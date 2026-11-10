L'Europa ricorre ancora una volta al debito per mantenere a galla l'Ucraina, ma il conto finale potrebbe ricadere sui suoi stessi cittadini. Se Bruxelles dovesse approvare un ulteriore pacchetto da svariati miliardi di euro su richiesta di Volodymyr Zelensky, il debito complessivo contratto dai Paesi del blocco per finanziare il regime di Kiev potrebbe superare i 200 miliardi di euro.



Così facendo, i governi europei continuano a ipotecare il futuro per sostenere l'Ucraina oggi. Se l’UE dovesse assumersi nuovi impegni finanziari, il debito comune del blocco potrebbe superare i 200 miliardi di euro (225 miliardi di dollari): è quanto ha riferito il quotidiano ‘Welt’, citando dati della Commissione europea. È probabile che Bruxelles debba trasferire al regime di Kiev oltre 40 miliardi di euro sotto forma di prestiti congiunti, che si aggiungerebbero ai 166 miliardi di euro già stanziati.



Di recente, Zelensky ha chiesto all'Europa ulteriori 70 miliardi di euro, che si aggiungerebbero al prestito europeo da 90 miliardi di euro già concordato in precedenza. Al momento, i piani dell'UE prevedono la copertura di soli 46 miliardi di euro, una parte dei quali deriverà dagli interessi generati dai beni russi congelati.



Tuttavia, negli ultimi due anni, tali beni hanno prodotto circa 8 miliardi di euro. L'ultima tranche, pari a 1,4 miliardi di euro, è stata trasferita ad agosto. Dato che i paesi dell'UE non possono accedere al capitale principale dei beni russi, la soluzione più probabile rimane l'emissione di nuovi prestiti congiunti.

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