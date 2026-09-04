I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

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di Michelangelo Severgnini

Guarda la puntata #52:

(Radio Gaza, in inglese e arabo, può essere seguita attivando i sottotitoli automatici di YouTube)

Da giugno 2025.

206.948 € raccolti grazie a 2.109 donazioni.

205.632 € inviati finora a Gaza.

1.290 € ricevuti a settembre.

Per le donazioni:

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C’è ancora qualcuno che non si è dimenticato di Gaza. Non solo tutti coloro che si sono precipitati a donare in questi giorni di fronte alle estreme condizioni denunciate nelle settimane scorse.

Abbiamo partecipato ad un evento pubblico lo scorso 28 agosto, nei pressi di Lecce, Italia.

Siamo stati onorati della presenza di diverse persone e attivisti locali i quali forse si sono tenuti per sé la domanda migliore, senza porla, senza condividerla: ma siete sicuri che questi soldi raccolti non finiscano a… A chi? La domanda non c’è stata, ma aleggia.

“Una donazione senza ritorno politico è una donazione persa - molti penseranno - donare così a casaccio non ha senso”.

Ci sono reti, organizzazioni, quant’altro.

Bene, Radio Gaza è una rete, non basata su affiliazioni politiche o umanitarie ma sull’approccio dal basso. Qui non ci sono intermediari. Non ci sono strutture da nutrire. Non c’è risultato politico da portare a casa, se non quello di aver sostenuto la popolazione di Gaza nel miglior modo possibile e nel modo più rapido, capillare ed immediato. Oppure, se volete, non c’è altro risultato politico se non quello di aver dato voce una volta in più alla gente di Gaza. Ci sono risultati politici che si possono conseguire soltanto quando ci si spoglia della propria casacca.

Ma c’è qualcun altro che non si è dimenticato di Gaza, anzi, non è passato giorno senza che non abbia bombardato la Striscia negli ultimi mesi. Lo scorso primo settembre Israele ha lanciato un’operazione speciale all’interno della Striscia, al fine di catturare Muein al-Arabid, capo della Sicurezza Interna di Hamas, nel distretto di al-Kateeba, a Gaza City.

L'operazione speciale ad alto rischio pianificata dallo Shin Bet è stata attuata sotto copertura e sotto forti bombardamenti. Secondo le fonti israeliane, al-Arabid sarebbe attivamente responsabile della gestione logistica, del trasferimento e del nascondiglio degli ostaggi israeliani catturati durante gli attacchi del 7 ottobre 2023.

L'operazione è stata considerata dai vertici israeliani un successo strategico fondamentale per ottenere informazioni di intelligence sulla rete sotterranea dei tunnel usati dalla Resistenza.

All’operazione hanno partecipato attivamente le milizie palestinesi filo-israeliane addestrate e protette in quel 70% della Striscia sotto il controllo di Israele.

Almeno 5 civili sono rimasti uccisi a seguito dei bombardamenti e del conflitto a fuoco.

<<Si è verificato un evento straordinario nella zona occidentale di Gaza: in particolare, le milizie affiliate all’occupazione israeliana hanno sferrato un attacco contro un edificio civile nella zona occidentale di Gaza, con un tentativo di rapire una persona; quando la popolazione se ne è accorta, sono iniziati gli scontri a fuoco e il bombardamento con decine di razzi – più di 20 in meno di cinque minuti – sulla zona di Al-Katiba. Anche la sede dell’UNRWA e alcune auto civili hanno cercato di fuggire dalla zona dell’incidente; l’attacco ha causato decine di feriti e martiri, con resti umani sparsi per le strade a causa del bombardamento intenso e violento.

Una squadra speciale appartenente alle milizie al servizio dell’esercito di occupazione israeliano si è infiltrata nelle ore pomeridiane e ha fatto irruzione nell’edificio in cui risiedeva un comandante di Hamas; in quel momento il comandante e sua moglie stavano festeggiando il matrimonio del figlio.

Proprio in quel momento, l’unità speciale dell’esercito di occupazione israeliano ha fatto irruzione nell’edificio e ha aperto il fuoco contro di loro; ciò ha causato la morte della moglie del comandante, che si era scontrata a colpi di arma da fuoco con l’unità speciale per difendere il marito e il figlio. La moglie del comandante è morta sul colpo, mentre suo marito è rimasto ferito e suo figlio, il cui matrimonio era previsto proprio in quel momento, ha riportato ferite gravi.

Ciononostante, il comandante, pur ferito, ha continuato a sparare con la pistola fino a esaurirne le munizioni, mentre la forza speciale gli sparava alle gambe e lo arrestava. In quel momento era in atto un fuoco di copertura aereo israeliano per proteggere la forza speciale che aveva arrestato il comandante, il che ha provocato il ferimento di decine di persone e la morte di innocenti lungo la strada, in preparazione all’uscita della forza speciale.

