Hong Kong a fuoco: l'Anatomia delle Rivoluzioni Colorate | Laura Ruggeri
di Luca Busca
Nel suo saggio "Hong Kong a Fuoco. Anatomia di una rivoluzione colorata" (LAD EDIZIONI, 2026), la ricercatrice Laura Ruggeri offre una disamina lucida e in presa diretta delle cosiddette "rivoluzioni colorate", decostruendo il mito della mobilitazione spontanea.
Avvalendosi di un'esperienza quasi trentennale sul campo, l'autrice svela i complessi meccanismi di ingegneria politica e guerra ibrida che si celano dietro le proteste di piazza. Il volume ricostruisce con meticolosità la fitta rete transnazionale di ONG occidentali, agenzie di intelligence e piattaforme mediatiche che operano in sinergia per orchestrare la destabilizzazione mirata di governi non allineati. Attraverso il caso studio emblematico di Hong Kong, Ruggeri illustra in che modo la manipolazione algoritmica, il marketing politico e la creazione di false narrazioni servano a orientare l'opinione pubblica internazionale, imponendo una rigida censura contro chiunque osi svelare i fatti. Oltre a colmare un profondo vuoto nella storiografia italiana sul tema, l'opera si impone come una lettura imprescindibile per chi desideri decifrare le reali e spietate dinamiche geopolitiche contemporanee, restituendo al contempo la dimensione umana di una città sottoposta a un assedio cognitivo senza precedenti.
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