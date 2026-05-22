I testi di Radio Gaza #38 – “Il campo profughi di Al-Shati è stato colpito da fuoco pesante. La guerra è ufficialmente ricominciata”

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Guarda la puntata:

La campagna "Apocalisse Gaza" giunge al suo 338° giorno.

182.575 € raccolti grazie a 1.936 donazioni.

182.026 € inviati fin qui a Gaza.

Per le donazioni:

https://paypal.me/ apocalissegaza

oppure

Conto corrente per le donazioni:

SANDALIA ONLUS ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LA SOLI

IBAN: IT 79 J 01015 86510 000065016676

BIC: BPMOIT22 XXX

Causale: Apocalisse Gaza

YouTube:

/@RadioGazaInProgress

Facebook:

/RadioGazaAD

Di seguito i testi della puntata #38.

————————————-

Radio Gaza - cronache dalla Resistenza

Una trasmissione di Michelangelo Severgnini e della redazione locale palestinese a Gaza

In contatto diretto con la popolazione di Gaza che resiste e che ha qualcosa da dire al mondo.

Episodio numero 38 - 21 maggio 2026

Trenta Palestinesi sono stati uccisi a Gaza nell’ultima settimana da bombardamenti israeliani indiscriminati. Il 17 maggio scorso, tre operatori di una mensa comunitaria che fornivano pasti caldi alle famiglie sfollate, sono stati uccisi insieme a un agente di polizia in due distinti attacchi con droni a Deir al-Balah e Khan Younis.

72.700 sono attualmente le vittime totali dall’inizio della guerra a Gaza.

Eppure questa settimana l’epiteti più furibondo che la comunità internazionale ha saputo formulare contro Israele sono stati: “Incivili”.

Itamar Ben-Gvir, Ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, quello che qualche settimana fa aveva festeggiato il suo compleanno con una corda da impiccato disegnata sulla torta, dopo aver deriso e sequestrato 175 attivisti delle flottiglie, si è visto recapitare l’inaccettabile appellativo di “incivile”.

Dopo il famoso epiteto di “pirati” lanciato due settimane fa, si allunga la lista di parole irripetibili pronunciate a commento degli interventi israeliani per bloccare le flottiglie.

Un bel risultato.

Però, Benyamin Netanyahu si è arrabbiato lo stesso, anzi, era su tutte le furie. Questo è successo a seguito della telefonata con Trump. I due leader hanno discusso del nuovo tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran. Ma il premier israeliano "è molto scettico rispetto ai negoziati e vuole riprendere la guerra per degradare ulteriormente le capacità militari dell'Iran e indebolire il regime”, è stato riportato.

Bene. Abbiamo perso un’altra settimana sin chiacchiere e nulla è cambiato a Gaza. Anzi, una piccola cosa è cambiata. La scuola “Al Amal” ha cominciato ufficialmente le lezioni. Sentitevi tutti responsabili, voi che ascoltate.

<<In questo momento si sta verificando un intenso bombardamento da parte di motovedette e aerei sul campo profughi di Al-Shati, accompagnato da raffiche di fuoco con armi pesanti contro le abitazioni dei civili nel campo.

Così è ricominciata la guerra e sono iniziati i bombardamenti israeliani sui punti di ristoro; in questa mensa sono stati uccisi coloro che la gestivano e, da due giorni, chi frequenta questo luogo non ha più nulla da mangiare. Ecco come Israele perpetra uccisioni e sterminio.

13 razzi e una bomba pesante su un appartamento nel quartiere di Al-Rimal e su un'auto civile nello stesso luogo: ecco come Israele rispetta il cessate il fuoco e la tregua dichiarati diversi mesi faLa guerra continua senza sosta.

All’alba e senza preavviso, una casa è stata distrutta con i suoi occupanti ancora all’interno e si è verificato un nuovo massacro nel quartiere di Al-Nasr a Gaza City, dove gli aerei israeliani hanno distrutto all’alba di oggi la casa della famiglia Al-Rizq con i suoi occupanti ancora all’interno, uccidendo tutti coloro che vi si trovavano; i feriti nelle abitazioni vicine sono stati decine. È così che ci addormentiamo ed è così che ci svegliamo a Gaza City: uccisioni, bombardamenti e distruzione e carestia.

I segnali di evacuazione nei quartieri residenziali non cessano; il rombo degli aerei è tornato, è l'unico suono che sentiamo, insieme alle esplosioni, giorno e notte. Carestia e bombardamenti sui magazzini alimentari e sulle moschee: qui viene distrutto tutto.

Siamo tornati ai giorni della prima guerra: carestia, bombardamenti e uccisioni

Oggi, per il terzo giorno consecutivo, omicidi nel campo di Al-Shati e bombardamenti contro le auto. Oggi, un'ora fa, un nuovo bombardamento contro un'auto e l'uccisione di chi vi si trovava.

