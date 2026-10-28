Gramsci, il Mezzogiorno e la Sardegna a cento anni dall'arresto e dal ritrovamento del saggio sulla «quistione meridionale»

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8 novembre 1926. Esattamente cento anni fa la polizia fascista arrestava a Roma Antonio Gramsci, deputato comunista e segretario del Partito Comunista d'Italia, violando persino la sua immunità parlamentare.

Nei giorni del suo arresto, Gramsci stava lavorando al manoscritto (rimasto incompiuto) Alcuni temi della quistione meridionale.

A cento anni di distanza, Cristiano Sabino e Angelo Calemme rileggono quel saggio alla luce delle proteste e delle mobilitazioni che attraversano il Sud, la Sicilia e la Sardegna, del ruolo degli intellettuali nella costruzione del consenso attorno all'ordine europeo e occidentale e, soprattutto, della necessità di costruire un intellettuale collettivo organicamente legato agli sfruttati, ai popoli colonizzati e a tutti i gruppi subalterni.

Perché la questione meridionale, oggi come ieri, non è soltanto una questione territoriale: è una questione di potere, di egemonia e di organizzazione politica.

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di Cristiano Sabino e Angelo Calemme

8 novembre 1926. La polizia fascista arresta Antonio Gramsci, deputato e segretario del Partito Comunista d’Italia. È uno degli episodi cruciali con cui il regime completa la conversione dello Stato liberale in dittatura manifesta.

Mussolini è al governo da appena quattro anni. In questo breve periodo, però, il fascismo ha già svuotato le istituzioni rappresentative e costituito uno Stato al completo servizio dei grandi interessi economici, della proprietà agraria, dei settori della borghesia industriale e finanziaria.

Fondato nel 1919, alle elezioni politiche di quello stesso anno, il movimento dei Fasci italiani di combattimento non aveva conquistato neppure un seggio. Nel giro di pochi anni è diventato il principale strumento politico di una reazione sociale, che ha saputo organizzare, finanziare e utilizzare la violenza squadrista per abbattere il movimento operaio e contadino.

Le sedi dei partiti e dei sindacati vengono devastate, le cooperative incendiate, le amministrazioni socialiste sciolte. L’uso del terrorismo è all’ordine del giorno e migliaia di militanti subiscono intimidazioni, pestaggi, persecuzioni e assassinii. La violenza fascista si dispiega con la complicità o l'inerzia degli apparati dello Stato, delle forze di polizia, dei settori della Destra liberale e ovviamente della monarchia sabauda, mentre le organizzazioni popolari vengono progressivamente private della possibilità di difendersi e di agire politicamente.

Covato nelle trincee, maturato durante il Biennio rosso e radicato nelle fabbriche, nelle campagne e nelle organizzazioni popolari, il movimento di emancipazione sociale viene sconfitto nel giro di pochi anni.

Ma come è potuto accadere?

Inizialmente marginale, come ha fatto una minoranza politica a conquistare il potere e a trasformare una società, attraversata da grandi conflitti sociali, in un regime terrorista capace di durare vent'anni e di comprimere le istanze di ribellione e rinnovamento dei lavoratori e di territori oppressi come la Sardegna e il Mezzogiorno?

Per Gramsci, la risposta non può esaurirsi nell’uso della violenza. La repressione è una componente fondamentale del dominio politico, ma non basta a spiegare la sua capacità di consolidarsi e riprodursi nel tempo. Per governare stabilmente una società non è sufficiente imporre l'obbedienza: bisogna anche costruire consenso, organizzare una visione del mondo, produrre idee e rappresentazioni della realtà attraverso cui gli interessi di una parte della società possano essere presentati come interessi generali.

È qui che entra in gioco una delle questioni centrali del pensiero gramsciano: il rapporto tra potere, cultura e intellettuali, ovvero il tema dell’egemonia.

La classe dominante non esercita il proprio potere soltanto attraverso la proprietà dei mezzi di produzione, il controllo delle istituzioni o la forza degli apparati repressivi; lo esercita anche attraverso la capacità di dirigere culturalmente e moralmente la società, di stabilire ciò che viene considerato normale, giusto, possibile o inevitabile.

