I nazionalisti indiani chiamano alla guerra economica contro la Cina. L'India ha la forza per farlo?

Dopo un grave scontro tra le truppe cinesi e indiane lungo il confine, si è alzata forte la voce del nazionalismo. "Boicottaggio dei prodotti cinesi" è lo slogan più importante. Il giocatore di cricket indiano Harbhajan Singh ha twittato martedì, invitando la gente a “evitare tutti i prodotti cinesi". Il maggiore dell'esercito indiano in pensione Ranjit Singh invitato a buttare fuori le merci cinesi, dicendo "possiamo rompere economicamente la spina dorsale cinese".

Secondo quanto riferito, l'India sta pianificando di imporre maggiori barriere commerciali e aumentare i dazi all'importazione su circa 300 prodotti dalla Cina e altrove e di utilizzare prodotti indiani per sostituire le apparecchiature cinesi nell'aggiornamento della rete 4G del paese. Questi potrebbero essere i piani a lungo termine dell'India, ma alcuni media hanno usato questi piani per promuovere il sentimento anti-cinese nella società indiana.

L'India non ha giustificazioni nella disputa sul confine. Le truppe indiane hanno violato il consenso Cina-India di stabilizzazione della regione della valle di Galwan raggiunto durante i colloqui a livello di comandanti militari. Hanno attraversato palesemente la Linea di Controllo Effettivo (LAC) e demolito con la forza le tende delle truppe cinesi. Ciò ha portato allo scontro e l'India ha subito molte vittime.

I funzionari indiani sono stati generalmente moderati dopo l'incidente. La Cina e l'India hanno sempre avuto una diversa comprensione del LAC, ma per controllare la situazione al confine, nessuno dei due paesi dovrebbe agire per primo. Le truppe indiane hanno rotto l'accordo. Quindi, 17 militari indiani sono morti perché sono rimasti esposti a temperature gelide in alta quota dopo essere stati feriti. Sulla base di questi fatti, l'India non ha le basi morali per realizzare una mobilitazione anti-cinese.

Le forze nazionaliste estremiste dell'India stanno usando lo slogan "boicottaggio dei prodotti cinesi" per sfogare i loro sentimenti.

In effetti, le forze radicali dell'India hanno richiesto un boicottaggio dei prodotti cinesi ogni anno, ma il commercio Cina-India è invece andato ad espandersi. L'India sta importando sempre più merci dalla Cina, causando ogni anno decine di miliardi di deficit commerciale con la Cina. Questo perché molti prodotti cinesi non possono essere prodotti in India e l'India non può acquistare questi prodotti dall'Occidente allo stesso prezzo. Ad esempio, molti indiani che incolpano la Cina utilizzano i telefoni cellulari cinesi. Le lampade, le ceramiche e le valigie cinesi sono le più adatte per i consumatori indiani. Con prezzi bassi e buona qualità, questi prodotti sono difficili da sostituire.

Il PIL cinese è circa cinque volte quello dell'India. Con un tale divario, come potrebbe essere facile per un'economia più piccola sanzionarne una maggiore? L'India non può replicare l'approccio prepotente degli Stati Uniti nei confronti della Cina. L'India subirà maggiori perdite se avvierà una guerra commerciale contro la Cina, e il sostentamento del popolo indiano, che è stato sostenuto da prodotti cinesi, ne subirà il peso.

La Cina e l'India sono entrambi paesi in via di sviluppo su vasta scala. Il rafforzamento delle economie e il miglioramento del tenore di vita delle persone sono i compiti centrali di questi due paesi. La Cina e l'India hanno un enorme spazio di cooperazione a beneficio dei due paesi e popoli. È comprensibile che l'India modifichi le politiche per motivi economici. Ma se l'India rovina la cooperazione bilaterale solo per compiacere il sentimento nazionalista sulla questione del confine, allora si farà male.

La Cina non ha costretto l'India, né ha sfruttato le difficoltà dell'India per ottenere un vantaggio politico. L'attuale situazione epidemica COVID-19 dell'India è triste e il paese è economicamente fragile. Speriamo che gli indiani possano rimanere razionali, invece di incitare il dolore senza moderazione, aggiungendo una pressione distruttiva sul controllo pacifico delle controversie sui confini Cina-India, o rendendo più difficile stabilizzare la situazione nella regione della valle di Galwan.

Alcune forze politiche indiane e l'opinione pubblica dovrebbero smettere di incitare le loro truppe a intraprendere azioni provocatorie lungo il confine. Per favore, dite ai soldati indiani che un LAC pacifico è dove si trovano i veri interessi dell'India. Oltre ad essere coraggiosi, i soldati dovrebbero anche essere politicamente lucidi e avere una visione ampia.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)