Global Times - A novant'anni di distanza, il grande spirito della Lunga Marcia è una luce che illumina il mondo

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Global Times

Giovedì mattina, a Pechino, si è tenuta una grande cerimonia per commemorare il 90° anniversario della vittoria della Lunga Marcia dell’Esercito Rosso dei lavoratori e dei contadini cinesi. Il segretario generale del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) Xi Jinping, che ricopre anche le cariche di presidente della Repubblica e presidente della Commissione militare centrale, ha partecipato alla cerimonia e ha pronunciato un importante discorso.

Xi ha sottolineato che il grande spirito della Lunga Marcia dimostra la forza della lealtà, della verità, della giustizia e dell’unità. In quanto parte importante del retaggio spirituale del PCC, esso trascende il tempo e lo spazio e rimane sempre attuale. Sarà sempre un tesoro prezioso e una potente forza motrice che ci ispira a superare le difficoltà e ad andare avanti con coraggio.

La Lunga Marcia fu un raggio di luce che balenò dalla nazione cinese nel suo momento più buio. Dimostrò chiaramente al mondo che, anche in una Cina antiquata e impantanata nell’oscurità senza via d’uscita apparente, c’era un gruppo di persone che lottava con tutte le proprie forze per costruire una nuova Cina. Nel libro ‘The Life Millennium: The 100 Most Important Events and People of the Past 1000 Years’ (Il millennio della vita: i 100 eventi e personaggi più importanti degli ultimi 1000 anni), pubblicato dalla casa editrice statunitense Time-Life Books, studiosi di tutto il mondo hanno selezionato congiuntamente 100 eventi che hanno plasmato il mondo dal 1000 al 2000 d.C. La Lunga Marcia dell’Armata Rossa è stato uno dei tre eventi storici cinesi a figurare nell’elenco. Essa ispira profondamente le persone, dimostrando che, purché si rimanga saldi nella volontà e irremovibili di fronte alle difficoltà, è sempre possibile trovare una via d’uscita attraverso la continua esplorazione e aprire un percorso completamente nuovo.

Da Edgar Snow a Henry Kissinger, da Nelson Mandela a Fidel Castro, molti osservatori e strateghi si sono chiesti perché questa “Lunga Marcia” in Oriente sia riuscita ad avere successo. Ancora oggi, ogni volta che la Cina stupisce il mondo con innovazioni tecnologiche o ridefinisce le percezioni con miracoli di sviluppo, il mondo continua a chiedersi: “Come ci riescono i cinesi?”. Tutte queste domande portano alla stessa risposta: Abbiamo trovato la strada giusta, una strada fatta di non cedere mai, di andare sempre avanti e di non tirarsi mai indietro. La Lunga Marcia è sia un tesoro spirituale che ispira il popolo cinese, sia una dimostrazione al mondo del carattere resiliente della nazione cinese.

Oggi, il termine «Lunga Marcia» è diventato un nome comune per indicare qualsiasi viaggio arduo che alla fine raggiunge la propria destinazione. In questo senso, il valore della Lunga Marcia non risiede solo nell’arrivo in sé, ma nell’atto stesso di continuare a mettersi in cammino, ancora e ancora. Dopo la vittoria della Lunga Marcia, la nazione non si è fermata: ha continuato a marciare attraverso le fiamme della Guerra di Resistenza contro l’aggressione giapponese, ha continuato ad avanzare sull’onda delle riforme e dell’apertura, e continua ad avanzare sotto il richiamo della nuova era, verso il grande rinnovamento della nazione cinese.

Oggi, il grande spirito della Lunga Marcia è profondamente radicato nel DNA della società cinese. È la determinazione ad affrontare le sfide e a perseverare nel lungo periodo; è il coraggio di non temere alcun sacrificio e di osare; è la lucidità di affrontare la realtà e di cercare attivamente il cambiamento; e, soprattutto, è l’aspirazione originaria di stare al fianco del popolo nella vita e nella morte, condividendo gioie e dolori e lottando con tenacia.