In altre parole, lo sfruttamento economico non si conserva soltanto attraverso la coercizione, ma anche attraverso la costruzione di un senso comune che lo rende accettabile.

E per produrre, organizzare e diffondere questo senso comune servono gli intellettuali.

Non parliamo soltanto di professori, filosofi, scrittori o giornalisti. Per Gramsci, ogni classe sociale che aspira a conquistare una funzione dirigente deve elaborare propri gruppi intellettuali, capaci di darle consapevolezza, organizzazione e una visione complessiva della società. Sono quelli che definisce intellettuali organici: figure che svolgono una funzione precisa nell'organizzazione della vita economica, politica e culturale di una classe.

Questa riflessione inizia a prendere forma proprio nel saggio che Gramsci elabora nei mesi precedenti al suo arresto: Alcuni temi della quistione meridionale.

Rimasto incompiuto a causa della repressione fascista, il manoscritto viene recuperato dopo l'arresto dalla sua compagna di partito Camilla Ravera e raggiunge il gruppo dirigente comunista all'estero, attraverso una complessa vicenda di conservazione e trasferimenti. Sarà pubblicato a Parigi nel gennaio 1930 sulla rivista Lo Stato operaio.

Non è soltanto un documento di carattere storico. È uno dei testi più importanti scritti da Gramsci, perché contiene già alcune delle intuizioni che trovano uno sviluppo successivo più articolato nei Quaderni del carcere. Si può dire che tutto il pensiero di Gramsci nasce dalla questione del Sud e quest’ultima nasce dalla riflessione viva e militante che Gramsci svolge sulla questione sarda.

A cent’anni dal ritrovamento di questo saggio, gran parte delle questioni gramsciane che possiamo ritrovarci sono ancora attuali.

È veramente singolare che proprio nei giorni che precedono il centenario del ritrovamento del saggio di Gramsci il Mezzogiorno – che sembrava definitivamente uscito di scena come soggetto autonomo rispetto alle dinamiche politiche settentrionali – torni a ribollire, tra proteste e mobilitazioni radicali portate avanti da agricoltori, pescatori e trasportatori.

Da settimane, in diverse regioni meridionali, si moltiplicano le proteste degli agricoltori, dei pescatori, degli autotrasportatori indipendenti e di altri settori produttivi, da anni già in stato di agitazione contro le PAC (Politiche Agricole Comunitarie) che, per garantire i mercati di sbocco alle macchine e ai manufatti industriali dei Nord italiano ed europeo, agevolano le importazioni di prodotti agricoli nordafricani, a esclusivo danno delle produzioni agricole e casearie di Sicilia, Italia meridionale e Sardegna.

Ma attenzione: non stiamo parlando soltanto dei grandi gruppi della logistica. Come scrive Michele Franco su Contropiano sono in agitazione anche i cosiddetti padroncini, piccoli imprenditori che hanno investito i propri risparmi nei mezzi di lavoro e che spesso faticano a garantirsi un reddito dignitoso, nonostante giornate interminabili.

Nel Mezzogiorno tutto questo pesa ancora di più, perché qui le merci viaggiano soprattutto su gomma, le distanze sono maggiori e le infrastrutture non compensano le difficoltà del territorio.

Le proteste sono esplose in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Blocchi stradali, rallentamenti, difficoltà nei rifornimenti e scaffali dei supermercati svuotati. Mobilitazioni nate in maniera frammentata, senza una direzione unitaria, ma che in alcuni territori hanno incontrato la solidarietà di altri settori della popolazione.

Dopo cento anni non solo la questione meridionale viene rispolverata, ma ritorna nella forma in cui l’aveva riflessa il Pensatore sardo: cioè la questione degli esclusi rispetto ai processi di modernizzazione industriale e di concentrazione della ricchezza e del consumo. La questione meridionale è quella delle zone di sacrificio, delle aree marginalizzate, del colonialismo interno.

