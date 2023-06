Global Times - Gli Stati Uniti traggono profitto dalla "corsa all'oro dell'energia sporca" in Ucraina

Global Times

I giganti dell'energia statunitensi stanno estendendo i loro artigli dai vecchi campi di battaglia in Iraq e Siria a nuovi obiettivi in Ucraina, aumentando i loro investimenti nelle infrastrutture petrolifere, del gas e nucleari del Paese con il pretesto di aiutare l'Ucraina a liberarsi dalla dipendenza dalle importazioni di "energia sporca" dalla Russia.

Di fronte a nuove commesse pericolose e poco trasparenti, alcuni ucraini temono che i grandi impianti energetici investiti dagli Stati Uniti portino con sé ulteriori rischi e contraccolpi per il loro Paese.

Gli esperti cinesi hanno sottolineato che gli Stati Uniti, in nome dell'aiuto all'Ucraina e all'Europa nel suo complesso per una transizione completa dall'energia russa, in realtà servono a ingrassare i portafogli dei giganti USA dell'energia e a salvaguardare i propri interessi politici.

Nel veramente ipocrita stile degli Stati Uniti, molte delle promesse fatte dal Paese non sono state altro che "chiacchiere vuote", che hanno messo in luce la natura del Paese di fare soldi per la guerra, hanno avvertito.

Ordine in fretta e furia in mezzo ai conflitti

Mentre gli Stati Uniti continuano a gettare benzina sul fuoco del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, i loro giganti dell'energia e dell'elettricità sono impegnati ad espandere gli affari nel Paese, cercando di accaparrarsi un'ampia fetta di progetti nucleari e petroliferi.

La società nucleare statale ucraina Energoatom ha firmato nel giugno 2022 accordi con la statunitense Westinghouse Electric Company per aumentare da cinque a nove il numero di nuovi reattori AP1000 previsti per l'Ucraina e "fornire combustibile a tutte le sue centrali atomiche", secondo Energoatom.

Energoatom ha annunciato che smetterà di utilizzare il combustibile nucleare russo. "Stava già diversificando le sue forniture di combustibile, ma ora passerà completamente all'utilizzo di combustibile Westinghouse", ha riferito World Nuclear News nel giugno 2022.

Questo progetto e i suoi potenziali rischi hanno suscitato la preoccupazione di molti cittadini ucraini.

Ad aprile, una delle maggiori organizzazioni ambientaliste ucraine, ????i?, o "Eco-action", ha avviato una petizione al Consiglio dei Ministri contro la proposta di costruzione di nuove centrali nucleari.

"Le centrali nucleari ucraine vengono convertite al combustibile statunitense per liberarsi dalla dipendenza dalla Russia", ha scritto ????i? nella sua petizione di aprile. "Tuttavia, i piani per la costruzione di nuovi blocchi anche con Westinghouse minacciano la sicurezza degli ucraini, l'economia e l'ambiente".

In una e-mail inviata in risposta al Global Times, Olexii Pasiuk, esperto di politica energetica presso ????i?, ha scritto che ????i? ha avviato la petizione per sensibilizzare le autorità del Paese sul malcontento dell'opinione pubblica riguardo ai piani. "È interesse comune rendere l'Ucraina un luogo più sicuro".

Ogni nuova centrale nucleare aumenterà la dipendenza dell'Ucraina da compagnie energetiche straniere, ha dichiarato Pasiuk.

Peggio ancora, il possibile inquinamento nucleare causato dalle centrali potrebbe essere una grande minaccia per i residenti. "L'Ucraina è il luogo dell'incidente nucleare di Chornobyl, che ha avuto un impatto enorme sulla società", ha aggiunto.

Le attuali tensioni tra l'Ucraina e la Russia fanno temere che alcuni grandi progetti di investimento, compresi quelli nucleari, possano diventare bersagli di attacchi bellici. Oltre al pericolo di incidenti nucleari intenzionali, "ci sono molti scenari che potrebbero causare incidenti gravi, anche senza attacchi militari", ha detto Pasiuk.

Il titolo della petizione di ????i? contro questo progetto è "Salvate l'Ucraina da una nuova minaccia". "Esistono alternative valide di energia rinnovabile che possono produrre elettricità in modo più economico e veloce", ha osservato Pasiuk.

