Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

I testi di Radio Gaza #38 – “Il campo profughi di Al-Shati è stato colpito da fuoco pesante. La guerra è ufficialmente ricominciata”

355
I testi di Radio Gaza #38 – “Il campo profughi di Al-Shati è stato colpito da fuoco pesante. La guerra è ufficialmente ricominciata”

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Guarda la puntata:

La campagna "Apocalisse Gaza" giunge al suo 338° giorno.

182.575 € raccolti grazie a 1.936 donazioni.

182.026 € inviati fin qui a Gaza.

Per le donazioni: 

https://paypal.me/apocalissegaza

oppure

Conto corrente per le donazioni: 

SANDALIA ONLUS ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LA SOLI

IBAN: IT 79 J 01015 86510 000065016676

BIC: BPMOIT22 XXX

Causale: Apocalisse Gaza

YouTube:

/@RadioGazaInProgress

Facebook:

/RadioGazaAD

Di seguito i testi della puntata #38.

————————————-

Radio Gaza - cronache dalla Resistenza

Una trasmissione di Michelangelo Severgnini e della redazione locale palestinese a Gaza

In contatto diretto con la popolazione di Gaza che resiste e che ha qualcosa da dire al mondo.

Episodio numero 38 - 21 maggio 2026

Trenta Palestinesi sono stati uccisi a Gaza nell’ultima settimana da bombardamenti israeliani indiscriminati. Il 17 maggio scorso, tre operatori di una mensa comunitaria che fornivano pasti caldi alle famiglie sfollate, sono stati uccisi insieme a un agente di polizia in due distinti attacchi con droni a Deir al-Balah e Khan Younis. 

72.700 sono attualmente le vittime totali dall’inizio della guerra a Gaza.

Eppure questa settimana l’epiteti più furibondo che la comunità internazionale ha saputo formulare contro Israele sono stati: “Incivili”.

Itamar Ben-Gvir, Ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, quello che qualche settimana fa aveva festeggiato il suo compleanno con una corda da impiccato disegnata sulla torta, dopo aver deriso e sequestrato 175 attivisti delle flottiglie, si è visto recapitare l’inaccettabile appellativo di “incivile”.

Dopo il famoso epiteto di “pirati” lanciato due settimane fa, si allunga la lista di parole irripetibili pronunciate a commento degli interventi israeliani per bloccare le flottiglie.

Un bel risultato.

Però, Benyamin Netanyahu si è arrabbiato lo stesso, anzi, era su tutte le furie. Questo è successo a seguito della telefonata con Trump. I due leader hanno discusso del nuovo tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran. Ma il premier israeliano "è molto scettico rispetto ai negoziati e vuole riprendere la guerra per degradare ulteriormente le capacità militari dell'Iran e indebolire il regime”, è stato riportato.

Bene. Abbiamo perso un’altra settimana sin chiacchiere e nulla è cambiato a Gaza. Anzi, una piccola cosa è cambiata. La scuola “Al Amal” ha cominciato ufficialmente le lezioni. Sentitevi tutti responsabili, voi che ascoltate.

<<In questo momento si sta verificando un intenso bombardamento da parte di motovedette e aerei sul campo profughi di Al-Shati, accompagnato da raffiche di fuoco con armi pesanti contro le abitazioni dei civili nel campo.

Così è ricominciata la guerra e sono iniziati i bombardamenti israeliani sui punti di ristoro; in questa mensa sono stati uccisi coloro che la gestivano e, da due giorni, chi frequenta questo luogo non ha più nulla da mangiare. Ecco come Israele perpetra uccisioni e sterminio.

13 razzi e una bomba pesante su un appartamento nel quartiere di Al-Rimal e su un'auto civile nello stesso luogo: ecco come Israele rispetta il cessate il fuoco e la tregua dichiarati diversi mesi faLa guerra continua senza sosta.

All’alba e senza preavviso, una casa è stata distrutta con i suoi occupanti ancora all’interno e si è verificato un nuovo massacro nel quartiere di Al-Nasr a Gaza City, dove gli aerei israeliani hanno distrutto all’alba di oggi la casa della famiglia Al-Rizq con i suoi occupanti ancora all’interno, uccidendo tutti coloro che vi si trovavano; i feriti nelle abitazioni vicine sono stati decine. È così che ci addormentiamo ed è così che ci svegliamo a Gaza City: uccisioni, bombardamenti e distruzione e carestia.

I segnali di evacuazione nei quartieri residenziali non cessano; il rombo degli aerei è tornato, è l'unico suono che sentiamo, insieme alle esplosioni, giorno e notte. Carestia e bombardamenti sui magazzini alimentari e sulle moschee: qui viene distrutto tutto. 