Inoltre, la Sardegna da anni conduce la sua battaglia per non diventare terra di conquista delle multinazionali dell’energia e proprio in occasione dello sciopero generale del 30 ottobre si è realizzata un’insolita saldatura tra le istanze del sindacalismo di base e delle ragioni dei comitati contro la colonizzazione energetica

. È ancora troppo presto per trarne conclusioni, ma è certo che le diverse contraddizioni che affliggono l’isola e che lo stesso Gramsci definiva “i dolori della Sardegna” stanno convergenza verso un unico punto e cioè la saldatura di questione coloniale e questione sociale, due questioni che le classi dirigenti isolani (trasversalmente intese rispetto alla dicotomia destra-sinistra) hanno storicamente cercato di mantenere separate per poter scongiurare la rivolta nazionale e poterne trarre profitto in termini di carriera e costruzione di un proprio specifico ruolo mediatore nei confronti dello Stato centrale.

Un’altra interessante congiuntura è il fatto che proprio nei giorni scorsi e precisamente il 13 ottobre 2026, il Consiglio dei ministri abbia approvato gli schemi di intesa e i relativi disegni di legge concernenti l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Si tratta della famigerata autonomia differenziata che riguarda l’attribuzione di quattro ambiti di competenza a determinate regioni del Settentrione: “protezione civile”, “professioni”, “previdenza complementare e integrativa” e “tutela della salute”. Alle intese di cui sopra si aggiunge l’Atto del Governo n. 449 (XIX Legislatura), per l’adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane per il 2026: il provvedimento assume la spesa storica corrente del 2023 come variabile di riferimento per stimare i fabbisogni dei comuni dei Sud in materia di ambiente, istruzione e trasporti. Invece di colmare i divari infrastrutturali, i nuovi coefficienti penalizzano ancora una volta i Sud.

A cent’anni dall’arresto di Gramsci lo Stato sancisce la cortina di ferro finanziaria e sociale con il Meridione e con le isole rendendo istituzionali le profonde disuguaglianze economiche e sociali, creando al contempo, probabilmente, le premesse per la rinascita della questione separatista rivoluzionaria meridionale (Nicola Zitara) e indipendentista sarda (Simon Mossa).

Ma restiamo su Gramsci. Cosa ci insegna davvero oggi il saggio “Alcuni temi della quistione meridionale” e perché è utilissimo aprire un dibattito su questo mentre i sardi e i meridionali rialzano la testa contro il centralismo e il neo colonialismo interno?







La Questione meridionale è una questione coloniale







Cagliari, 23, 24, 25 settembre 2026. La comunità internazionale degli studiosi si è data convegno sul tema: “Gramsci e la Questione meridionale”.

Dopo essere caduta in disuso per alcuni decenni – almeno alle nostre latitudini - ed essere stata mandata in soffitta insieme a tutto il bagaglio teorico e politico approntato dal Filosofo, Giornalista e Rivoluzionario sardo, la “questione meridionale” ritorna di attualità. Dal convegno di Cagliari emerge con chiarezza che “la questione meridionale” vale ben oltre la specifica congiuntura storico-geografica dell'Italia degli anni Venti, e si configura invece come una chiave di lettura di portata globale, indispensabile per interpretare le asimmetrie tra centri e periferie, le forme contemporanee di subalternità, le nuove dinamiche estrattive e post-coloniali nell’imperialismo del XXI secolo e il ruolo degli intellettuali nella conservazione del dominio delle oligarchie finanziarie e coloniali del nostro tempo.

La questione meridionale è insomma attualissima e la ragione sta tutta qui: trovato incompiuto al momento dell’arresto di Gramsci, il saggio di 28 pagine è allo stesso tempo un momento di arrivo e di ripartenza.

All’elaborazione della questione meridionale Gramsci era giunto dopo un lungo cammino, che lo aveva portato dalle prime lotte in Sardegna per “gettare a mare i continentali” alla grande svolta del congresso di Lione del gennaio 1926. Allo stesso tempo, nel saggio sulla questione meridionale sono presenti tutti i nuclei concettuali che si trovano nella riflessione carceraria. In questo lavoro Gramsci mette a fuoco il suo principale obiettivo: dopo le sconfitte della guerra contadina del 1860-70 e dei Fasci siciliani (1889-94), portare alla luce le dinamiche che hanno potuto silenziare la più grande forza sociale dell’epoca e cioè i contadini meridionali e – insieme ad essa - la voce delle colonie interne. Come è stato possibile collocare ai margini della vita politica popoli interi, costituiti da milioni di uomini e donne, a cui non sono stati lasciati nemmeno gli “occhi per piangere”, senza che questi reagiscano con forza alla loro brutalizzazione?

