Cina per aver respinto le minacce degli Stati Uniti

L'Iran elogia la Cina per aver respinto le minacce degli Stati Uniti

27 Agosto 2026 12:00
L’Ucraina colpisce Donetsk con missili Storm Shadow. Otto civili gravemente feriti (due minori)

L’Ucraina colpisce Donetsk con missili Storm Shadow. Otto civili gravemente feriti (due minori)

27 Agosto 2026 12:00
Gaza, AP e Reuters a Israele: «Perché avete ucciso i nostri giornalisti?»

Gaza, AP e Reuters a Israele: «Perché avete ucciso i nostri giornalisti?»

27 Agosto 2026 11:00
Settant'anni di auto cinesi: la lunga marcia per rottamare il modello occidentale

Settant'anni di auto cinesi: la lunga marcia per rottamare il modello occidentale

26 Agosto 2026 18:15
NORD-AMERICA

E quindi che ci faceva il capo della CIA a Mosca?

15788
RUSSIA

«Vergognatevi». Il Cremlino risponde al leader Ue che chiede di non perseguire i sabotatori del Nord Stream

14087
ITALIA

Sovranità? Fermare l'invasione? Tutto quello che non torna del programma di Vannacci

13004

Emergenza Masha e l'Orso (di Marco Travaglio)

12054
EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

10956
ASIA

Robert Kagan: "Non gli Usa o Israele. La vera potenza dominante oggi in Medio Oriente è l'Iran"

9457

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

8272
CINA

NYT: Perché la Cina pensa di resistere alle minacce di Trump sull'Iran

7894

Ministero degli Esteri iraniano: gli Stati Uniti non devono pensare di essere gli unici in grado di causare danni economici

ASIA

NBC: L’Iran provoca danni senza precedenti ai servizi di intelligence statunitensi in Medio Oriente

ASIA

«Se l'hanno sminato, perché le navi non passano?»: l'Iran confuta le dichiarazioni di Trump sullo Stretto di Hormuz

AFRICA

Il Cremlino reagisce alle dichiarazioni "disfattiste" dell'ex ministro della Difesa ucraino

CINA

"Offensiva finanziaria" USA contro l'Iran: il duro avvertimento della Cina

ASIA

Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

RUSSIA

Il Cremlino accusa la Finlandia di complicità nel terrorismo internazionale

EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke" di Paolo Desogus Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke"

Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke"

  • 25 Agosto 2026 14:00
Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale di Geraldina Colotti Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

  • 25 Agosto 2026 15:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti