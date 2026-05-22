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Guerra e deficit: la mossa drastica di Riad che fa tremare le multinazionali USA

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Guerra e deficit: la mossa drastica di Riad che fa tremare le multinazionali USA

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L'Arabia Saudita ha sospeso l'assegnazione di nuovi contratti a società di consulenza occidentali e ha posticipato alcuni pagamenti nel tentativo di ridurre il crescente deficit di bilancio e aumentare la spesa per la difesa, in un contesto caratterizzato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Irancome riportato dal Financial Times (FT) il 21 maggio.

Riyadh ha preso la decisione dopo lo scoppio della guerra il 28 febbraio, che ha visto l'Iran di fatto chiudere Hormuz alle navi legate agli Stati Uniti e a Israele, minacciando le esportazioni e le entrate petrolifere saudite, secondo quanto affermato da dirigenti di società di consulenza.

I dirigenti hanno aggiunto che l'Arabia Saudita sta cercando di contenere la spesa pubblica e gli investimenti, che sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni per finanziare l'ambizioso programma Vision 2030 del principe ereditario Mohammed bin Salman (MbS).

Il programma prevedeva la costruzione di una città futuristica, Neom, il cui costo era stimato fino a 8.800 miliardi di dollari, nell'ambito di un progetto volto a diversificare l'economia e le entrate del regno, riducendo la dipendenza dal petrolio.

Neom e altri progetti sauditi che compongono Vision 2030 si sono rivelati una "vera e propria miniera d'oro" per le principali società di consulenza e revisione contabile statunitensi, come McKinsey e Boston Consulting Group, ha osservato il Financial Times.

"Non l'hanno ancora comunicato ufficialmente, ma lo sanno tutti e tutti si comportano di conseguenza. Stanno dicendo che non ci pagheranno a breve, almeno fino a luglio", ha affermato un dirigente.

"Dicono inoltre che non assegneranno nuovi appalti: ai ministri e agli acquirenti è stato comunicato che il Ministero delle Finanze non approverà nuovi appalti, a meno che non si disponga di un'autorizzazione preventiva speciale", ha aggiunto il dirigente.

Un secondo dirigente ha affermato che l'approvazione di eventuali nuovi contratti e il pagamento delle fatture sono stati rinviati alla fine di giugno.

"È un gesto simbolico per dimostrare la loro prudenza nelle circostanze attuali", ha spiegato il dirigente. "Siamo piuttosto tranquilli al riguardo, dato che non influisce sul lavoro in corso."

In risposta al rapporto, il Ministero delle Finanze saudita ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il regno intende "garantire che tutti gli investimenti, compresi i servizi di consulenza, forniscano rendimenti chiari in linea con gli obiettivi strategici della Vision 2030".

Il ministero ha negato di aver ritardato i pagamenti relativi ai contratti in essere, affermando che il "99,5 percento" delle fatture è stato "pagato entro i termini contrattuali" finora quest'anno.

Secondo quanto riferito dai dirigenti, i funzionari sauditi desiderano ridurre i costi dei progetti di Vision 2030 per destinare maggiori risorse alla spesa per la difesa e all'espansione delle infrastrutture sul Mar Rosso.

In seguito alla chiusura del giacimento di Hormuz, l'Arabia Saudita ha dirottato gran parte del petrolio prodotto verso i porti del Mar Rosso per l'esportazione tramite l'oleodotto Est-Ovest, recentemente ampliato.

Nonostante il calo delle esportazioni, l'aumento dei prezzi del petrolio ha fatto sì che le entrate saudite derivanti dalle esportazioni di greggio raggiungessero a marzo, il primo mese di guerra, il livello più alto degli ultimi tre anni, pari a 24,7 miliardi di dollari, come riportato giovedì da Bloomberg .

Secondo l'Autorità generale di statistica, il valore delle esportazioni saudite di petrolio greggio e prodotti petroliferi è aumentato del 37% a marzo rispetto all'anno precedente.

Riguardo alla riduzione delle spese di consulenza, un dirigente di alto livello ha dichiarato al Financial Times: "Si tratta della continuazione di un rallentamento e di una ridefinizione delle priorità in atto da tempo, ma la guerra ha portato la questione a un punto di maggiore evidenza".

Un altro ha affermato che il regno sta usando il conflitto come "un modo conveniente per ridimensionare" i megaprogetti che erano stati sovradimensionati e che costavano troppo.

Nonostante l'aumento delle entrate petrolifere, il bilancio trimestrale del Ministero delle Finanze ha mostrato un ampliamento del deficit a 33,5 miliardi di dollari nel primo trimestre, il livello più alto dal 2018.

Secondo il ministero, l'aumento del deficit di bilancio è dovuto all'incremento del 26% delle spese per la difesa, nonché al ritardo nei flussi di cassa e alle spese governative per mitigare l'impatto della guerra con l'Iran.

In risposta alla guerra, l'Arabia Saudita ha cercato di sviluppare un nuovo patto di difesa che coinvolga la Turchia e il Pakistan, due nazioni a corto di liquidità ma dotate di potenti eserciti, che hanno beneficiato della generosità finanziaria saudita.

La scorsa settimana sono emerse notizie secondo cui il regno avrebbe anche "lanciato" l'idea di un "patto di non aggressione" tra l'Iran e gli stati confinanti, sul modello degli accordi di Helsinki del 1975.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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