La questione meridionale è di fatto la questione degli esclusi e di come questi possano uscire dallo stadio di minorità, in cui sono stati relegati, e prendere in mano le redini della propria vita, delle proprie comunità e della propria terra.

Prima di procedere oltre è però indispensabile smascherare un fraintendimento. Spesso si legge la questione meridionale di Gramsci dal punto di vista delle esigenze postbelliche del PCI. In quella fase il partito aveva obiettivi e preoccupazioni assai diverse da quelle vissute e analizzate da Gramsci negli anni Trenta. Il meridionalismo critico di Gramsci fu allora recuperato come uno strumento di mero sostegno dell’operaismo del Nord, all’interno di una visione (a torto o a ragione) piuttosto centralista dei comunisti italiani.

Il meridionalismo gramsciano viene in questa fase epurato del suo nucleo vitale ovvero della radicale e chiarissima critica delle colonie interne nei confronti dello Stato italiano, delle maggioranze parlamentari, degli intellettuali e del loro «fanatismo unitario».

Per Gramsci il problema è allora diverso da quanto sostenuto dal PCI nel dopoguerra e nasce dall’esperienza e dall’elaborazione della questione sarda, intesa come una questione coloniale. Come sottolinea Gianni Fresu nel suo libro “Questioni gramsciane” e nel convegno citato:

“Tra il 1720 e il 1860 per i Savoia e le classi dirigenti sardo-piemontesi la Sardegna è stata anche un grande laboratorio nel quale vengono sperimentate le forme di assimilazione conservatrice che si riproporranno dopo l’Unità nel rapporto diseguale tra regioni settentrionali e meridionali”

In Sardegna si sperimenta per la prima volta la “piemontesizzazione” forzata, estesa poi a tutte le nazioni dello Stato unitario e basata sulla costruzione di un vero e proprio regime di colonialismo domestico, che “concepì prima la Sardegna poi il Mezzogiorno come un mercato coloniale interno a beneficio del Nord”; ma il colonialismo non è mai soltanto un meccanismo economico basato sullo sfruttamento di un mercato. Come ha dimostrato la letteratura post-coloniale, a partire dal capolavoro di Said “Orientalism”, il colonialismo è sempre anche una narrazione. I colonialisti devono essere in grado di presentare la loro opera di colonizzazione come buona e giusta, come un’azione che essi compiono anche per il bene dei colonizzati, che non sono in grado di bastare a se stessi.

Gramsci parla a questo proposito di “ideologia della palla di piombo”: “Se il Mezzogiorno è arretrato, la colpa non è del sistema capitalistico o di qualsivoglia altra causa storica, ma della natura che ha fatto i meridionali poltroni, incapaci, criminali, barbari” - spiega Gramsci nel suo saggio.

Attenzione però, questa ideologia non è veicolata soltanto dai liberali, dalle Destre conservatrici. Il Partito socialista – scrive Gramsci – “fu in gran parte il veicolo di questa ideologia borghese nel proletariato settentrionale”. I socialisti trasmettevano argomentazioni razziste di pseudo scienziati come Niceforo. “Ancora una volta – conclude Gramsci - la scienza era rivolta a schiacciare i miseri e gli sfruttati, ma questa volta essa si ammantava dei colori socialisti”.

Rispetto a tutto ciò, Gramsci propone una virata netta. Non si può sperare in un qualsivoglia cambiamento aspettando che questo venga calato dall’alto, da qualche buon governo. Non si può nemmeno pensare che l’alternativa verrà esportata a raggiera dall’azione benefica elaborata in qualche evoluta metropoli del Settentrione.

Bisogna agire dal basso, dalle periferie, rendere protagonisti i margini, dare la parola ai subalterni, ai colonizzati.

È la prima volta che il pensiero socialista italiano parla così chiaramente della questione del colonialismo interno!

