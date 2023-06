Global Times - Cina ed Europa "hanno bisogno l'una dell'altra per l'ordine mondiale multipolare"

di Yang Sheng - Global Times

Il premier cinese Li Qiang ha dato il via domenica al suo viaggio di cinque giorni in Germania e Francia, due grandi potenze europee e membri di spicco dell'UE. Lo stesso giorno, il Segretario di Stato USA Antony Blinken è arrivato a Pechino per una visita che era attesa da tempo da parte statunitense.

Si tratta del primo viaggio all'estero di Li da quando si è insediato a marzo come premier cinese, e secondo gli esperti ciò dimostra che la Cina attribuisce grande importanza ai legami bilaterali con i due Paesi europei e ai legami strategici Cina-UE. E’ stato osservato che la visita di Li porterà maggiore certezza alla cooperazione Cina-Europa e favorirà la ripresa economica globale in un momento in cui il mondo è ancora in preda alle turbolenze causate dalla crisi ucraina e in cui l'unilateralismo e l'egemonia degli Stati Uniti minacciano la tendenza al multipolarismo.

La visita di Li in Germania e Francia è stata annunciata dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin in una conferenza stampa di routine giovedì.

La visita di Li arriva dopo quella del presidente francese Emmanuel Macron in Cina ad aprile e quella del cancelliere tedesco Olaf Scholz alla fine del 2022, durante le quali la Cina ha raggiunto una proficua cooperazione e accordi con i due leader europei.

Il mondo è profondamente colpito da due coppie di relazioni: il confronto tra Russia e Occidente sulla crisi ucraina e la competizione tra grandi potenze lanciata dagli Stati Uniti contro la Cina, hanno affermato gli esperti. Sotto l'impatto di questi due fattori, l'UE, in particolare i suoi membri principali, devono trovare nella cooperazione con la Cina la possibilità di superare lo stallo della crisi ucraina e di ripristinare la pace e la stabilità nel continente, nonché di affrontare la prepotenza degli Stati Uniti che mira a minare l'ambiente e il potenziale economico dell'UE.

La Cina deve anche assicurarsi che l'UE si mantenga neutrale sulle questioni che costituiscono gli interessi fondamentali della Cina e cercare una maggiore cooperazione con i Paesi europei, soprattutto in settori come la scienza e le tecnologie, nonché l'economia e il commercio, per bilanciare la pressione degli Stati Uniti, hanno osservato gli analisti.

"Tutti questi elementi fanno sì che la Cina e le principali potenze dell'UE condividano interessi e preoccupazioni comuni ampie e concrete, ponendo solide basi per l'ulteriore sviluppo delle relazioni della Cina con la Francia, la Germania e l'UE", ha dichiarato domenica al Global Times Song Luzheng, studioso cinese residente in Francia e ricercatore presso il China Institute della Fudan University.

Per la ripresa globale

"Il premier Li ha scelto la Germania come prima tappa del suo primo viaggio all'estero da quando è in carica. Questo dimostra pienamente l'importanza che la Cina attribuisce alle relazioni con la Germania. Il meccanismo di consultazione intergovernativa, che vede come copresidenti il premier cinese e il cancelliere tedesco, è un "super motore" della cooperazione tra i due Paesi", ha dichiarato il portavoce Wang ai media durante il briefing stampa di giovedì.

Li Chao, vicedirettore dell'Istituto di Studi Europei presso il China Institutes of Contemporary International Relations, ha dichiarato che i possibili argomenti che potrebbero essere discussi tra la Cina e la Germania si concentreranno generalmente sulla cooperazione pratica in campi quali la gestione dei rischi che potrebbero influire sulla sicurezza economica, l'ulteriore coordinamento sul cambiamento climatico, nonché le questioni globali più scottanti, tra cui la crisi ucraina e l'ondata di riconciliazione in Medio Oriente.

Durante la conferenza stampa di giovedì, Wang ha dichiarato: "Il premier Li e la sua delegazione esamineranno a fondo e faranno avanzare la cooperazione pratica in vari settori durante la settima consultazione intergovernativa Cina-Germania". Il premier Li parteciperà anche all'11° Forum di cooperazione economica e tecnica Cina-Germania e avrà scambi approfonditi con i rappresentanti delle comunità economiche dei due Paesi".

