di CGTN

Si è svolto di recente a Roma il seminario di alto livello "Governance e rinnovamento. Un partito centenario visto dall'Italia", organizzato dal China Media Group, dall'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, dall'Istituto Italia BRICS e da LAD Edizioni.

Nel suo intervento Herta Manenti, componente del Tavolo Asia della Sinistra europea per il Partito della Rifondazione Comunista, ha sottolineato che la Quinta sessione plenaria del XX Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) si è concentrata sul rafforzamento costante e deciso della gestione rigorosa e integrale del Partito, mostrando la volontà e il coraggio del Partito di rafforzare la propria organizzazione e di portare avanti un profondo processo di autoriforma. Manenti ha evidenziato che il PCC continua a mettere il popolo al centro della propria azione politica, facendo dell'autoriforma una solida garanzia per restare fedele alle proprie origini e alla propria missione. Ha inoltre osservato che questa capacità di rinnovamento e di governo del Partito Comunista Cinese si estende anche alla governance globale: attraverso le quattro iniziative globali, il Partito dimostra lungimiranza, saggezza e senso di responsabilità nel promuovere la cooperazione e lo sviluppo a livello mondiale.