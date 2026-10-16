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Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

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Guerra all'Iran: i limiti degli USA e cosa farà Trump. L'analisi del Gen. Fabio Mini a l'AntiDiplomatico

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Un'invasione militare dell'Iran è davvero uno scenario sul tavolo del Pentagono? A l'AntiDiplomatico risponde il Generale Fabio Mini, in un'esclusiva intervista condotta da Loretta Napoleoni. Dopo aver tracciato il perimetro delle reali opzioni di Washington, Mini mette a nudo i limiti strutturali e logistici dell'Occidente. "L'Iran non è l'Iraq. Un'invasione su vasta scala comporterebbe un disastro tattico e strategico per gli Stati Uniti, con perdite umane e materiali assolutamente insostenibili".

Sulle reali intenzioni del Presidente Usa, Mini non ha dubbi: "Oggi, semplicemente, nessun esercito occidentale possiede i numeri, le forze di terra e la tenuta politica necessari per occupare e controllare un territorio ostile, vasto e complesso come quello iraniano". 

L'INTERVISTA COMPLETA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE:

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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