Senza porre la questione meridionale, dunque la questione coloniale, al centro dell’attività politica, secondo Gramsci non si potrà mai produrre alcun cambiamento reale. La questione meridionale, dunque la questione coloniale, è in sostanza la questione degli esclusi rispetto ai processi di modernizzazione industriale. Gli operai sono sfruttati, ma lavorano in fabbrica, sono consapevoli dei propri diritti, rappresentano una forza politica organizzata e consapevole, hanno strumenti politici e sindacali per far valere la propria agenda. I contadini meridionali (e con loro intere comunità) vivono in tutt’altra dimensione e, se nessuno si occupa dei loro reali bisogni, diventano carne da cannone di chi saprà ingannarli meglio, magari promettendo loro la proprietà della terra o, ancora peggio, scatenando guerre tra poveri.

Ed è qui che entrano in gioco gli intellettuali meridionali, i cosiddetti “paglietta”.

L’Italia meridionale è una “grande disgregazione sociale”, cioè chi lo popola “non ha nessuna coesione”. I contadini sono sfruttati brutalmente, reagiscono e si ribellano, ma lo fanno in maniera spontanea, senza progettualità, senza riuscire a costruire un percorso di affrancamento, senza mettere su una reale alternativa politica.

E questo non avviene casualmente. Avviene perché la società meridionale è costituita da un grande blocco agrario, costituito a sua volta da tre strati sociali: “la grande massa contadina amorfa e disgregata, gli intellettuali della piccola e media borghesia rurale, i grandi proprietari terrieri e i grandi intellettuali. I contadini meridionali sono in perpetuo fermento, ma come massa essi sono incapaci di dare un’espressione centralizzata alle loro aspirazioni e ai loro bisogni” per il semplice fatto che il blocco dominante, costituito dai grandi proprietari e dai grandi intellettuali, “centralizzano e dominano”, spezzando continuamente le mobilitazioni che sorgono dal basso.

Il «paglietta»

Chi subisce non riesce a costruire un’alternativa, perché viene continuamente irretito dall’alto. Nel Meridione predomina l’intellettuale “paglietta” : “democratico nella faccia contadina, reazionario nella faccia rivolta verso il grande proprietario e il governo, politicante, corrotto, sleale”.

Il profilo da Giano bifronte proprio degli intellettuali paglietta è una chiave di lettura indispensabile per comprendere la natura del sistema coloniale.

Sono i grandi intellettuali come Benedetto Croce e Giustino Fortunato che svolgono la funzione di veri e propri custodi degli interessi del blocco agrario meridionale e industriale settentrionale, riuscendo ad assorbire e neutralizzare le inquietudini popolari e anche dei ceti colti meridionali, incanalando ogni spinta riformatrice all'interno delle istituzioni dello Stato ed evitando che l'intellettualità del Sud si saldi alle istanze di cambiamento provenienti dalle periferie.

Questo sistema apparentemente inossidabile presenta però delle crepe e quindi delle possibilità di azione popolare.

Ad esempio, la Sardegna rappresenta un’eccezione e Gramsci la mette in chiaro, oltre che nel saggio sulla questione meridionale, in diversi altri scritti e perfino nei Quaderni. Del resto è così spiegata la sua continua attenzione verso il fenomeno del sardismo e anche la sua amicizia personale con Emilio Lussu, uno dei massimi dirigenti del movimento sardista.

L’occasione di concepire un diverso rapporto tra intellettuali e popolo è stata propria la terribile esperienza della guerra, che ha introdotto un elemento nuovo. La trincea ha funzionato per i contadini meridionali e isolani un po’ come la fabbrica per gli operai: ha dato una prospettiva unitaria a chi era prima frammentato. Così nel movimento sardista - scrive Gramsci - “contadini-soldati e gli intellettuali-ufficiali formavano un blocco più unito tra di loro e in una certa misura antagonistico coi grandi proprietari”.

La Sardegna è la “sola regione dove il movimento degli ex combattenti assunse un profilo più preciso e riuscì a crearsi una struttura sociale più solida”. Gramsci sta parlando della nascita del sardismo, con il quale “la spinta dal basso esercitata dalle masse dei contadini e dei pastori non trova un contrappeso nel superiore strato sociale dei grandi proprietari”, come accade invece in Sicilia.

Siamo all’alba della teoria dell’egemonia!

In Sardegna si sperimenta un legame “organico” tra popolo oppresso e intellettuali ad esso legati in maniera diretta. Contrariamente a come vuole una certa tradizione, il sardismo non è semplicemente espressione di egoismi regionalisti, ma un vero e proprio laboratorio di autogoverno popolare alternativo al blocco tra grandi proprietari e intellettuali reazionari.

Insomma, esiste la possibilità di competere con quel “mostruoso blocco agrario che nel suo complesso funziona da intermediario e da sorvegliante del capitalismo settentrionale e delle grandi banche” e il cui unico scopo è “conservare lo status quo”.

Ma anche in questo caso sono possibili crepe in cui infilarsi. I subalterni non devono per forza subire in silenzio ma possono far saltare il banco!

Gramsci questa volta parla di sé e della sua esperienza torinese. Se è vero che la Sinistra, anche nella sua variante comunista, ha fallito nel tentativo di parlare a tutti i gruppi subalterni, non si deve buttare via il bambino con l’acqua sporca. A Torino – racconta Gramsci – la Brigata Sassari fu inviata per reprimere lo sciopero operaio. Inizialmente i soldati sardi della brigata credevano che a scioperare fossero “i signori”. Ma poi, grazie ad un intervento politico dei socialisti sardi, le cose cambiarono. Accolta trionfalmente dalla borghesia coloniale di Torino, affinché reprimesse nel sangue la lotta operaia, grazie al proselitismo socialista la Brigata Sassari viene smobilitata per il rischio concreto di fraternizzare con la folla in rivolta operaia.

Alla fine “fu allontanata, i soldati anziani furono congedati e la formazione divisa in tre. La Brigata fu fatta partire di notte, all’improvviso”.

In due lavori pubblicati dal collettivo di ricerca decoloniale Filosofia de Logu (volumi editi da Meltemi), Cristiano Sabino parla a questo proposito di “sardismo popolare” e “sardismo meticcio”, cioè del laboratorio politico a cui Gramsci diede fondo negli anni torinesi e che portarono sia la parte più avanzata del movimento operaio a sposare le istanze anticoloniali dei sardi e dei meridionali sia a influenzare in termini rivoluzionari la base popolare del sardismo, aprendo prospettive inedite ad un movimento che altrimenti sarebbe facilmente involuto nel regionalismo reazionario fine a se stesso.

Cosa farne oggi?

Ad un secolo dal suo ritrovamento “Alcuni temi della quistione meridionale” il quadro si è complicato. Sono cambiati i subalterni a cui Gramsci cercava di dare voce. Il capitalismo ha prodotto una frammentazione enorme del mondo del lavoro a partire dallo smantellamento della linea produttiva.

Nonostante la questione del colonialismo domestico si sia solo aggravata, di questione meridionale e questione sarda si fatica a parlarne, persino a Sinistra.

Eppure, per esempio, gli strumenti gramsciani renderebbero comprensibile quella che, nel suo ultimo libro “La variabile legittima della storia. Per un meridionalismo critico, multipopolare e a portata di territori”, Angelo Calemme definisce – mutuando Tarizzo – la “grammatica del colonialismo domestico”, cioè un sistema ideologico che agisce anche a livello inconscio e che determina le condizioni psicologiche di uno sfruttamento interno e domestico che, come abbiamo visto, proprio in questi mesi sta compiendo un salto di qualità verso una condizione di iper sfruttamento sfacciato e cinico.

La stessa “autonomia differenziata” e lo svilimento dell’autonomia speciale sarda a proposito della questione energetica, non sono, come scrive il meridionalista Gianfranco Viesti, una questione di “secessione dei ricchi”, bensì nuove forme di colonialismo domestico, vale a dire il prodotto della ristrutturazione dei capitalismi europei e italiano.

Gli effetti di queste dinamiche neocoloniali sono messe nero su bianco nel Piano Strategico Nazionale Aree interne 2021-2027, che sancisce la morte di intere zone dello Stato, la gran parte delle quali al Sud e nelle isole: “un numero non trascurabile di Aree Interne (…) non può porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza. Hanno bisogno di un piano che le assista in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento” ( https://comunivirtuosi.org/aree-interne-lassociazione-non-ci-sta/ ). Sono questioni che Gramsci aveva individuato lucidamente già cento anni fa parlando di effetti da “invasione barbarica”.

Ma gli strumenti gramsciani elaborati sulla questione meridionale servono anche per leggere le contraddizioni interne alla stessa UE, a partire dalla ribellione di interi territori al proprio centralismo politico, come il recente voto nella Germania orientale rende evidente.

Fanno luce sul divario sempre più crescente tra potere finanziario della bolla speculativa nordamericana e Stati nazionali europei, sempre più soggetti ai diktat di Washington. In questo caso i “paglietta” sono i vari Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Mario Draghi, Friedrich Merz i quali, per interessi di casta, mediano tra una sempre più insofferente opinione pubblica europea e i diktat del centro imperiale. Niente di nuovo dal fronte occidentale. Già nel 1991, l’economista Paul Krugman parlava di “mezzogiornificazione” dell’Europa, rendendo chiaro il rischio che il destino storicamente riservato al Mezzogiorno italiano diventasse la realtà delle periferie europee sempre più prone e plebee. Il ceto politico della Commissione europea media tra i diktat provenienti dall’altra parte dell’Atlantico e gli Stati membri dell’UE, che si sono “mezzogiornificati”, diventando a loro volta una grande “disgregazione sociale”, com’era un tempo la società meridionale descritta da Gramsci.

Ma se questa è la diagnosi, qual è la via d’uscita?

Gramsci ce l’ha mostrata.

Il problema non è convincere qualche intellettuale famoso a diventare più sensibile ai bisogni popolari. Dobbiamo costruire organizzazioni culturali e politiche capaci di unire ciò che il sistema economico e politico divide, di raccontare i meccanismi della subordinazione del centro rispetto alla periferia e di come la questione coloniale si possa riprodurre tanto a Destra quanto a Sinistra. Questo vale tra Torino, Milano, Genova da una parte e Cagliari, Napoli, Palermo dall’altra; ma vale allo stesso tempo tra Bruxelles e Roma e tra Washington e Bruxelles.

Ci racconta di come i grandi intellettuali riescano a irretire la ribellione popolare e a distaccare il ceto intellettuale intermedio dai gruppi subalterni e dal popolo, giocando sulla doppiezza, sul doppio standard, su vere e proprie strategie manipolatorie basate sull’inganno linguistico.

Ci insegnano però anche che bucare la rete del consenso coloniale è possibile. Disponendo di opportuni strumenti è possibile costruire un gruppo di intellettuali capaci di fare gli interessi popolari, traendo dal basso tutta l’energia che serve e offrendo al popolo strumenti utili per ottenere un vero cambiamento.

La storica subordinazione del Mezzogiorno e delle isole al polo industriale del Nord e alle sue classi dominanti può essere oggi ricondotta anche ai meccanismi di sfruttamento dell’Occidente verso il resto del mondo. In questo caso sono spesso le élite dei Paesi colonizzati a svolgere la funzione di mediazione tra le colonie e i centri imperiali.

Infine, il meccanismo individuato da Gramsci è indispensabile anche per leggere le dinamiche del "colonialismo interno" tra centri metropolitani e zone di sacrificio nei processi di nuovo "estrattivismo", come dimostra la vicenda della colonizzazione energetica in atto in Sardegna e in diverse macroregioni del sud Italia, tutte ugualmente schiacciate dalla doppia morsa della “Secessione senza secessione” propria dell’Autonomia differenziata e dalle dinamiche neocoloniali nelle agende relative a energia e riarmo.

In questo quadro, le regioni periferiche vengono trasformate in territori di servitù, anche grazie al ruolo degli intellettuali mediatori che mostrano una faccia democratica, antagonista, ecologista ai territori depredati e saccheggiati e tutt’altro volto ai centri di potere, tra Roma, Bruxelles e Washington.

A cento anni dal suo arresto Gramsci torna ad essere un punto di riferimento strategico per chiunque voglia mettere in discussione i rapporti di subalternità e costruire le basi di una liberazione che non sia l’ennesimo gattopardo a cui la sinistra imperiale e coloniale ci ha abituati in questi ultimi quarant’anni.