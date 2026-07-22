Guerra USA all'Iran, salgono a 18 le vittime americane: oltre 500 i soldati feriti

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L'esercito statunitense ha confermato che un terzo militare sarebbe morto nell'attacco di venerdì contro una base in Giordania, identificandolo come il sergente Angel S. Rampersad, 28 anni, originario di New York.

La conferma porta a 18 il numero totale di militari statunitensi uccisi dall'inizio del conflitto.

Lunedì, il Pentagono aveva identificato il Primo Tenente Tyler James Feehan, 25 anni, di Ewa Beach (Hawaii), e la soldatessa Isabella Gonzales, 19 anni, di Carrollton (Texas), come gli altri due soldati rimasti uccisi in Giordania durante gli attacchi di venerdì. I militari sono stati colpiti da attacchi di droni e missili balistici iraniani, registrando le prime vittime tra le truppe americane dovute al fuoco diretto di Teheran dall'inizio della guerra. Secondo quanto dichiarato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), i soldati erano stati schierati a supporto di una missione contro il gruppo Stato Islamico.

Subito dopo l'attacco, il CENTCOM aveva annunciato che due militari erano rimasti uccisi e un terzo risultava disperso. Il giorno seguente, il comando militare ha comunicato che le truppe avevano rinvenuto resti non identificati e che era stata avviata un'indagine per verificarne l'identità.

Ora il Pentagono afferma che si ritiene che Rampersad sia la soldatessa scomparsa: il suo stato ufficiale è attualmente "In servizio - Ubicazione sconosciuta" e "si presume sia deceduta".

Rampersad apparteneva alla stessa unità di Gonzales: il 10° Comando di Difesa Aerea e Missilistica dell'Esercito, con sede ad Ansbach, in Germania.

Nel frattempo, il numero di militari statunitensi feriti nella guerra con l'Iran ha superato di gran lunga quota 500, secondo quanto dichiarato da un funzionario statunitense all'Associated Press.

Questa cifra supera il conteggio ufficiale del Pentagono registrato nel Sistema di analisi delle vittime del Dipartimento della Difesa, che attualmente conta 482 militari feriti.

Il funzionario statunitense — che ha rilasciato le sue dichiarazioni all'Associated Press (AP) a condizione di anonimato poiché non autorizzato a parlare con i media — ha spiegato che il sistema presenta un notevole ritardo nella segnalazione dei feriti. Ha inoltre aggiunto che tale ritardo è dovuto alla struttura tecnica del sistema e non a una decisione deliberata per nascondere o ritardare la divulgazione delle informazioni.

Il 7 luglio gli Stati Uniti hanno ripreso gli attacchi contro l'Iran su ordine del presidente Donald Trump, dopo aver accusato Teheran di aver colpito diverse navi in transito a sud dello Stretto di Hormuz.

In risposta all'aggressione statunitense, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e l'esercito iraniano hanno lanciato attacchi di rappresaglia contro le installazioni militari statunitensi nella regione, affermando che le operazioni proseguiranno fino al ripristino della calma in tutto il Paese persiano.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it