Li Chao ha dichiarato che la consultazione intergovernativa è un meccanismo speciale per la Germania per interagire con le altre grandi potenze e la sua portata è maggiore rispetto al normale incontro tra i capi di governo, in quanto prevede la partecipazione di un maggior numero di funzionari di livello ministeriale e la discussione di questioni più ampie e approfondite.

Negli anni precedenti, le consultazioni intergovernative Cina-Germania erano state rinviate a causa del COVID-19, quindi questo ciclo di consultazioni invierà un forte segnale al mondo esterno che gli scambi Cina-Germania e gli scambi governativi di alto livello sono tornati alla normalità, hanno detto gli esperti.

Scholz è il primo leader europeo a visitare la Cina dopo il 20° Congresso nazionale del PCC e la visita del premier Li Qiang favorisce il mantenimento degli scambi ad alto livello, ha osservato Li Chao. Ha inoltre sottolineato che la cooperazione economica e commerciale è sempre stata un pilastro delle relazioni bilaterali. Le esportazioni tedesche in Cina sono diminuite di recente, quindi attraverso i colloqui "possiamo costruire ponti per le imprese e contribuire a ripristinare la stabilità delle relazioni economiche e commerciali bilaterali".

La Germania ha presentato mercoledì la prima strategia di sicurezza nazionale completa del Paese, con l'obiettivo di fornire una visione d'insieme della politica estera del Paese e di garantire un approccio interministeriale coeso alla sicurezza, nonché di evitare che Berlino sia messa in difficoltà dagli eventi geopolitici.

Sebbene il documento contenga alcune parole forti contro la Cina, sostiene anche la cooperazione e sottolinea che la Germania non sta cercando un "disaccoppiamento" con la Cina, il che dimostra che Berlino è pragmatica e cauta nel trattare con la Cina quando è anche sotto pressione da parte degli Stati Uniti, e che i legami Cina-Germania hanno ancora grandi potenzialità, hanno osservato gli analisti.

Per un mondo multipolare

Soprattutto nel corso della crisi ucraina, Parigi e Berlino hanno constatato che nessuno dei due ha abbastanza influenza per affrontare in modo indipendente la prepotenza e le pressioni di Washington, per cui Francia e Germania vogliono trovare una soluzione approfondendo la cooperazione con la Cina per spingere insieme la multipolarizzazione dell'ordine mondiale, ha osservato Song.

Mentre la Francia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e potenza dotata di armi nucleari, ha iniziato a chiedere l'autonomia strategica dopo la visita di Macron in Cina all'inizio di quest'anno, in aprile, anche la Germania ha sottolineato l'importanza dell'ordine mondiale multipolare.

Secondo il DW del 9 maggio, Scholz ha chiesto un'UE "allargata e riformata". Parlando al Parlamento europeo, il cancelliere tedesco ha affermato che "l'Unione europea deve cambiare", aggiungendo che "l'Europa deve rivolgersi al mondo". Ha affermato che il mondo sta diventando sempre più multipolare e che l'Europa dovrebbe cercare una maggiore cooperazione globale a parità di condizioni.

La Francia sta compiendo passi concreti per promuovere la multipolarizzazione. Dal 22 al 23 giugno, la Francia ospiterà il Vertice per un nuovo patto di finanziamento globale. Questo evento molto ambizioso, a cui parteciperà anche Li, è stato promosso da Macron e si occupa di questioni quali il cambiamento climatico, l'energia, la salute pubblica e il modo in cui affrontare le potenziali crisi economiche, secondo quanto riportato sul sito web del vertice.

Al vertice parteciperanno molte figure influenti, tra cui il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il Cancelliere tedesco Scholz, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e molti leader dei Paesi africani. Secondo gli esperti, la presenza del premier Li dimostra il forte sostegno della Cina agli sforzi della Francia per spingere la multipolarizzazione dell'ordine mondiale.

