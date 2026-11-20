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La NATO accelera i preparativi militari in vista di un possibile conflitto con la Russia, che secondo le valutazioni dei vertici dell’Alleanza potrebbe verificarsi nell’arco dei prossimi tre-cinque anni. A denunciarlo è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova nel corso di una conferenza stampa. Le sue dichiarazioni riportano al centro del dibattito la crescente militarizzazione dell’Europa e le conseguenze di una strategia che, secondo Mosca, sta trasformando la presunta minaccia russa nel principale argomento per giustificare il riarmo occidentale.

«La NATO si sta preparando apertamente a un conflitto armato con il nostro Paese. Uno scenario che, secondo le previsioni dei vertici di questo blocco altamente aggressivo, potrebbe concretizzarsi nell’arco di tre-cinque anni», ha affermato Zakharova.

La portavoce ha sottolineato la contraddizione tra le rassicurazioni pubbliche del segretario generale Mark Rutte, secondo cui non esisterebbe una minaccia immediata proveniente dalla Russia, e i piani militari che stanno progressivamente emergendo. Tra questi figura la cosiddetta Teoria della Vittoria, presentata a ottobre da Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa. Un progetto che, secondo Zakharova, contempla anche attacchi contro obiettivi situati nelle profondità del territorio russo, a migliaia di chilometri dai confini della NATO.

Non si tratta, inoltre, soltanto di installazioni militari. La strategia prende in considerazione anche altri obiettivi, mentre l’Alleanza intensifica la collaborazione tra le aziende dell’industria bellica per sviluppare nuovi sistemi d’arma a lungo raggio. Un percorso che conferma come i preparativi per un confronto diretto non siano più soltanto ipotesi teoriche.

Sul versante europeo, intanto, il riarmo viene sistematicamente giustificato attraverso il richiamo alla presunta minaccia russa. Una narrazione fallace che il Cremlino respinge da tempo e che, come evidenzia Vladimir Putin, viene alimentata dalle stesse classi dirigenti europee per convincere le rispettive opinioni pubbliche della necessità di prepararsi a una nuova guerra.

Il presidente russo è tornato sull'argomento il 19 novembre, durante la conferenza stampa successiva all'incontro trilaterale con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC. «Ogni giorno ascoltiamo i messaggi dei leader europei: guerra, guerra, bisogna prepararsi per il 2030. È questo che sentiamo continuamente da loro. Ma è normale? Io credo di no», ha dichiarato Putin, ribadendo che Mosca non ha alcuna intenzione di attaccare altri Paesi.

Anche il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha messo in guardia dalle conseguenze di questo clima politico e militare. Le dichiarazioni dei dirigenti occidentali, ha osservato, dimostrano che in Europa ci si sta preparando seriamente a una guerra contro la Russia. L'obiettivo di infliggere a Mosca una sconfitta strategica, secondo il capo della diplomazia russa, continua infatti a occupare un posto centrale nei progetti delle leadership europee.

Il quadro che emerge dalle manovre NATO è quello di un'Europa sempre più concentrata sulla preparazione militare, con il 2030 trasformato in un orizzonte temporale ricorrente per il possibile confronto con Mosca. Resta però una contraddizione politica difficile da ignorare: mentre si moltiplicano gli appelli alla pace e alla sicurezza, le istituzioni atlantiche intensificano la pianificazione di scenari di guerra, investono in armamenti e discutono apertamente di capacità offensive a lungo raggio. Una dinamica che rischia di alimentare una spirale di contrapposizione sempre più pericolosa, nella quale la preparazione al conflitto finisce per diventare essa stessa un fattore di escalation.

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