Il genocidio continua...

Con una calma micidiale e senza alcun clamore che scuota la coscienza del mondo, Israele continua a mietere le vite degli abitanti di Gaza, grandi e piccoli, uomini e donne, in uno scenario quotidiano che si ripete fino al punto da diventare quasi una notizia di passaggio nei notiziari, nonostante dietro ogni numero ci siano un'anima, un sogno, una famiglia e dei ricordi.

La guerra ha sfinito i giovani di Gaza, la povertà li ha prosciugati, la disoccupazione li ha logorati e il loro futuro è stato rubato sotto il peso dell’assedio e della distruzione. Eppure l’occupazione non si è accontentata di tutte le sofferenze che ha inflitto loro, ma continua a dar loro la caccia ovunque si trovino, in attesa del momento opportuno per piombare su di loro con un missile che riduca i loro corpi a brandelli e spenga per sempre i loro sogni.

Ci troviamo di fronte a un nemico nazista criminale che non ha nulla a che vedere con l’umanità, dipendente dall’omicidio, dalla devastazione, dalla distruzione e dalle scene di sangue; una soldatessa sionista depravata che, dallo schermo di controllo, con la semplice pressione di un pulsante lancia un missile per porre fine alla vita di innocenti indifesi, la cui unica colpa è quella di essere figli di Gaza e di essere nati in una terra che il mondo ha deciso di lasciare sola di fronte alla morte.

Siamo stanchi delle scene quotidiane di uccisioni perpetrate contro la nostra gente, e siamo ancora più stanchi del silenzio del mondo, abituato ormai all’orrore delle immagini provenienti da Gaza e ci ha stancato il silenzio degli arabi, degli occidentali, degli islamici, sia dei moderati che dei cospiratori, poiché le vittime sono diventate ogni giorno solo numeri e notizie di passaggio, ci ha stancato il silenzio di molti di coloro che sventolano slogan di giustizia e diritti umani, mentre rimangono impotenti o spettatori di fronte al continuo spargimento di sangue palestinese.

Perché tutto questo silenzio?

Perché nessuno alza la voce con forza per fermare questo massacro senza fine?

Perché non gridiamo contro questo mondo ingiusto, che non ci ha avuto pietà né ci ha protetti dalle uccisioni quotidiane?

Perché Gaza viene lasciata sola ad affrontare la morte, la fame e la distruzione, mentre il mondo si limita a stare a guardare e a rilasciare dichiarazioni di preoccupazione?

Quando finirà questo incubo?

Quando finirà questo dolore?

Gaza deve gridare dal profondo del suo essere, affinché questo massacro cessi.

Gaza oggi non ha bisogno solo di parole di solidarietà, ma di una presa di posizione concreta che fermi lo spargimento di sangue, protegga i civili e restituisca al popolo palestinese il diritto a una vita dignitosa e sicura.

La paura è diventata la compagna costante della gente in ogni momento: né la casa è un luogo sicuro, né la strada, né il mercato, né tantomeno la visita a un amico o a un parente. La morte perseguita le persone nei dettagli della loro vita quotidiana, come se non ci fosse alcun rispetto per i civili, alcuna sacralità per i bambini, alcuna protezione per le donne o gli anziani.

Il sangue è stato versato, le case sono state saccheggiate e la vita stessa è stata violata.

E nonostante tutto ciò, c’è ancora chi ripete la versione del carnefice, giustifica i suoi crimini e attribuisce la colpa alla vittima invece di condannare l’assassino.

Ma la verità rimane troppo evidente per essere nascosta e troppo forte per essere distorta.

La pace sia su di te, con la misericordia e le benedizioni di Dio. Come stai, mio caro? Se Dio vuole, bene. Grazie a Dio, io sto bene. A proposito, sono un po’ affaticato fisicamente, cioè, purtroppo ho anche la voce un po’ affaticata. Se è così, è una cosa da niente, grazie a Dio, comunque sia

L’importante, caro amico mio, è che di questo argomento voglio parlarti con franchezza: è una questione molto, molto seria. Insomma, personalmente mi sento molto afflitto, è una situazione davvero tragica, davvero molto tragica.

Anche su questa questione, sinceramente, mi sono dato da fare: stavo cercando di raggiungere la Striscia di Gaza o qualsiasi altro posto che potesse aiutare in questa faccenda, ma purtroppo non sono riuscito ad arrivare da nessuno. Vorrei far conoscere questa situazione, nella speranza che si possa trovare un modo o una soluzione per loro.

