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Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

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Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

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Il dottor Hamid Gholam Zadeh, direttore degli Affari internazionali della municipalità di Teheran, dichiara a Max Blumenthal di Grey Zone di aspettarsi che gli Stati Uniti e Israele attacchino l’Iran, ma «lo scenario non sarà quello che [Trump] si aspetta».

Se gli Stati Uniti utilizzassero un’arma nucleare tattica o una MOAB, Gholam Zadeh afferma che «in realtà ciò spianerebbe la strada all’Iran per dotarsi di una bomba nucleare». L'esperto di relazioni internazionali aggiunge inoltre che «qualunque cosa venga utilizzata, non saranno in grado di distruggere l’impianto di Pickaxe Mountain, né quello di Fordow, né quello di Isfahan. La soluzione migliore per gli Usa, chiosa, è ammettere la sconfitta subita in guerra e andarsene».

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