Siamo tornati ai giorni della prima guerra: carestia, bombardamenti e uccisioni 

Oggi, per il terzo giorno consecutivo, omicidi nel campo di Al-Shati e bombardamenti contro le auto. Oggi, un'ora fa, un nuovo bombardamento contro un'auto e l'uccisione di chi vi si trovava.

Un'altra notte terribile per la Striscia di Gaza a causa dei bombardamenti israeliani: ieri sera sono stati distrutti diversi quartieri residenziali nella Striscia, tra cui uno a Al-Maghazi, che ha causato numerosi martiri e feriti; è stata inoltre bombardata la sede dell'Istituzione Al-Salah e la linea gialla è stata estesa fino al centro di Khan Yunis. In questo modo, Israele controlla di fatto oltre il 60% della superficie della Striscia di Gaza.

e lo spazio in cui possono muoversi gli abitanti della Striscia di Gaza si è ridotto. Qui viviamo una situazione di sovraffollamento senza pari al mondo, con più di un milione di persone che vivono in meno del 40% della superficie della Striscia di Gaza e senza acqua e cibo a sufficienza. La carestia qui si sta aggravando e la ricerca di cibo è diventata un'impresa impossibile.

Poco fa si è verificato un massacro nel campo di Al-Shati, dove è stato colpito un veicolo civile a bordo del quale si trovavano un uomo, suo figlio e un amico: tutti e tre sono rimasti uccisi e si conta un gran numero di feriti. Il campo di Al-Shati è il più affollato, con oltre mezzo milione di persone che vivono in un'area che non supera il chilometro quadrato. Qui stiamo vivendo la peggiore delle esperienze, con la popolazione ammassata in uno spazio ristretto e soffriamo per la mancanza di acqua e cibo.

Oggi è crollata una casa ad Al-Abyad, uccidendo un giovane studente universitario e ferendo più di 15 persone che si trovavano dentro. La casa è stata parzialmente distrutta ed era l'ultimo rifugio per la famiglia prima che si trasferissero alle tende. Siamo andati oggi alla casa del lutto e abbiamo cercato di portare loro qualcosa di conforto>>.

Come accennato, la scuola “Al Amal” ha ufficialmente cominciato le lezioni a Gaza. I ringraziamenti vanno ad Amjad e a tutto il personale locale che on si è dato mai per vinto. Ringraziamenti vanno anche a ZYP Onlus che ha coperto la quasi totalità delle spese e a Sandalia Onlus che ha garantito il supporto necessario. Radio Gaza si è spesa attraverso la condivisione dei contatti. Siamo stati, in altra parole, garanti. E continuiamo a esserlo.

Il progetto è stato finanziato per 100 bambini dai 6 ai 12 anni. Al momento sono diventati 170, tanta è la richiesta di istruzione a Gaza. Con il contributo di tutti potremo presto allargare il progetto. Ma per adesso, siamo felici di questo traguardo.

<<Impareremo a leggerla e a capirla bene, e oggi iniziamo, avanti Paese, avanti! Ecco, per esempio questo logo ha scritto sopra in inglese, se voi sapeste l’inglese e sapeste leggere l’inglese, non sapreste cosa c’è scritto? Giusto? Ma con noi, Dio volendo, imparerete a leggerlo e scriverlo in inglese. Ok, nella lingua araba per esempio questo si chiama Youssef, questo si chiama Shaab, questo si chiama Janna, questo si chiama Joud. Come si dice papà e papà di chi? Avete sentito? Come facciamo? Come facciamo questi nomi? Facciamo le tue composizioni? Dai, Yusuf, forza! Dai, Yusuf, forza!

Sono una campionessa, sono speciale, sono speciale, voglio imparare, voglio imparare. Come ti chiami? Misk, Misk, cosa? Abu Aser. Misk Abu Aser, una grande sarta, viva Misk Abu Aser>>.

Un milione di persone a Gaza rimaste senza aiuti e prossime alla morte per stenti nei prossimi anni. Qualcuno vorrebbe farli sparire più velocemente, con una nuova guerra a Gaza, oppure con l’evacuazione forzata e definitiva. Queste immagini non lasciano scampo.

<<La crisi dell'acqua potabile nella Striscia di Gaza è grave e richiede notevoli sforzi per mitigarne gli effetti. Ecco un uomo con disabilità costretto a percorrere una lunga distanza per procurarsi dell'acqua potabile; come lui, molti altri qui nella Striscia di Gaza sono costretti a percorrere lunghe distanze per ottenere quel poco d'acqua che riesce a malapena ad arrivare fino a loro.

