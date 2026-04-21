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Gli USA hanno chiesto agli europei di accelerare la transizione verso la «NATO 3.0»

Questo potrebbe essere l'ultimo avvertimento degli Stati Uniti prima di intraprendere azioni drastiche per punire coloro che continuano a respingere le richieste di Trump

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Gli USA hanno chiesto agli europei di accelerare la transizione verso la «NATO 3.0»

 

Il sottosegretario alla Guerra, Elbridge Colby, ha tenuto un importante discorso in occasione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina a metà aprile, nel quale ha esortato gli europei ad accelerare la transizione verso ciò che all'inizio di quest'anno aveva definito «NATO 3.0». Come spiegato qui, “L’idea è che la NATO dovrebbe tornare a concentrarsi sulla propria difesa invece di espandersi eccessivamente nell’Indo-Pacifico, in Asia occidentale, nell’Europa orientale e altrove”, e l’analisi collegata tramite il link precedente spiega come ciò sia in linea con le politiche di Trump 2.0.

Tornando al discorso di Colby, ha chiesto che «l’Europa acceleri l’assunzione della responsabilità primaria per la difesa convenzionale del continente», compreso l’armamento dell’Ucraina attraverso il programma «Prioritized Ukraine Requirements List» (PURL), in cui gli Stati Uniti svolgono il ruolo più significativo. A tal fine, «è fondamentale ricostruire rapidamente le scorte di munizioni europee, così come è fondamentale rimuovere le barriere commerciali protezionistiche che soffocano il potenziale industriale del continente».

Colby ha concluso affermando che «se l’Europa saprà essere all’altezza di questo momento – assumendosi pienamente la responsabilità primaria della difesa del continente, in linea con la nostra visione di una “NATO 3.0” riequilibrata – saremo tutti più forti e più credibili nel difendere i nostri cittadini e i nostri interessi nazionali». A metà del suo discorso ha anche lanciato un monito inquietante: «Sottolineo la criticità [del fatto che la NATO si faccia avanti per contribuire a garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, come si aspetta Trump] per il futuro delle nostre relazioni».

Come valutato il mese scorso e appena implicitamente ribadito da Colby, gli Stati Uniti potrebbero accelerare la loro prevista ridefinizione delle priorità militari, spostando l’attenzione dall’Europa alle Americhe e all’Indo-Pacifico, se gli europei rifiutassero la richiesta di Trump ponendo fine ai loro significativi contributi PURL prima che la NATO possa sostituirli. Ciò faciliterebbe una vittoria russa totale in Ucraina, o almeno spaventerebbe gli europei facendogli temere che ciò sia inevitabile se non si attivano subito dopo che lui avrà nuovamente interrotto le forniture di armi, spingendoli così a fare ciò che vuole.

Se alcuni membri dell’alleanza si rifiutassero di contribuire mentre altri lo facessero, Trump potrebbe imporre il modello «pay-to-play» che, secondo quanto riferito, starebbe prendendo in considerazione; ciò comporterebbe l’esclusione dei «dissidenti» dai processi decisionali e la revoca del sostegno degli Stati Uniti ai sensi dell’articolo 5. Tali sanzioni potrebbero essere applicate anche in caso di rifiuto di destinare il 5% del PIL alla difesa. È molto probabile che Colby abbia comunicato questi piani punitivi ai suoi omologhi a margine dell’evento, anche se solo accennandoli.

La sua esortazione a intensificare la transizione verso la “NATO 3.0”, che è una sua idea, può quindi essere considerata l’ultimo avvertimento degli Stati Uniti prima di intraprendere azioni drastiche per punire coloro che continuano a rifiutare le richieste di Trump. L'imposizione del modello “pay-to-play” è una delle forme che ciò potrebbe assumere, mentre un'altra potrebbe essere quella di interrompere nuovamente le forniture di armi all'Ucraina. Entrambe le cose potrebbero anche verificarsi contemporaneamente. Non è chiaro cosa farà la NATO nel suo complesso, per non parlare dei singoli membri, ma è ovvio che Trump sta perdendo la pazienza nei loro confronti.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko

Andrew Korybko

 

Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.

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