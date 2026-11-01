I porti bloccano la guerra: la rivolta globale dei lavoratori marittimi e la rabbia di Ancona
La mobilitazione internazionale dei lavoratori portuali contro il traffico d’armi, che ha coinvolto oltre cento scali portuali tra Europa, Asia, Africa, America e Australia si è svolta il 30 ottobre. Tra gli scali marittimi coinvolti anche quello di Ancona dove studenti, cittadini e lavoratori portuali hanno espresso la propria rabbia verso la classe politica italiana, da sempre unita nel voto al riarmo a danno di investimenti nei settori scuola, salute e lavoro. Per dire no alla guerra, no al riarmo, no al al precariato, no al carovita e no alla repressione la città di Ancona ha manifestato unita, come unite sono oggi le piazze di gran parte del mondo.
(video di Sara Reginella)
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