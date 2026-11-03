I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Nella trasmissione "60 minutes" finalmente gli effetti criminali dell'assedio medioevale contro Cuba rompono il muro di omertà dei mezzi di comunicazione statunitensi.



Medici in uno degli ospedali dell'isola raccontano all'inviato della trasmissione della CNBC che quando i generatori di riserva smettono di funzionare, sono costretti ad interventi chirurgici utilizzando la luce dei loro telefoni cellulari e a pompare ossigeno a mano per pazienti gravemente malati.

Il blocco energetico e le misure genocidali imposte contro Cuba mettono in pericolo la vita di tutti i bambini che vivono a Cuba. (Video con sottotitoli in italiano in calce).





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da l'AntiDiplomatico (@lantidiplomatico)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da l'AntiDiplomatico (@lantidiplomatico)



Solo due parole in più sull'infamia con il quale il governo Meloni ha deciso di umiliare tutti i cittadini italiani con l'astensione alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Uniti che condannava tutto questo e sulla ridicola toppa (peggio del buco) della Farnesina a voler giustificare questo scempio. Se solo in Italia esistessero mezzi di comunicazione a diffusione nazionale che mandassero in onda le stesse testimonianze la loro viltà non passerebbe così sotto traccia ed impunita. Noi vi riproponiamo il voto del 28 ottobre perchè abbiate le giuste coordinate (seguendo le caselle rosse e gialle) per rintracciare il vero asse del male nel mondo.