A novant’anni di distanza, il grande spirito della Lunga Marcia non appartiene più solo alla storia; è una luce che diventa sempre più brillante e risplende sul mondo. Attualmente, la governance globale sta attraversando un «momento buio»: cambiamenti climatici, il divario tra Nord e Sud, conflitti geopolitici e le correnti sotterranee della deglobalizzazione.

I vecchi paradigmi stanno fallendo e le nuove regole devono ancora prendere forma. La risoluzione di molte questioni fondamentali richiede una pianificazione a lungo termine e uno sforzo costante che vada oltre i cicli politici e i profitti e le perdite a breve termine.

Lo spirito di ferma convinzione, unità e cooperazione, nonché di lotta incrollabile, trascende i confini nazionali e le ideologie. Esso ispira l’umanità a superare le avversità e a perseguire un futuro più luminoso. Ciò suggerisce, da un lato, che la governance globale debba aprire nuove strade verso lo sviluppo comune, la sicurezza comune e la prosperità comune e, dall’altro, aiuta il mondo a comprendere meglio le fondamenta spirituali della nazione cinese, consentendo a chi guarda dall’esterno di cogliere meglio la direzione verso cui si sta dirigendo questa «grande potenza costruttiva».

“Dove risiede lo spirito, lì risiede la forza.” Il grande spirito della Lunga Marcia risuona con la tradizione culturale della nazione cinese di costante miglioramento personale e ha acquisito un nuovo significato contemporaneo nel processo di modernizzazione cinese. Sebbene oggi non sia più possibile per la Cina replicare la marcia di allora, questo spirito rimarrà per sempre, dimostrando al mondo che la nazione cinese possiede una straordinaria resilienza.

Dopo decenni di lotte, la Cina è ormai da tempo la seconda economia mondiale e sta portando avanti in modo globale la grande rinascita della nazione cinese attraverso la modernizzazione del Paese.

La tenace resilienza nazionale che sta alla base del grande spirito della Lunga Marcia è stata un fattore chiave nella realizzazione di questo miracolo dello sviluppo. È la fiducia che permette alla Cina di superare le tempeste e di prendere l’iniziativa storica, oltre a fornire una prospettiva stabilizzante in un mondo pieno di incertezze.

Negli anni ’80, Zbigniew Brzezinski, che in passato aveva ricoperto la carica di consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, percorse insieme alla sua famiglia il percorso un tempo seguito dall’Armata Rossa. In seguito rifletté: «La Lunga Marcia è più di un’epopea di eroismo quasi senza pari». Oggi, sempre più stranieri vengono in Cina per ripercorrere il percorso della Lunga Marcia, e luoghi come il Passo di Loushan sono tornati ad essere una meta popolare per i visitatori. Questo è un segno che il grande spirito della Lunga Marcia è sempre più necessario al mondo. In quanto monumento spirituale che la nazione cinese ha offerto al mondo, la sua importanza diventerà ancora più rilevante in futuro. Come scrisse una volta lo scrittore militare Wang Shuzeng: «La Lunga Marcia appartiene a quella categoria di eventi della storia umana che, anche dopo il passare di lunghi anni, continuano ad essere ricercati dalle persone».

“La storia della Lunga Marcia non è mai svanita; il cammino della Lunga Marcia continua a protrarsi”. Per la Cina, in questo nuovo viaggio, la Lunga Marcia non ha fine.

Portare avanti il grande spirito della Lunga Marcia significa mantenere sempre un atteggiamento risoluto, pronto a scalare passi e conquistare fortezze, proseguire l’arduo cammino verso la modernizzazione cinese e affrontare tutti i rischi e le sfide con uno spirito combattivo inarrestabile. Significa sia portare a buon fine la Lunga Marcia della nostra generazione, sia infondere in un mondo segnato da turbolenze e trasformazioni la fiducia e la forza provenienti dall’Oriente.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)