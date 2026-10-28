Gli USA avvertono gli alleati nel Golfo: possibile "breve e intensa campagna militare" contro l'Iran

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I piani di guerra degli Stati uniti d’America contro l’Iran non sono mai stati accantonati.

La conferma giunge dal The Wall Street Journal attraverso le voci di dentro della diplomazia USA, rivelando come la Casa Bianca avrebbe già avviato le notifiche informali ai partner dell'area del Golfo: l'avviso per le monarchie alleate è quello di prepararsi a un'offensiva militare a breve raggio ma a elevata intensità contro l'Iran, da sferrarsi subito dopo la tornata delle elezioni di metà mandato del 3 novembre.

Le indiscrezioni trapelate dal Pentagono tracciano il contorno di una manovra d'escalation deliberata. Washington punta a colpire duro per scardinare l'architettura d'influenza regionale di Teheran e forzare il governo iraniano a sedersi al tavolo dei negoziati da una posizione di totale subalternità.

Sul campo, le parole stanno già lasciando il posto al rischieramento logistico: la difesa missilistica americana è stata ridisegnata per proteggere i contingenti a rischio, gran parte delle truppe è stata evacuata dalle posizioni più esposte e le basi avanzate registrano un continuo afflusso di munizionamento pesante e assetti aerei pronti al decollo.

A completare lo scenario l'arrivo nel teatro di guerra di un gruppo d'attacco guidato da una portaerei e da un'unità di spedizione dei Marines, destinate ad affiancare oltre venti unità da guerra già stanziate nelle acque mediorientali.

Nelle stanze dell'amministrazione Trump la linea dura sembra raccogliere i consensi decisivi. Le indiscrezioni convergono nel descrivere un Presidente propenso ad autorizzare un raid su larga scala orientato a smantellare le infrastrutture critiche e i siti del programma nucleare iraniano, sebbene l'ordine operativo finale non sia stato ancora formalmente firmato. Sull'altro fronte del triangolo, anche Tel Aviv accelera i tempi dei propri preparativi militari, pronta a coordinare un nuovo ciclo di raid in parallelo alle forze di Washington.