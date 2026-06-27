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I giudici della CPI trascinano Trump in tribunale: "Ritorsioni inaccettabili dopo i mandati per Gaza"

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I giudici della CPI trascinano Trump in tribunale: "Ritorsioni inaccettabili dopo i mandati per Gaza"

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Il 24 giugno, tre giudici della Corte penale internazionale (CPI) hanno intentato causa a New York contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo governo, accusandoli di ritorsioni a seguito delle indagini sui crimini di guerra commessi da Stati Uniti e Israele.

La causa è stata depositata dai giudici Kimberly Prost (Canada), Solomy Balungi Bossa (Uganda) e Reine Alapini-Gansou (Benin) presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Il documento indica Trump come principale imputato, insieme al Segretario di Stato Marco Rubio, al Segretario del Tesoro Scott Bessent e al Procuratore Generale ad interim Todd Blanche. L'azione legale cita in giudizio anche l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro e il suo direttore, Bradley Smith. I funzionari pubblici saranno tenuti a rispondere alla denuncia entro 60 giorni.

I magistrati della Corte penale internazionale hanno promosso la causa dopo che Trump, nel febbraio 2025, ha firmato un ordine esecutivo proclamando lo stato di emergenza nazionale. Il provvedimento era scattato a causa delle indagini della CPI su cittadini statunitensi e israeliani per presunti crimini di guerra a Gaza e in Afghanistan. In precedenza, nel novembre 2024, la Corte penale internazionale aveva emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e per l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant, scatenando l'ira dei governi statunitense e israeliano.

L'ordine esecutivo di Trump ha imposto il congelamento dei beni e restrizioni di viaggio a otto membri dello staff della Corte penale internazionale, tra cui i tre giudici firmatari della causa, il procuratore capo della CPI Karim Khan con i suoi due vice, e la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Sono state sanzionate anche tre organizzazioni palestinesi per i diritti umani che avevano sostenuto le indagini della Corte: Al-Haq, Al-Mezan Center for Human Rights e il Palestinian Center for Human Rights (PCHR).

Nella causa intentata dai giudici della CPI si afferma che tali sanzioni equivalgono a una vera e propria "pena di morte finanziaria". Il conto bancario statunitense della giudice Kimberly Prost è stato congelato, impedendole l'utilizzo delle carte di credito, mentre i suoi account presso società statunitensi come Amazon, Google ed Expedia sono stati limitati o cancellati. Inoltre, la sua compagnia di assicurazione sanitaria si è rifiutata di coprire le spese mediche e altre società assicurative le hanno negato qualsiasi copertura.

James Goldston, collega della giudice Prost, sostiene che Washington utilizzi lo strumento delle sanzioni per influenzare i verdetti dei magistrati nei casi di crimini di guerra. "Stanno cercando di indurre i giudici ad astenersi dal decidere sulla base dei fatti e del diritto, spingendoli a tenere conto dei propri interessi personali, ovvero delle minacce al loro benessere finanziario e personale imposte da queste sanzioni", ha dichiarato Goldston.

A maggio, l'ex procuratrice capo della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda, aveva rivelato di essere stata oggetto di una campagna di coercizione durata anni da parte del Mossad, giunta fino a minacce di morte nel tentativo di farle abbandonare l'indagine sui crimini di guerra israeliani nei territori palestinesi occupati.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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