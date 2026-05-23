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Guerra all'Iran. Bloomberg: il Pentagono perde un miliardo di dollari in droni MQ-9

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Guerra all'Iran. Bloomberg: il Pentagono perde un miliardo di dollari in droni MQ-9

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Una recente inchiesta pubblicata dalla testata economica Bloomberg mette in discussione il bilancio strategico del recente conflitto in Medio Oriente, rivelando che le forze armate degli Stati Uniti avrebbero subito la perdita di oltre 24 droni MQ-9 Reaper. Secondo fonti a conoscenza delle valutazioni interne del Pentagono, il danno finanziario complessivo sfiorerebbe il miliardo di dollari. I dati emersi contrastano significativamente con le dichiarazioni dell'ex presidente Donald Trump, il quale aveva precedentemente asserito il totale annientamento delle capacità militari di Teheran.

Le fonti citate nel rapporto precisano che il computo dei velivoli persi potrebbe estendersi fino a 30 unità, includendo i droni che hanno riportato danni strutturali irreparabili durante le operazioni belliche. L'MQ-9 Reaper, sviluppato dalla General Atomics, rappresenta uno dei vettori cruciali per l'intelligence, la sorveglianza e l'attacco di precisione dell'aeronautica statunitense. Con un costo unitario di circa 30 milioni di dollari, il sistema è dotato di radar avanzati, sensori elettro-ottici di ultima generazione e armamenti quali missili Hellfire e bombe guidate JDAM.

Secondo l'analisi giornalistica, una quota rilevante di questi asset è stata intercettata e abbattuta dai sistemi di difesa aerea iraniani nello spazio sovrastante il Golfo Persico e le aree limitrofe dell'Asia occidentale. Altre unità sarebbero state distrutte al suolo durante i raid missilistici contro le basi logistiche statunitensi nella regione, o radiate a causa di avarie operative insorgenti.

Le implicazioni strategiche per il Pentagono

Il dossier evidenzia come il rimpiazzo tempestivo della flotta perduta costituisca una criticità logistica per il Dipartimento della Difesa: la linea di produzione degli MQ-9 destinata alle forze interne è stata ridotta da tempo e la catena di approvvigionamento globale attraversa una fase di forte rallentamento.

Sebbene i Reaper abbiano coordinato la quasi totalità delle operazioni di ricognizione e dei bombardamenti contro gli obiettivi iraniani, l'alto tasso di attrito registrato ha sollevato interrogativi tra gli analisti del Pentagono circa l'effettiva resilienza di tali piattaforme aeree in contesti caratterizzati da network di difesa aerea densi e tecnologicamente avanzati.

Il contesto del conflitto

Il quadro militare si inserisce nel contesto aperto il 28 febbraio, data in cui gli Stati Uniti e Israele hanno avviato un'offensiva militare contro la Repubblica Islamica, culminata con l'uccisione della Guida Suprema, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, e di numerosi alti quadri politici e militari, oltre a causare un bilancio pesante tra la popolazione civile.

La condotta difensiva e di rappresaglia delle forze di Teheran si è articolata attraverso l'operazione "True Promise 4", una massiccia controffensiva missilistica e aerea strutturata su cento ondate successive. L'intensità degli attacchi ha inflitto danni sensibili agli apparati militari della coalizione israelo-statunitense, conducendo le parti alla siglatura del cessate il fuoco attualmente in vigore, raggiunto tramite la mediazione diplomatica del Pakistan.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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