I Grandi del G7 invitano al-Sharaa, mentre in Siria esplode la protesta per pane e gas

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Secondo quanto riportato da Reuters il 21 maggio, il sedicente presidente siriano Ahmad al-Sharaa parteciperà al prossimo vertice del G7 in Francia, nel contesto della persistente crisi economica in Siria.

Tre fonti a conoscenza dei fatti hanno riferito all'agenzia di stampa che Sharaa, l'ex comandante dell'ISIS, parteciperà al vertice, in programma dal 15 al 17 giugno a Evian-les-Bains, nel sud-est della Francia.

Il vertice del G7 è un forum internazionale che si tiene annualmente e riunisce i leader degli Stati membri del gruppo: Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

L'invito è stato consegnato personalmente al ministro delle Finanze siriano Yisr Barnieh durante i colloqui finanziari del gruppo tenutisi all'inizio di questa settimana a Parigi, ha riferito una delle fonti.

Un'altra fonte, un funzionario siriano, ha precisato che la partecipazione di Damasco ai colloqui si concentrerà probabilmente sul ruolo del Paese come "potenziale hub strategico per le catene di approvvigionamento" nel contesto della continua chiusura dello Stretto di Hormuz.

La strategica via navigabile, attraverso la quale transita in genere almeno il 20% delle esportazioni mondiali di petrolio, è stata chiusa agli Stati Uniti e a Israele dall'inizio della guerra contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio.

Nel tentativo di reindirizzare le esportazioni di petrolio, le nazioni del Golfo come l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e l'Iraq hanno cercato rotte terrestri che aggirassero Hormuz, anche attraverso la Siria.

“Dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, praticamente tutti i paesi limitrofi della regione hanno bussato alla nostra porta per ottenere l'accesso ai nostri porti siriani”, ha dichiarato Mazen Alloush, direttore delle relazioni locali e internazionali dell'autorità doganale e di frontiera siriana. “Stanno elaborando piani B nel caso in cui la crisi si protragga più a lungo”.

La decisione giunge nel contesto della persistente crisi economica in Siria, aggravatasi da quando Sharaa è salito al potere nel dicembre 2024.

Poiché la Siria era stata sottoposta a sanzioni schiaccianti sin dall'inizio della guerra durata 14 anni, iniziata nel 2011, molti si aspettavano un miglioramento della situazione economica dopo che Sharaa avesse rovesciato il governo dell'ex presidente siriano Bashar al-Assad e i paesi occidentali avessero iniziato ad allentare le sanzioni.

Tuttavia, "attirare investimenti stranieri e ripristinare i normali rapporti bancari si sono rivelati più lenti e difficili di quanto molti funzionari avessero sperato", ha osservato Reuters .

Oltre il 90% dei siriani vive al di sotto della soglia di povertà e negli ultimi mesi ha subito forti aumenti dei prezzi di carburante, elettricità e cibo.

I prezzi del gas sono aumentati di quasi il 50% nell'ultimo mese, mentre il valore della valuta siriana è diminuito rispetto al dollaro a causa delle forti oscillazioni dei prezzi.

Nell'ultima settimana, la lira siriana si è deprezzata, passando da 13.400 lire per dollaro a oltre 14.700 lire per dollaro, per poi chiudere a 14.000 lire per dollaro.

Negli ultimi mesi, a Damasco e in altre città sono scoppiate proteste, con i siriani che cercano di esprimere la propria disperazione. Le proteste "segnalano che la situazione potrebbe rapidamente deteriorarsi per le autorità al potere se le promesse di prosperità economica non si concretizzeranno presto", ha osservato il New Arab.

Nel frattempo, il governo siriano guidato dagli estremisti continua a prendere di mira le minoranze alawite e druse, considerandole "infedeli" che meritano di essere uccisi e di vedersi confiscare i beni.

Gli omicidi e i rapimenti a sfondo settario sono frequenti nelle aree abitate dalle minoranze, in particolare nella città di Homs, nella Siria centrale, che ospita una popolazione mista di sunniti e alawiti.

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