Tuttavia, la sicurezza del progetto è ampiamente messa in discussione da molte organizzazioni ambientaliste e da singoli cittadini.

La sicurezza del progetto dei reattori previsti ha suscitato preoccupazioni anche presso la Commissione di regolamentazione nucleare degli Stati Uniti, ha dichiarato ????i?. "Ad esempio, il loro involucro protettivo non ha dimostrato la capacità di resistere a condizioni meteorologiche estreme", si legge nella petizione.

Altre imprese statunitensi stanno raggiungendo i loro colleghi ucraini per cooperare nella costruzione di progetti nucleari. Ad aprile, Energoatom e la statunitense Holtec International avrebbero firmato un accordo per la potenziale realizzazione di un massimo di 20 reattori modulari di piccole dimensioni.

Le due società svolgeranno congiuntamente i lavori per la concessione di licenze e la diffusione della tecnologia dei reattori SMR-160 in tutta l'Ucraina, ha riferito NucNet, agenzia di stampa indipendente e rete di informazione per l'industria nucleare mondiale.

"La dipendenza dell'Ucraina dall'energia USA aumenterà notevolmente i costi, un approccio miope", ha dichiarato al Global Times Shen Yi, professore presso la Scuola di Relazioni Internazionali e Affari Pubblici dell'Università di Fudan. "Gli Stati Uniti stanno usando questo conflitto per sconvolgere il mercato energetico locale, soprattutto per espandere le proprie esportazioni di energia".

Shen ha affermato che nella sua storia gli Stati Uniti hanno sempre avuto un'enorme domanda di esportazioni di energia. Dopo la rivoluzione dello shale oil, gli Stati Uniti sono diventati un Paese esportatore di energia e hanno urgentemente bisogno di trovare più mercati nella comunità internazionale.

Tuttavia, l'attuale situazione di turbolenza non consente agli Stati Uniti di sviluppare l'energia a livello locale e la fretta di firmare ordini potrebbe essere solo una vuota promessa, ha affermato l'esperto.

Ulteriori problemi di sicurezza

Oltre a gettare le basi per un futuro inquinamento ambientale in Ucraina e nel resto del mondo, la corsa all'oro dei combustibili fossili e dell'energia nucleare da parte degli Stati Uniti in Ucraina solleva un problema di sicurezza ancora più grande: il rischio potenziale di creare ulteriori obiettivi di attacco in un conflitto in corso.

Il produttore statale di gas ucraino Naftogaz ha avuto colloqui ad aprile con grandi gruppi petroliferi statunitensi, tra cui ExxonMobil, Halliburton e Chevron, su progetti energetici in Ucraina, nel tentativo di aumentare la produzione nel Paese, per raggiungere l'obiettivo di aumentare la produzione di gas naturale a 13,5 miliardi di metri cubi quest'anno, ha riferito il Financial Times ad aprile.

Con il pretesto di "liberare" l'Ucraina dalla dipendenza dalle importazioni di energia sporca dalla Russia, c'è stata un'esplosione di investimenti in infrastrutture per il petrolio e il gas che, una volta costruite, rimarranno in giro per molto tempo", ha dichiarato Michael Shank, professore aggiunto presso il Center for Global Affairs della New York University, in un articolo pubblicato su Newsweek il 14 maggio.

"Le preoccupazioni per le nuove centrali nucleari sono grandi, in quanto bersaglio del terrorismo nucleare", ha detto Shank. Tutti questi approcci USA per "salvare l'Ucraina" e "liberarla" dalla dipendenza dalla Russia rafforzano un sistema energetico centralizzato. E questo è esattamente ciò di cui l'Ucraina non ha bisogno. L'Ucraina ha bisogno di decentrare il suo sistema energetico, non di centralizzarlo".

Le grandi centrali nucleari e le grandi strutture per il carbone, il gas e il petrolio non fanno altro che fornire ai nemici obiettivi più grandi da bombardare, sabotare o hackerare, sostiene Shank.

Il recente attacco alla centrale idroelettrica di Kakhovka, in Ucraina, ha causato una catastrofica rottura della diga, che ha fatto arretrare il più grande bacino idrico del Paese, liberando un torrente di acqua contaminata nelle città e nei paesi a valle, come riporta l'agenzia di stampa Xinhua.

