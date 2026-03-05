Guerra in Iran, il bivio dei BRICS: tra solidarietà politica e profitti con Israele

di Azad Essa - Middle East Eye

Il modo in cui i Brics risponderanno alla guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran , un membro permanente, avrà ripercussioni sul modo in cui il gruppo verrà percepito e compreso, non solo dai suoi membri, ma dal mondo intero in futuro, hanno detto gli analisti a Middle East Eye.

E finora i segnali sono tutt'altro che incoraggianti.

Sono passati più di tre giorni da quando Israele ha ucciso la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, e più di 550 altre persone, tra cui almeno 165 bambini, e il blocco, considerato leader del Sud del mondo, è scomparso.

L'Iran, membro permanente del gruppo di 11 paesi, è entrato a far parte dei Brics nel 2024, quando comprendeva solo i membri principali Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

Tra il 2024 e il 2025 hanno aderito anche altri paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto.

Mentre ogni membro del nucleo originario, a parte l'India, ha rilasciato dichiarazioni individuali condannando o sollevando preoccupazioni in merito all'uccisione di Khamenei, il blocco stesso non ha ancora pronunciato una parola come collettivo.

"Modi era praticamente in Israele, abbracciando Netanyahu e rendendo molto chiaro che, apparentemente, c'è una solidarietà o una parentela molto più forte tra questi due leader, e che questo si estenderà ufficialmente alle rispettive relazioni bilaterali, ufficialmente", ha detto a MEE Priyal Singh, ricercatore senior presso l'Institute for Security Studies (ISS) di Pretoria.

Singh ha affermato che la vicinanza dell'India a Israele, nonché gli attacchi di rappresaglia dell'Iran contro gli Emirati Arabi Uniti in particolare, hanno probabilmente reso ancora più difficile per i Brics raggiungere un punto di consenso.

Attualmente, il gruppo Brics è presieduto da Nuova Delhi, che la scorsa settimana ha elevato i legami tra India e Israele a "partnership strategica speciale" e le cui dichiarazioni e azioni sono state interpretate come in linea con la guerra di Israele contro l'Iran.

Il 1° marzo l'India ha condannato gli attacchi missilistici dell'Iran contro gli Emirati Arabi Uniti.

Il blocco è stato sistematicamente diviso e apparentemente paralizzato da programmi divergenti e da una mancanza di allineamento sulle questioni globali, dall'invasione russa dell'Ucraina al genocidio israeliano a Gaza.

Ma la sua incapacità di rispondere a un attacco e a un tentativo di rovesciamento del governo di un membro permanente del blocco potrebbe rappresentare il colpo più dannoso alla sua credibilità.

"Questo conflitto avrà ripercussioni significative sul modo in cui il gruppo viene percepito e compreso, non solo dai suoi membri, ma dall'intera comunità internazionale", ha affermato Singh.

"Banale propaganda"

I Brics sono un gruppo di 11 paesi: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Indonesia e Iran.

Gli analisti sostengono che l'espansione dei Brics ha compromesso la loro capacità di assumere posizioni chiare e unificate.

Altri osservatori sottolineano che non è necessariamente la dimensione dei Brics a determinare il cambiamento, ma le politiche economiche e gli investimenti dei singoli stati – compresi i significativi legami commerciali con Israele – nonché l'assetto istituzionale dei Brics stessi.



Nessuna delle decisioni collettive prese dai Brics è vincolante per i singoli stati.

"Se i Brics non si disgregano, sarà probabilmente perché per la maggior parte di loro ciò che hanno in comune è più forte, ovvero il profitto aziendale in Israele ", ha detto a MEE Patrick Bond, direttore del Centro per il cambiamento sociale presso l'Università di Johannesburg.

Bond ha affermato che l'impegno costante dei paesi Brics negli accordi economici con Israele probabilmente alla fine "supererà la genuina solidarietà con l'Iran, proprio come abbiamo visto di recente con il Venezuela e probabilmente presto anche a Cuba".

"Nessuna classe dirigente dei Brics verrà in aiuto dell'Iran quando, allo stesso tempo, i suoi interessi di classe sono rivolti alla prosperità di Israele, genocidio o meno", ha affermato.

Mentre l'India non ha ancora rilasciato una dichiarazione su Khamenei, la Cina avrebbe inviato armi all'Iran.

Lunedì, Jeffrey Sachs, economista della Columbia, ha dichiarato a un canale di notizie indiano che la guerra contro l'Iran potrebbe cessare se i paesi Brics si opponessero all'egemonia americana.

"Questo è l'unico modo in cui il mondo può essere al sicuro. E quindi questa è in realtà una responsabilità dei Brics in questo momento, che sono l'unico baluardo in piedi contro l'impero globale americano", ha detto Sachs.



Ma Bond ha definito i commenti di Sachs "banale propaganda".

Allo stesso modo, Singh, della Stazione Spaziale Internazionale di Pretoria, ha ricordato che in Medio Oriente si stanno verificando così tanti riallineamenti geopolitici che è irrealistico aspettarsi che i Brics trovino facilmente un terreno comune.

"Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano ora un po' un'incognita all'interno del gruppo, a causa della normalizzazione delle relazioni con Israele... e dei più ampi allineamenti strategici in questioni come il Somaliland", ha spiegato Singh.



"Quindi, la mia sensazione è che stiano emergendo due assi di potere in Medio Oriente, incentrati sugli Emirati Arabi Uniti e sui sauditi... e questi due assi saranno rafforzati, come minimo, da un Iran indebolito o da un regime degradato".

"Potrei sbagliarmi, anche se potremmo avere una specie di incontro straordinario o qualcosa del genere in cui potremmo ottenere una dichiarazione, ma non ne sarei troppo sicuro", ha aggiunto.

Si prevede che i paesi Brics si riuniranno nuovamente a Nuova Delhi a settembre.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)