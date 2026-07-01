Hormuz, Teheran cancella le vecchie rotte: ecco come la Repubblica Islamica decolonizza il Golfo

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Le recenti dichiarazioni del viceministro iraniano Kazem Qaribabadi sull'attuazione del Memorandum di Islamabad sono passate quasi inosservate ai media occidentali, solitamente concentrati solo su metriche militari e capacità navali. Tuttavia, secondo l'analisi di Xavier Villar su Hispantv, interpretare questi sviluppi come semplici aggiustamenti logistici significa non comprendere la profonda natura del progetto geopolitico della Repubblica Islamica. L'amministrazione dello Stretto di Hormuz non è solo burocrazia, ma la principale espressione geografica dell'autorità statale iraniana.

Una sovranità etica e antimperialista

Villar sottolinea come Teheran utilizzi la lente della geografia critica per ridefinire il proprio spazio marittimo. Se le teorie classiche delle relazioni internazionali considerano la sovranità come un contenitore neutrale che ha bisogno del riconoscimento delle potenze egemoniche, l'Iran sovverte questo paradigma eurocentrico.

Secondo l'analista di Hispantv, la sovranità per l'Iran non è un'astrazione giuridica, né la ricerca di termini di riconoscimento dettati dal centro imperiale. Si manifesta, al contrario, come un rifiuto radicale di queste condizioni e come un'affermazione continua di dignità di fronte alla sottomissione sistemica.

Ogni decisione amministrativa, per quanto tecnica, opera come un atto di affermazione esistenziale contro l'oggettivazione imperialista.

Bonifica cartografica e decolonizzazione del Golfo

Un esempio tangibile di questa visione è la revisione delle rotte marittime dello stretto, negoziata tecnicamente con l'Oman. Le rotte precedenti risalivano al 1968, un'epoca in cui il regime Pahlavi era saldamente ancorato al blocco occidentale e i corridoi erano disegnati per ottimizzare il transito di idrocarburi a vantaggio del capitale internazionale.

Xavier Villar evidenzia che l'accordo con l'Oman costituisce un vero e proprio atto di "bonifica cartografica". Tracciando nuove linee di navigazione, l'Iran smantella l'infrastruttura spaziale ereditata dalla Guerra Fredda, subordinando il libero commercio globale alle proprie esigenze di sicurezza nazionale.

Allo stesso modo, l'assunzione esclusiva delle operazioni di sminamento da parte di Teheran, con il netto rifiuto del coinvolgimento di Stati Uniti e Francia, rappresenta secondo Villar una profonda correzione storica: le vulnerabilità del passato non vengono più gestite dalle stesse potenze che le hanno sfruttate.

Il diritto internazionale come campo di battaglia

Anche sul piano legale, l'Iran si muove con calcolata ambiguità. Pur non avendo ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), Teheran ne utilizza i principi per rivendicare il diritto di passaggio, riservandosi però quello di limitare il transito di navi da guerra ostili.

Nella lettura di Villar, il diritto internazionale diventa così un campo di battaglia discorsivo in cui l'interpretazione delle norme viene adattata per consolidare l'autorità sulle acque territoriali, supportata fisicamente dal pattugliamento quotidiano delle motovedette veloci della Guardia Rivoluzionaria.

Oltre la logica transazionale

In conclusione, l'analisi di Villar su Hispantv avverte i diplomatici occidentali dell'errore di considerare il controllo iraniano sullo stretto come una mera "merce di scambio" temporanea per i negoziati sul nucleare. La proiezione di potere nel Golfo Persico è intrinseca all'identità dello Stato e unisce la memoria storica della resistenza interna a un'etica religiosa. Per comprendere la strategia della Repubblica Islamica è necessario abbandonare le sole metriche economiche e riconoscere una realtà geopolitica radicata nella storia, nella teologia e nella geografia, destinata a plasmare la regione per i decenni a venire.