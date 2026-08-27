Gli Stati Uniti inseriscono Palestine Action nella blacklist dei "gruppi terroristici"

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Gli Stati Uniti hanno etichettato Palestine Action come gruppo terroristico, segnando la prima volta che un'organizzazione britannica viene colpita dalle sanzioni antiterrorismo statunitensi. Il Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera anche altri due gruppi, nell'ambito di una strategia che identifica gli «estremisti violenti di sinistra» come una delle principali minacce per il paese.

Mercoledì Palestine Action è stata aggiunta alla lista statunitense delle organizzazioni terroristiche globali appositamente designate (Specially Designated Global Terrorist organizations), secondo una dichiarazione pubblicata online dal Dipartimento del Tesoro. In base alle sanzioni, tutti i conti bancari e i beni del gruppo presenti negli Stati Uniti saranno congelati, mentre ai suoi membri potrebbe essere vietato l'ingresso nel paese.

Le attività del gruppo e la risposta di Londra

Fondata nel Regno Unito nel 2020, Palestine Action ha come obiettivo dichiarato quello di porre fine alla «partecipazione globale al regime genocida e di apartheid di Israele». I suoi membri hanno vandalizzato velivoli militari britannici e fabbriche di proprietà o collegate a Elbit Systems, un produttore di armi israeliano.

Lo scorso luglio il governo britannico ha dichiarato Palestine Action un'organizzazione terroristica. Da allora, quattro dei suoi membri sono stati condannati come terroristi per aver causato danni penali a uno stabilimento di Elbit Systems, mentre oltre 3.500 dei suoi sostenitori sono stati arrestati e 480 accusati di reati di terrorismo per aver appoggiato il gruppo.

«L'azione odierna integra la messa al bando da parte del Regno Unito», ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro, aggiungendo che Palestine Action è stata sanzionata «per aver materialmente assistito, finanziato o fornito sostegno finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni e servizi a favore o a sostegno di un atto di terrorismo».

«Le attività di Palestine Action negli Stati Uniti e altrove hanno sempre avuto lo scopo di salvare vite umane ostacolando la macchina da guerra israeliana, che sta commettendo un genocidio a Gaza con il sostegno del governo statunitense», ha dichiarato in un comunicato la cofondatrice di Palestine Action, Huda Ammori. «[Il presidente degli Stati Uniti Donald] Trump è stato al centro dello sterminio di massa dei palestinesi, favorendo il regime sionista in ogni occasione».

Gli altri gruppi sanzionati

Il Tesoro ha inoltre sanzionato Masar Badil, un movimento rivoluzionario palestinese che sarebbe gestito dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP), e Autistici Inventati, descritto dal dipartimento come «un'entità con sede in Italia che fornisce architetture digitali specializzate, strumenti e servizi per le cellule Antifa e altri estremisti violenti di estrema sinistra».