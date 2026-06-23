I bombardieri russi con capacità nucleare pattugliano l'Artico tra le tensioni con la NATO

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I bombardieri strategici russi Tu-160 con capacità nucleare hanno condotto esercitazioni sulle acque neutrali del Mare di Barents e del Mare di Norvegia, ha dichiarato martedì il Ministero della Difesa russo. La missione si è svolta in un contesto di crescenti tensioni tra Mosca e la NATO in merito al conflitto in Ucraina.

I velivoli erano scortati da caccia MiG-31 e hanno effettuato esercitazioni di rifornimento in volo durante quella che il ministero ha descritto come una missione di pattugliamento di routine sulla regione artica tra Norvegia, Islanda e Groenlandia. Secondo il ministero, i bombardieri sono stati seguiti da aerei da caccia di paesi stranieri non specificati durante alcune fasi della loro missione di 16 ore.

«Tutti i voli delle Forze Aerospaziali russe sono condotti nel rigoroso rispetto delle norme internazionali che regolano l'uso dello spazio aereo», ha affermato il ministero su Telegram.

Il contesto delle tensioni e la deterrenza nucleare

La Russia e la Bielorussia hanno condotto la loro prima esercitazione nucleare congiunta il mese scorso. Il presidente Vladimir Putin ha affermato che la deterrenza nucleare protegge la sovranità di entrambi i paesi in un momento di «crescenti tensioni globali, nonché di emergere di nuove minacce e rischi».

Mosca ha avvertito che il sostegno militare della NATO all'Ucraina e la crescente militarizzazione dell'Europa potrebbero portare a un conflitto più ampio. «Uno scontro diretto tra la NATO e la Russia potrebbe degenerare rapidamente in uno scambio di attacchi nucleari, con conseguenze catastrofiche», ha scritto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un articolo che Politico si è rifiutato di pubblicare.

Al momento, la NATO non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al pattugliamento russo nell'Artico. Tuttavia, l'alleanza ha ripetutamente condannato le attività militari russe nella regione e ha rafforzato la propria presenza nell'area in risposta alle crescenti tensioni.