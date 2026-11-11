Guerra all'Iran: Trump e Netanyahu protagonisti di una "lite furibonda"

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Secondo quanto rivelato martedì dalla testata Ynet, che cita fonti informate sui fatti, tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump si sarebbe verificato un acceso confronto telefonico in merito all'eventualità di rilanciare l'azione militare contro l'Iran.

In precedenza, diversi quotidiani e agenzie internazionali, tra cui Axios, Associated Press e Financial Times, avevano riferito del pressante invito rivolto da Netanyahu a Trump per riprendere le operazioni armate subito dopo le elezioni americane di metà mandato. Nelle consultazioni del 3 novembre, il Partito Repubblicano ha perso la maggioranza sia alla Camera che al Senato, in quello che viene letto come un chiaro segnale di sfiducia verso la linea della Casa Bianca e verso un conflitto con Teheran sempre più impopolare a causa del drastico rincaro dei prezzi energetici.

La ricostruzione di Ynet descrive la telefonata avvenuta nel fine settimana come eccezionalmente tesa, tanto che un testimone parla di una vera e propria "lite furibonda". L'ufficio del premier israeliano ha smentito la notizia definendola "una pura falsità", mentre un alto dirigente di Tel Aviv ha confermato lo svolgimento del colloquio negandone però i toni conflittuali. Nella giornata di domenica, Trump ha espresso la volontà di non intensificare le ostilità, prendendo atto anche della contrarietà manifestata dai Paesi arabi alleati di Washington. Sia il presidente sia il vicepresidente JD Vance hanno ammesso che le vicende belliche in Medio Oriente hanno pesato negativamente sul risultato elettorale della propria parte politica.

Ciononostante, il capo della Casa Bianca ha rivendicato l'intervento congiunto condotto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran a partire dal 28 febbraio. "Ho agito nel modo corretto e rifarei la stessa scelta", ha rivendicato alle colonne del Wall Street Journal all'indomani del voto.

La leadership di Netanyahu appare a sua volta in forte bilico dopo il mancato raggiungimento della maggioranza parlamentare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. Nella giornata di domenica, il presidente Isaac Herzog ha affidato l'incarico di formare la nuova compagine di governo a Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane e principale avversario del premier uscente. Eisenkot ha raccolto l'indicazione di 67 deputati sui 120 che compongono la Knesset, a fronte dei 46 sostegni ottenuti da Netanyahu, e disporrà ora di 28 giorni — con la possibilità di una proroga di due settimane — per strutturare la coalizione.

Sullo sfondo resta la crisi del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale da cui transita solitamente circa un quinto del commercio globale di petrolio e gas naturale liquefatto. Mentre Trump intende confermare il blocco navale dei porti iraniani, Teheran prosegue con le incursioni contro le petroliere che navigano lungo i corridoi tracciati dagli Stati Uniti, ritenuti illegali dal governo iraniano.

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