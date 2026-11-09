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Guerra allo Yemen: la Siria affianca l'Arabia Saudita con istruttori e consiglieri militari

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Guerra allo Yemen: la Siria affianca l'Arabia Saudita con istruttori e consiglieri militari

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La Siria sta fornendo supporto militare e attività di addestramento alle forze dell'Arabia Saudita nell'ambito del conflitto in corso tra il regno e lo Yemen, guidato dal governo di Ansarallah. È quanto rivelato il 6 novembre da Reuters, sulla base delle testimonianze di due fonti militari siriane e di un alto funzionario statunitense.

A partire dallo scorso luglio, l'Arabia Saudita ha inasprito l'offensiva contro lo Yemen, inserendosi nel più ampio scontro che vede coinvolti Stati Uniti, Israele e Paesi del Golfo contro l'Iran e la sua rete di alleati in Yemen e Libano.

Nel corso dei mesi, il regno ha riscontrato crescenti difficoltà nel respingere gli attacchi condotti dalle Forze Armate Yemenite (YAF) contro i propri impianti energetici e il traffico di petroliere nel Mar Rosso. Contestualmente, i gruppi mercenari sostenuti da Riad sul territorio yemenita hanno subito arretramenti territoriali a vantaggio delle YAF, perdendo posizioni chiave nei pressi dello strategico Stretto di Bab al-Mandab.

A fronte di tali criticità, l'Arabia Saudita ha intensificato le richieste di supporto tattico e difensivo ai propri alleati regionali, in particolare Pakistan e Turchia, a seguito della firma del Patto della Mecca stretta ad agosto con le due potenze a maggioranza sunnita. Tra i partner interpellati figura anche la Siria, il cui apparato militare integra attualmente decine di migliaia di miliziani sunniti.

La guida della Siria è affidata ad Ahmad al-Sharaa, ex comandante di organizzazioni estremiste, la cui formazione ha rovesciato l'amministrazione di Bashar al-Assad nel dicembre 2024 al termine di un conflitto durato quattordici anni. Il gruppo guidato da Sharaa, storicamente originato dal Fronte al-Nusra, ha goduto nel tempo del sostegno della CIA e dei servizi di intelligence alleati.

Un rappresentante dell'amministrazione statunitense ha confermato che consiglieri e istruttori provenienti da Damasco si sono trasferiti in territorio saudita per affiancare l'addestramento delle truppe locali e dei mercenari yemeniti. Le fonti militari siriane hanno precisato che nelle ultime settimane sono giunte a Riad "decine di unità". Sebbene la missione ufficiale sia limitata a compiti di consulenza e formazione, fonti analitiche non escludono che il loro raggio d'azione possa estendersi a un coinvolgimento diretto nelle operazioni di combattimento.

Mercoledì, durante la visita del presidente Sharaa a Riad — il suo secondo vertice con il principe ereditario Mohammed bin Salman nell'arco di un mese —, Arabia Saudita e Siria hanno siglato un accordo formale di difesa. Un diplomatico saudita ha chiarito che l'intesa prevede cooperazione in materia di sicurezza, supporto strategico e scambio di competenze operative. A tal proposito, un alto funzionario saudita ha evidenziato a Reuters come il personale siriano metta a disposizione un'esperienza sul campo maturato nel contrasto alle formazioni miliziane.

I due stati stanno inoltre avviando esercitazioni militari congiunte. Secondo indiscrezioni diffuse ad ottobre da Axios, le diplomazie dei due paesi avrebbero vagliato l'eventuale schieramento di un contingente fino a 20.000 soldati siriani in territorio yemenita.

Dalla presa del potere del nuovo esecutivo a Damasco, la Siria ha stretto legami bilaterali sempre più saldi con l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti. Nel corso di un vertice internazionale in Bahrein, il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani ha espresso la volontà di considerare l'adesione al Patto della Mecca, ribadendo che la stabilità del Golfo Persico costituisce un pilastro della sicurezza regionale e che Damasco intende schierarsi al fianco dei governi alleati contro le minacce transfrontaliere.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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