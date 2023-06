Gli Stati Uniti potrebbero porre fine al più antico accordo di cooperazione bilaterale con la Cina

L'Accordo sulla Scienza e la Tecnologia (STA), il primo documento di cooperazione sino-statunitense firmato dopo la normalizzazione delle relazioni bilaterali nel 1979 e prorogato ogni cinque anni, potrebbe non essere ulteriormente prorogato a causa delle discussioni interne negli Usa. Lo riporta Reuters citando fonti a conoscenza della questione.



Secondo Reuters, lo STA, che dovrà essere rinnovato il 27 agosto, viene percepito come "una forza stabilizzante" nelle relazioni bilaterali dei due giganti. Il documento prevede la cooperazione in un'ampia gamma di settori, dalle scienze atmosferiche e agricole agli studi di fisica e chimica. E' stato alla base per scambi accademici e commerciali.



Sull'estensione dello STA, prosegue Reuters, ci sono opinioni contrapposte all'interno degli Stati Uniti. "L'estensione dell'accordo USA-Cina sulla scienza e la tecnologia non farebbe altro che mettere ulteriormente in pericolo la nostra ricerca e la nostra proprietà intellettuale", ha dichiarato Mike Gallagher, deputato repubblicano e capo del Comitato ristretto della Camera sul Partito Comunista Cinese, che ha anche definito lo STA "obsoleto".



Allo stesso modo, Kurt Campbell, coordinatore per l'Indo-Pacifico del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha osservato che "le tecnologie saranno l'arena più avanzata della competizione globale nel prossimo periodo, così come i missili nucleari erano la caratteristica distintiva della Guerra Fredda".



Il Consiglio di sicurezza nazionale ha rifiutato di commentare la situazione. Lo stesso ha fatto il Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare, citando "discussioni interne nella negoziazione".



Nel frattempo, l'ambasciata cinese a Washington ha fatto notare che l'anno scorso Pechino ha espresso la volontà di affrontare con gli Stati Uniti il TPP, che ha posto le basi per una cooperazione "fruttuosa" per oltre 40 anni. "Per quanto ne sappiamo, la parte statunitense sta ancora conducendo una revisione interna sull'estensione dell'accordo", ha dichiarato il portavoce della missione diplomatica Liu Pengyu, aggiungendo che entrambe le parti potrebbero prendere in considerazione emendamenti al documento originale. "Speriamo che gli Stati Uniti accelerino la revisione interna prima della scadenza dell'accordo".



Denis Simon, professore dell'Università del North Carolina che studia la strategia tecnologica cinese, ha sottolineato sempre a Reuters l'importanza di firmare un nuovo accordo con Pechino in questo settore per ottenere informazioni preziose sui progressi tecnici del gigante asiatico. "Che la Cina sia amica o nemica, gli Stati Uniti hanno bisogno di accedere alla Cina per capire cosa sta accadendo in quel campo", ha affermato.