Un'altra notte terribile per la Striscia di Gaza a causa dei bombardamenti israeliani: ieri sera sono stati distrutti diversi quartieri residenziali nella Striscia, tra cui uno a Al-Maghazi, che ha causato numerosi martiri e feriti; è stata inoltre bombardata la sede dell'Istituzione Al-Salah e la linea gialla è stata estesa fino al centro di Khan Yunis. In questo modo, Israele controlla di fatto oltre il 60% della superficie della Striscia di Gaza.

e lo spazio in cui possono muoversi gli abitanti della Striscia di Gaza si è ridotto. Qui viviamo una situazione di sovraffollamento senza pari al mondo, con più di un milione di persone che vivono in meno del 40% della superficie della Striscia di Gaza e senza acqua e cibo a sufficienza. La carestia qui si sta aggravando e la ricerca di cibo è diventata un'impresa impossibile.

Poco fa si è verificato un massacro nel campo di Al-Shati, dove è stato colpito un veicolo civile a bordo del quale si trovavano un uomo, suo figlio e un amico: tutti e tre sono rimasti uccisi e si conta un gran numero di feriti. Il campo di Al-Shati è il più affollato, con oltre mezzo milione di persone che vivono in un'area che non supera il chilometro quadrato. Qui stiamo vivendo la peggiore delle esperienze, con la popolazione ammassata in uno spazio ristretto e soffriamo per la mancanza di acqua e cibo.

Oggi è crollata una casa ad Al-Abyad, uccidendo un giovane studente universitario e ferendo più di 15 persone che si trovavano dentro. La casa è stata parzialmente distrutta ed era l'ultimo rifugio per la famiglia prima che si trasferissero alle tende. Siamo andati oggi alla casa del lutto e abbiamo cercato di portare loro qualcosa di conforto>>.

Come accennato, la scuola “Al Amal” ha ufficialmente cominciato le lezioni a Gaza. I ringraziamenti vanno ad Amjad e a tutto il personale locale che on si è dato mai per vinto. Ringraziamenti vanno anche a ZYP Onlus che ha coperto la quasi totalità delle spese e a Sandalia Onlus che ha garantito il supporto necessario. Radio Gaza si è spesa attraverso la condivisione dei contatti. Siamo stati, in altra parole, garanti. E continuiamo a esserlo.

Il progetto è stato finanziato per 100 bambini dai 6 ai 12 anni. Al momento sono diventati 170, tanta è la richiesta di istruzione a Gaza. Con il contributo di tutti potremo presto allargare il progetto. Ma per adesso, siamo felici di questo traguardo.

<<Impareremo a leggerla e a capirla bene, e oggi iniziamo, avanti Paese, avanti! Ecco, per esempio questo logo ha scritto sopra in inglese, se voi sapeste l’inglese e sapeste leggere l’inglese, non sapreste cosa c’è scritto? Giusto? Ma con noi, Dio volendo, imparerete a leggerlo e scriverlo in inglese. Ok, nella lingua araba per esempio questo si chiama Youssef, questo si chiama Shaab, questo si chiama Janna, questo si chiama Joud. Come si dice papà e papà di chi? Avete sentito? Come facciamo? Come facciamo questi nomi? Facciamo le tue composizioni? Dai, Yusuf, forza! Dai, Yusuf, forza!

Sono una campionessa, sono speciale, sono speciale, voglio imparare, voglio imparare. Come ti chiami? Misk, Misk, cosa? Abu Aser. Misk Abu Aser, una grande sarta, viva Misk Abu Aser>>.

Un milione di persone a Gaza rimaste senza aiuti e prossime alla morte per stenti nei prossimi anni. Qualcuno vorrebbe farli sparire più velocemente, con una nuova guerra a Gaza, oppure con l’evacuazione forzata e definitiva. Queste immagini non lasciano scampo.

<<La crisi dell'acqua potabile nella Striscia di Gaza è grave e richiede notevoli sforzi per mitigarne gli effetti. Ecco un uomo con disabilità costretto a percorrere una lunga distanza per procurarsi dell'acqua potabile; come lui, molti altri qui nella Striscia di Gaza sono costretti a percorrere lunghe distanze per ottenere quel poco d'acqua che riesce a malapena ad arrivare fino a loro.

Secondo i dati delle organizzazioni internazionali, oltre l'80% degli abitanti di Gaza continua a dipendere essenzialmente dagli aiuti umanitari e dal cibo fornito quotidianamente dai centri di distribuzione, nonostante il suo scarso valore nutrizionale. L'annuncio da parte delle principali organizzazioni, come la “Cucina del Cibo”, della sospensione dei propri servizi ha colpito direttamente questa fascia, la più numerosa e consistente, di sfollati>>.

Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.