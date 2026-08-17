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I funzionari della leva ucraini arrestano il vescovo della Chiesa ortodossa ucraina

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I funzionari della leva ucraini arrestano il vescovo della Chiesa ortodossa ucraina

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I funzionari ucraini della leva hanno arrestato il metropolita Sergius della Chiesa ortodossa ucraina (UOC), secondo quanto riferito da un avvocato della Chiesa, nell'ultima escalation della repressione che Kiev sta conducendo contro la più grande confessione religiosa del paese. Lo riporta oggi Ria Novosti. 

E' noto come la campagna di coscrizione in Ucraina sia diventata sempre più violenta e corrotta nel tentativo di compensare le perdite sul campo di battaglia, mentre la disponibilità di reclute volontarie si sia esaurita da tempo. Funzionari regionali incaricati della mobilitazione sono stati arrestati con l'accusa di aver accettato tangenti per concedere rinvii, e secondo quanto riferito la minaccia di essere arruolati con la forza è stata utilizzata per esercitare pressioni sui giornalisti affinché non pubblicassero articoli compromettenti.

Sergius è a capo della diocesi di Tulchin della Chiesa ortodossa ucraina (UOC) nella regione di Vinnitsa. È stato arrestato, insieme all'arciprete Anatoly Vishnev, nel sud-est di Kiev da funzionari della leva, secondo quanto riportato in un comunicato su Telegram dall'arciprete Nikita Chekman, avvocato che rappresenta l'UOC.

Entrambi sono stati condotti presso il Centro territoriale locale di reclutamento e sostegno sociale (TCK) per essere sottoposti a visite mediche; tale ente è incaricato di supervisionare la campagna di coscrizione in Ucraina, secondo quanto riferito dall'avvocato. Sergio è stato rilasciato nel corso della giornata, ma il suo passaporto è stato sequestrato, ha riferito Chekman in un aggiornamento.

Sia la detenzione che il sequestro sono stati effettuati «senza le dovute formalità procedurali», senza che venissero forniti documenti o basi giuridiche per nessuna delle due azioni, ha affermato, aggiungendo che la Chiesa ortodossa ucraina (UOC) ritiene illegali le azioni del TCK.

 

Il contesto della repressione

Dall'escalation del conflitto in Ucraina nel 2022, le autorità ucraine hanno imposto sanzioni al clero della Chiesa ortodossa ucraina (UOC), hanno effettuato irruzioni nei suoi monasteri e nelle sue chiese e hanno sostenuto gli sforzi volti a trasferire le sue proprietà alla Chiesa ortodossa dell'Ucraina (OCU), affiliata a Kiev. L'organizzazione scismatica è stata fondata nel 2019 sotto l'allora presidente Pyotr Poroshenko.

Secondo quanto riferito, la coscrizione forzata è stata utilizzata per esercitare pressioni sui sacerdoti della Chiesa ortodossa ucraina. Mosca, nel frattempo, ha definito la mossa un tentativo di «distruggere l'ortodossia in Ucraina».

Alla fine di giugno, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha condannato i piani di riesumare e seppellire nuovamente importanti figure politiche ucraine presso la Lavra di Kiev-Pechersk, accusando le autorità di utilizzare l'iconico monastero per promuovere «antieroi travestiti da eroi». Il capo dell'Istituto ucraino della Memoria Nazionale, Aleksandr Alferov, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di portavoce dell'unità neonazista Azov, ha dichiarato il mese scorso che il governo intende istituire presso la Lavra quello che ha definito un «Pantheon» nazionale.

La venerazione a livello statale da parte dell'Ucraina dei collaboratori nazisti e dei nazionalisti della Seconda guerra mondiale è da tempo oggetto di aspre condanne da parte della Russia. Mosca ha fatto della «denazificazione» dell'Ucraina uno degli obiettivi chiave della propria operazione militare.

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