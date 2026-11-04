Guerra all’Iran, i costi per gli USA: 85 aerei persi e 4 miliardi di danni

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Secondo le stime di Stephen Semler, giornalista, analista e cofondatore del Security Policy Reform Institute, nei primi sette mesi di guerra con l'Iran le forze armate statunitensi hanno perso circa 85 velivoli, mentre altri 26 hanno riportato danni.

I dati, riferiti al periodo tra il 28 febbraio e il 27 settembre 2026, si basano su report dei media, analisi di intelligence open-source e documenti di bilancio della US Air Force. Da questi ultimi emergono costi di sostituzione per gli aerei abbattuti superiori ai 4 miliardi di dollari.

A supporto della sua analisi, Semler cita la testimonianza resa il 12 maggio al Senato dal generale David Tabor (vice capo di stato maggiore dell'Aeronautica per la pianificazione e i programmi): in quell'occasione, Tabor ha dichiarato che la flotta di droni d'attacco MQ-9 Reaper si era ridotta a 135 unità. Considerando che la dotazione prebellica ne contava 189, la stima indica che 54 Reaper sono stati distrutti entro la metà di maggio. Da quell'udienza, secondo l'analisi di Semler, ne sono stati abbattuti o distrutti almeno altri 10 in installazioni militari statunitensi. In totale, si parla di 64 droni MQ-9 persi nei primi sette mesi di conflitto, per un valore stimato — e ritenuto conservativo dallo stesso analista — di circa 1,5 miliardi di dollari.

Il report evidenzia inoltre il danneggiamento o la perdita di altri asset strategici: 12 caccia F-15E, un caccia stealth F-35A Lightning II, due aerei d'attacco A-10 Warthog, 10 aerei cisterna KC-135 Stratotanker, un aereo spia E-3 Sentry, due aerei per operazioni speciali MC-130J Commando II, due elicotteri da ricerca e soccorso HH-60W Jolly Green II e quattro droni multiruolo MQ-1.

Semler precisa che non è stato possibile calcolare i costi relativi alle riparazioni a causa della scarsa trasparenza sull'effettiva entità dei danni riportati dai mezzi colpiti.

Infine, a inizio ottobre, anche il Congressional Research Service ha formulato una stima analoga, valutando in almeno 81 gli aerei militari statunitensi distrutti o danneggiati dall'inizio delle ostilità con l'Iran, per una perdita economica complessiva di circa 3,3 miliardi di dollari.

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