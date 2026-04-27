Grushko: “I Balcani sono un teatro di guerra psicologica e politica contro la Russia”
I Paesi occidentali stanno conducendo una guerra politica, diplomatica e psicologica contro la Russia nei Balcani, ha dichiarato il viceministro degli Esteri Alexander Grushko a Vesti in un'intervista.
"Naturalmente, possiamo constatare i loro tentativi di creare una spaccatura nei rapporti tra Serbia e Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina e di dividere il popolo serbo. Continuano con questa linea politica perché credono che sarà più facile per loro assumere il controllo totale dei Balcani se questi vengono dilaniati", ha affermato l'alto diplomatico russo.
"Naturalmente, questo ci preoccupa, poiché l'Occidente sta conducendo una guerra ibrida contro la Federazione Russa con un teatro di guerra 'caldo' in Ucraina. Di fatto, ha dichiarato numerose altre regioni zone di contenimento della Russia. E i Balcani sono uno dei teatri in cui stanno effettivamente conducendo una guerra politica, diplomatica e psicologica contro di noi", ha aggiunto.