I palestinesi decretano la "Giornata dell'Ira" per la normalizzazione delle relazioni con Israele di alcuni paesi arabi

Il Comando nazionale unificato per la resistenza popolare della Palestina ha annunciato oggo in un comunicato, rilanciato da HispanTV che, martedì prossimo, 15 settembre, i palestinesi esprimeranno la loro rabbia per l'accordo per normalizzare i legami del Bahrain, Emirati Arabi Uniti (EAU) con Israele attraverso della mediazione degli Stati Uniti."La bandiera palestinese sarà issata in tutte le città e nei campi profughi palestinesi nei territori occupati da Israele, così come all'estero, per protestare contro l'innalzamento della bandiera israeliana ad Abu Dhabi e Manama", si legge nel testo.La nota chiede inoltre ai palestinesi di tenere proteste davanti alle ambasciate degli Stati Uniti, del regime israeliano, degli Emirati Arabi Uniti e dell Bahrain in tutto il mondo.Il comunicato ricorda che questa giornata coincide con l'evento in cui i suddetti paesi che si affacciano sul Golfo Persico firmeranno i suddetti patti di normalizzazione a Washington.