Secondo i dati delle organizzazioni internazionali, oltre l'80% degli abitanti di Gaza continua a dipendere essenzialmente dagli aiuti umanitari e dal cibo fornito quotidianamente dai centri di distribuzione, nonostante il suo scarso valore nutrizionale. L'annuncio da parte delle principali organizzazioni, come la “Cucina del Cibo”, della sospensione dei propri servizi ha colpito direttamente questa fascia, la più numerosa e consistente, di sfollati>>.

Michelangelo Severgnini

Michelangelo Severgnini

Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Cina e Pakistan si uniscono per la pace in Iran: il piano segreto che sfida gli Stati Uniti

Cina e Pakistan si uniscono per la pace in Iran: il piano segreto che sfida gli Stati Uniti

22 Maggio 2026 12:30
"Accordo o suicidio nazionale": la strategia USA che sta spingendo il Libano alla resa con Israele

"Accordo o suicidio nazionale": la strategia USA che sta spingendo il Libano alla resa con Israele

22 Maggio 2026 08:30
Stretto di Hormuz blindato: perché il piano economico degli Stati Uniti sta fallendo e chi sta vincendo davvero

Stretto di Hormuz blindato: perché il piano economico degli Stati Uniti sta fallendo e chi sta vincendo davvero

22 Maggio 2026 08:00
Bolivia in rivolta contro il neoliberismo: Evo Morales chiede elezioni anticipate

Bolivia in rivolta contro il neoliberismo: Evo Morales chiede elezioni anticipate

22 Maggio 2026 07:00
Cuba smonta la ricostruzione USA sull’incidente del 24 febbraio 1996

Cuba smonta la ricostruzione USA sull’incidente del 24 febbraio 1996

22 Maggio 2026 07:00
Drone ritrovato nello Ionio. La Grecia intima a Kiev di scusarsi

Drone ritrovato nello Ionio. La Grecia intima a Kiev di scusarsi

21 Maggio 2026 21:00
Il rebranding di Israele: distruggere Ben Gvir per salvare il sionismo (e i suoi crimini)

Il rebranding di Israele: distruggere Ben Gvir per salvare il sionismo (e i suoi crimini)

21 Maggio 2026 20:00
Il fronte del Baltico: droni, basi NATO e "l'assedio a Kaliningrad"

Il fronte del Baltico: droni, basi NATO e "l'assedio a Kaliningrad"

21 Maggio 2026 18:00
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

21158

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

13217
CINA

Il Tempio del cielo, Tucidide e la metafora non colta di XI (di Pepe Escobar)

10061
NORD-AMERICA

Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

9374
EUROPA

I signori Biden e i laboratori segreti USA in Ucraina

9195
RUSSIA

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

8037
EUROPA

L'Ucraina commissariata: le lotte intestine a Kiev e gli scenari sul futuro del conflitto

7248
NORD-AMERICA

Chris Hedges - L'incubo iraniano di Trump

7123
ASIA

Guerra e deficit: la mossa drastica di Riad che fa tremare le multinazionali USA

MEDITERRANEO

Scontro totale all'ONU: il piano di Trump per bloccare l'ambasciatore palestinese

NORD-AMERICA

Svolta negli USA: cancellate le sanzioni contro Francesca Albanese

L'Iran sfida Trump: "L'Ultimatum è ridicolo"

ASIA

Nuovo meccanismo tra Iran e Oman: cambia tutto per i transiti nello Stretto di Hormuz

NORD-AMERICA

"È impossibile rimettere il genio nella lampada": Blinken ammette che l'età dell'oro USA è finita

CINA

Vertice Xi-Putin: il commento di Trump

Financial Times: Tra Gaza, Libano e Siria Israele ha conquistato 1.000 km quadrati di nuovi territori

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cuba, Iran e i fallimenti di Trump: quali scenari ora? Dialogo con l'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni Cuba, Iran e i fallimenti di Trump: quali scenari ora? Dialogo con l'Amb. Alberto Bradanini

Cuba, Iran e i fallimenti di Trump: quali scenari ora? Dialogo con l'Amb. Alberto Bradanini

  • 22 Maggio 2026 12:45
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace di Francesco Santoianni Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace

Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace

  • 21 Maggio 2026 17:22
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele” Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

  • 19 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina di Giuseppe Giannini Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

  • 21 Maggio 2026 09:30
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
Sanzioni alla Russia, l’inganno che svuota le tasche degli europei (e arricchisce Washington) di Michele Blanco Sanzioni alla Russia, l’inganno che svuota le tasche degli europei (e arricchisce Washington)

Sanzioni alla Russia, l’inganno che svuota le tasche degli europei (e arricchisce Washington)

  • 22 Maggio 2026 12:00
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti