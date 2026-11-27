di Michelangelo Severgnini*

Sulla testa dei bambini di Gaza, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato in questi giorni che le Forze di difesa israeliane (Idf) “provvederanno a smantellare Hamas, qualora questi non voglia disarmare”. Per raggiungere questo obiettivo ci sarà “una nuova evacuazione di un milione di residenti di Gaza verso sud e la bonifica del territorio”.

Tra un post su X e un ordine ministeriale ne passa. Però più Eisenkot non riesce a formare un nuovo governo, più Netanyahu e i suoi ministri in carica si sentono legittimati a farsi notare.

Del resto era da poco giunta una nota d’oltreoceano che recitava più o meno così: “Israele deve abbandonare la mentalità di guerra permanente e concentrarsi sulla diplomazia economica”. Firmato: Jared Kushner, inviato della Casa Bianca.

Non solo. Il “Board of Peace" ha riferito al Consiglio di Sicurezza dell'ONU che “l'attuazione concreta della road map in 15 punti per il disarmo di Hamas e il passaggio dei poteri a un'amministrazione transizionale resta bloccata sul terreno in una fase di stallo”.

Il Consiglio per la Pace, istituito dal presidente americano Donald Trump per gestire la questione della Striscia di Gaza, ha espresso il proprio profondo disappunto per l’attuale situazione di stallo, attribuendo la responsabilità di tale blocco alle fazioni politiche all’interno del governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

In alcune dichiarazioni di grande rilievo rilasciate dall’alto funzionario del Consiglio, Josh Greenbaum, al quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha rivolto aspre critiche al governo israeliano per non aver rispettato nessuno degli impegni assunti nei confronti del presidente Trump, nonostante sia trascorso più di un anno dal cessate il fuoco e dal ritorno delle famiglie.

Greenbaum si è interrogato sulla sorte dei punti concordati, sottolineando la mancata firma dell’accordo sul dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione e sull’addestramento delle forze di polizia civile palestinese in Egitto, oltre al perdurare della chiusura dei valichi all’ingresso degli aiuti umanitari prima dell’arrivo dell’inverno.

Minaccia di deferire la questione alle Nazioni Unite: il funzionario statunitense ha lanciato un monito dai toni più severi, avvertendo che il protrarsi degli ostacoli da parte israeliana spingerà il Consiglio a riprendere il controllo di Gaza e la consegna dell’intero dossier alle Nazioni Unite; ha spiegato che questo scenario potrebbe spingere la comunità internazionale a cercare alternative, sia aspettando una nuova amministrazione statunitense, sia rivolgendosi all’Autorità Palestinese, sia addirittura mantenendo lo status quo con Hamas; ha invitato a mettere alla prova gli impegni di Hamas e, per quanto riguarda la posizione del movimento Greenbaum ha affermato chiaramente: «Non chiediamo a Israele di fidarsi di Hamas, ma di metterla alla prova», sottolineando che il movimento ha dichiarato la propria disponibilità a consegnare le armi e a trasferire l’amministrazione della Striscia a un governo tecnocratico, invitando a verificare nuovamente questa proposta attraverso i meccanismi di controllo e di indagine disponibili.

Greenbaum ha concluso le sue dichiarazioni mettendo in guardia Israele dalle gravi conseguenze che potrebbero derivare da un’isolamento diplomatico più ampio, dall’imposizione di sanzioni e da un calo del sostegno statunitense.

Ma quando Israele si sente all’angolo, non sente ragioni. Ed ecco così spiegate le parole di Israel Katz e ciò che le ha motivate: il nervosismo.

Nel frattempo Israele nell’ultima settimana ha colpito e ucciso alcuni funzionari di Hamas nella Striscia, con l‘utilizzo di droni. Però il 21 novembre scorso ha pure centrato un veicolo alimentare a Tel al-Hawa, uccidendo tre persone, mentre il 23 novembre ha perso la vita un operatore dell'UNRWA a Jabalia a seguito di un bombardamento.

E’ stata inoltre proclamata un’allerta per un'impennata di casi di meningite: circa 400 contagi nell'ultimo mese, otto volte sopra la media normale. A favorirla il sovraffollamento e le pessime condizioni igieniche.

“Una landa tossica” è stata infine la definizione usata per Gaza in un rapporto dell’OXFAM pubblicato il 22 novembre scorso. E all’orizzonte si annunciano nuove piogge per i prossimi giorni.



*Editoriale tratto dalla puntata 64 di Radio Gaza.

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