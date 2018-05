Gli USA promettono sanzioni "senza precedenti" contro l'Iran che replica: "Non possono decidere per il mondo"

Informare l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) su tutti gli aspetti attuali del suo programma nucleare e interrompere queste attività in futuro

Fermare l'arricchimento dell'uranio

Non riciclare mai il plutonio

Fornire un accesso senza precedenti all'AIEA a tutti gli impianti nucleari dell'Iran

Interrompere la proliferazione di missili balistici

Smettere di sviluppare missili in grado di trasportare armi nucleari

Liberare tutti i cittadini statunitensi e i cittadini dei paesi alleati degli Stati Uniti

porre fine al loro supporto militare agli Houthi nello Yemen

Smettere di sostenere "organizzazioni terroristiche" e arrestare gli ex leader di Al Qaeda

Rispettare la sovranità del governo iracheno e garantire il disarmo delle organizzazioni militari sciite

Ritirare tutte le sue truppe dalla Siria

Non minacciare Israele e smettere di "lanciare razzi contro l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti".

Meno di due settimane dopo l'uscita degli Stati Uniti dell'accordo nucleare iraniano, il segretario di stato USA Mike Pompeo ha svelato il "Piano B" del suo governo per la Repubblica islamica alla Heritage Foundation di Washington.Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno all'Iran "le sanzioni più forti nella storia", con l'obiettivo che il paese persiano deve scegliere tra "finanziare le guerre all'estero o mantenere la sua economia a galla."Nel suo discorso, Mike Pompeo ha difeso la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritirare il suo paese dal piano d'azione comune Integrale (JCPOA, che l'Iran ha firmato con vari paesi nel 2015 e ha spiegato che la fine dell'aumento della pressione su Teheran è ottenere un accordo migliore per Washington.Inoltre, Pompeo ha dettagliato alcuni punti del futuro accordo con l'Iran, così come quello che Teheran deve fare affinché Washington possa revocare le sanzioni contro di essa:Il presidente dell'Iran, Hasan Rohaní, ha respinto le richieste che il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha fatto al suo Paese poche e ha promesso di continuare "sulla nostra strada", perché ritiene che sia finita l'era in cui gli Stati Uniti potevano "decidere per il mondo".Rohaní ha respinto l'ultimatum di Pompeo e ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno subito una regressione di 15 anni fino al ritorno all'era di "George Bush", perché ancora una volta cercano di dettare la loro volontà al mondo intero, ha riferitol'agenzia di stampa dell' ILNA "Chi siete voi per decidere per l'Iran e per il mondo?", ha chiesto il presidente iraniano, che ritiene che "quell'era sia finita".