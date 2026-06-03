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Guerra e miliardi: il record shock di Israele che vende armi "collaudate in combattimento" per 19 miliardi

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Guerra e miliardi: il record shock di Israele che vende armi "collaudate in combattimento" per 19 miliardi

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Lo scorso anno, le esportazioni israeliane di armi "collaudate in combattimento" hanno raggiunto un livello record, superando la soglia dei 19 miliardi di dollari, come annunciato dal Ministero della Guerra israeliano in un comunicato del 2 giugno. 

"Il record assoluto di esportazioni nel settore della difesa di Israele è stato battuto per il quinto anno consecutivo, raggiungendo i 19,2 miliardi di dollari nel 2025, con un incremento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente, più che raddoppiando in cinque anni e quadruplicando in un decennio", ha annunciato il ministero. 

Ha inoltre aggiunto che i sistemi missilistici, di razzi e di difesa aerea sono rimasti in testa per tutto il 2025, rappresentando oltre un quarto (29%) del volume totale delle transazioni. 

La maggior parte di questi accordi (il 53 percento) erano "mega-accordi del valore di 100 milioni di dollari o più ciascuno", ha proseguito il Ministero della Guerra israeliano. 

"Gli straordinari successi operativi, tra cui quelli ottenuti durante l'Operazione Rising Lion contro l'Iran nel giugno 2025, unitamente alle comprovate prestazioni in combattimento dei sistemi israeliani in tutti i teatri operativi, hanno generato una forte domanda internazionale di tecnologia di difesa israeliana. Il 2025 ha confermato la traiettoria ascendente delle esportazioni nel settore della difesa, superando per la prima volta la soglia dei 19 miliardi di dollari", ha aggiunto. 

Israele è impegnato in una guerra su diversi fronti dal 7 ottobre 2023, e negli ultimi anni ha condotto brutali attacchi a Gaza, in Yemen, in Libano, in Siria e in Iran. 

Le armi collaudate in battaglia a cui faceva riferimento il ministero israeliano sono state utilizzate nel corso di queste campagne, molte delle quali sono tuttora in corso, soprattutto in Libano

Tra le aziende israeliane che producono armi letali utilizzate da Israele in tutta l'Asia occidentale c'è Xtend. 

È documentato che diversi tipi di droni della Xtend abbiano partecipato ad attacchi e uccisioni mirate durante il genocidio di Gaza. Alcune fonti affermano che un drone della Xtend sia stato utilizzato per trovare il defunto leader di Hamas Yahya Sinwar, ucciso in battaglia nell'ottobre del 2024.

All'inizio di quest'anno, Eric Trump, figlio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato  che avrebbe investito ingenti somme nella tecnologia di Xtend e nella fusione tra l'azienda israeliana e la società JFB Construction Holdings, con sede in Florida.

L'uso di droni da parte di Israele, con conseguenti danni letali, è stato diffuso e ha causato numerose vittime civili sia a Gaza che in Libano.

Negli ultimi mesi, oltre 3.400 persone sono state uccise in Libano da bombe e sistemi d'arma israeliani. Migliaia di persone hanno perso la vita anche nella guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran. 

Secondo prestigiose riviste mediche come The Lancet, il bilancio totale delle vittime del genocidio israeliano a Gaza potrebbe ammontare a centinaia di migliaia, includendo anche i decessi indiretti. 

Gli Emirati Arabi Uniti, che hanno sostenuto Israele nelle sue brutali guerre contro Gaza e l'Iran, sono diventati un importante importatore di sistemi d'arma di fabbricazione israeliana. Negli ultimi cinque anni, lo stato del Golfo ha acquistato armi israeliane per miliardi di dollari. Abu Dhabi e Tel Aviv hanno istituito un fondo per l'acquisizione e lo sviluppo congiunto di nuovi sistemi d'arma, come hanno riferito due funzionari statunitensi a Middle East Eye (MEE) il 18 maggio. 

Mentre Tel Aviv commercializza le sue armi e i suoi sistemi di difesa aerea "collaudati in combattimento", i droni FPV di Hezbollah continuano a colpire con precisione le batterie dell'Iron Dome negli insediamenti israeliani e nelle postazioni militari vicino al confine con il Libano. L'esercito israeliano non è stato in grado di fermare gli attacchi. Decine di soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah dal 2 marzo di quest'anno.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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