Mentre la Russia e l'Ucraina continuano a scambiarsi accuse sull'attacco, il crollo della diga continua a infliggere costi umanitari, ambientali e agricoli alla zona alluvionata, con un impatto potenziale che probabilmente si ripercuoterà in tutto il mondo negli anni a venire.

A differenza della Cina, che ha espresso grave preoccupazione e ha invitato entrambe le parti a esercitare la massima moderazione, gli Stati Uniti, invece di chiedere un cessate il fuoco, stanno ora fornendo all'Ucraina nuovi pericoli, hanno avvertito gli esperti, sottolineando che dietro questa strategia ci sono guadagni economici.

Date un'occhiata a quanto gli Stati Uniti stanno guadagnando espandendo la loro impronta energetica nei conflitti tra Russia e Ucraina: Nella prima metà del 2022, gli Stati Uniti sono diventati il più grande esportatore di GNL al mondo. Le esportazioni sono aumentate del 12% rispetto alla seconda metà del 2021; secondo i dati dell'Energy Information Administration statunitense, le entrate sono passate da 8,3 miliardi di dollari tra gennaio e settembre 2021 a 35 miliardi di dollari tra gennaio e settembre 2022; il produttore statunitense di petrolio e gas Chesapeake Energy è uscito dalla bancarotta con circa 3 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti, una riduzione del debito di 7 miliardi di dollari e un taglio di 1,7 miliardi di dollari dalla lavorazione del gas e dai gasdotti. 7 miliardi di dollari di riduzione dei costi di lavorazione del gas e dei gasdotti, secondo quanto riportato da Reuters; le azioni del già citato gigante energetico statunitense Chevron sono aumentate di oltre il 50% nel 2022, anche se il mercato azionario più ampio è diminuito, secondo quanto riportato da CNBC.

Bugie dietro l'espansione dell'energia

Esiste un precedente in cui gli Stati Uniti utilizzano l'attuale crisi ucraina per impadronirsi dei mercati energetici in Ucraina.

Prima di Westinghouse, le forniture di combustibile erano "monopolizzate" dalla società nucleare russa TVEL. Le crescenti tensioni tra Ucraina e Russia negli ultimi anni sembravano offrire alle aziende occidentali come Westinghouse l'opportunità di entrare nel mercato ucraino.

Nel 2014, mesi dopo l'incidente in Crimea, Westinghouse ha firmato un accordo con Energoatom per "aumentare significativamente" le forniture di combustibile nucleare alle centrali nucleari ucraine fino al 2020, ha riferito World Nuclear News il 31 dicembre dello stesso anno.

Poco dopo, il Ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione in cui si dichiarava "allarmato" dalla notizia del contratto", secondo World Nuclear News.

"Particolarmente preoccupante è il fatto che tutto ciò avvenga sullo sfondo di una situazione instabile in Ucraina, in un ambiente in cui l'impegno politico ha la precedenza sui requisiti di sicurezza nucleare", si legge nella dichiarazione.

L'Ucraina è stata prevalentemente e a lungo dipendente dall'Unione Sovietica per l'energia. Da quando è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti sono desiderosi di vendere all'Ucraina la loro energia petrolchimica e le loro centrali nucleari, sia per soddisfare le esportazioni sia per allontanare l'intera Europa dalla Russia come fonte di energia, il che è in linea con gli interessi statunitensi, ha dichiarato Song Zhongping, esperto militare e commentatore televisivo cinese, al Global Times.

"Questo è anche il motivo per cui gli Stati Uniti continuano a fomentare i conflitti. Gli Stati Uniti sembrano aiutare l'Europa, ma in realtà la stanno distruggendo", ha affermato Song.

Per molto tempo, l'utilizzo delle esportazioni di energia come merce di scambio diplomatico è stato il consenso del Congresso e del governo degli Stati Uniti. Con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, i politici USA hanno fatto circolare varie dichiarazioni cosiddette "di giustizia", ma dietro le quinte, politici e uomini d'affari stanno cogliendo l'opportunità di trarre profitto dalla crisi, hanno osservato gli osservatori.

Come ha concluso Shank, se gli Stati Uniti vogliono davvero aiutare il popolo ucraino e la sua sicurezza, che è ciò che affermano di avere a cuore, "la ricostruzione pulita è ciò che porterà il Paese su una strada più stabile: Posti di lavoro locali, centrali elettriche locali, forniture locali e controllo locale".

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)