Si tratta, amico mio, di una famiglia composta esclusivamente da donne: una donna anziana di circa settantasette anni e sua figlia, che ha 45 -46. È una famiglia composta da due donne: una è la madre, che è armena, e sua figlia, che purtroppo è divorziata. Questa famiglia è chiaramente in difficoltà, sia dal punto di vista della sistemazione che da quello economico; non c’è nulla che dia loro sicurezza. Onestamente, personalmente e psicologicamente sono esausta per la loro situazione, nel senso che provo stanchezza ma anche speranza.

Purtroppo, e in tutta onestà, sono molto preoccupata per la situazione in cui si trovano, al punto che cerco di aiutarli il più possibile, cioè con un aiuto personale da parte mia, ma non riesco a soddisfare tutte le loro necessità.

In linea di massima hanno bisogno di un posto e, sinceramente, ho la sensazione che sappiano che posso trovare loro un posto perfetto a Gaza, giusto? L’importante per me è che vogliano stare nella zona di Shamalka a Gaza. La cosa successiva è che hanno bisogno di una tenda, una tenda resistente, in modo che non soffrano né d’inverno né d’estate.

Io li sosterrò, sinceramente, perché sto cercando di trovare loro un posto; al momento sto cercando un terreno dove possano piantare la tenda. Avranno bisogno di una sola tenda, perché è sufficiente per due gruppi di 200 persone ciascuno.

E mi piacerebbe che in queste tende, che siamo riusciti a procurare, ci fossero un bagno, una piccola cucina e delle stufe, in modo che d’inverno non soffrano e nemmeno d’estate, va bene? E le due cose di cui avranno bisogno dopo aver mangiato sono verdure e cose del genere, e questa cosa, se Dio vuole, non riesco ancora a farcela; quindi, in linea di massima, il posto, la tenda e il rifugio.

Onestamente, questa situazione è davvero grave, mio caro amico, è molto preoccupante. Li conosco personalmente, posso andare a trovarli e ho anche documentato la situazione con dei video e altro. Volevo darti un’idea di questa situazione.

E, onestamente, non hanno un capofamiglia, non hanno un uomo di casa, non hanno, insomma, nessuna fonte di reddito o entrate. Parliamo di un aiuto umanitario, ma potrei anche dire che forse c’è un altro modo, ma purtroppo non c’è, sono impotenti.

A Gaza l’esercito israeliano commette i crimini più atroci: un bambino viene bombardato e ridotto in brandelli; la gente si raduna per raccogliere il suo corpo, ma il luogo viene bombardato di nuovo. È così che viviamo a Gaza.

Questa mattina, durante un bombardamento sul campo profughi di Al-Shati, c’è stato un martire e diversi feriti sul tetto di un edificio.

La novità di questi bombardamenti israeliani è che da qualche tempo hanno iniziato a prendere di mira i tetti delle case, uccidendo gli abitanti che cercano riparo dal caldo: è il loro piano per ucciderci mentre siamo ancora in vita.

Israele ha bombardato Gaza con una quantità di esplosivo pari a tre bombe nucleari, secondo studi scientifici condotti da università internazionali

Questa forza eccessiva. Queste uccisioni atroci hanno portato alla vaporizzazione dei corpi di almeno 6.000 persone.

Riesci a immaginare che ci siano 6.000 persone i cui corpi sono stati vaporizzati dalla potenza del fuoco e dai massicci bombardamenti a cui è sottoposta la Striscia di Gaza quotidianamente da tre anni consecutivi?

Qui la morte non ha prezzo e la fame aumenta di giorno in giorno.

Qualche giorno fa, nel pieno dei bombardamenti e delle uccisioni nel campo di Al-Shati e nelle altre zone della Striscia di Gaza, il ministro della Difesa israeliano ha emesso l’ordine di bombardare e radere al suolo il quartiere residenziale da cui volava un aquilone, l’unico svago dei bambini della Striscia di Gaza. Israele risponde con bombardamenti, uccisioni e distruzione, e gli abitanti della Striscia di Gaza hanno cercato di impedire ai bambini di possedere , nonostante non rappresentino alcun pericolo né per Israele, né per i suoi cittadini, né per il suo esercito; tuttavia, il genocidio perpetrato da Israele cerca un pretesto, anche se si tratta solo di un aquilone, per distruggere ciò che resta della Striscia di Gaza.

È così che Israele si scatena: uccisioni quotidiane con pretesti futili.

Non siamo riusciti a riempire questi galloni in più per la popolazione, nonostante avessimo messo a disposizione due autocisterne con una capacità di 8 tazze d’acqua ciascuna; è così che la crisi idrica si fa sentire con tutta la sua gravità nella Striscia di Gaza in questo periodo difficile per la popolazione locale.

La pace sia su di te, insieme alla misericordia e alle benedizioni di Dio. Ti saluto di cuore, fratello Michelangelo, e ti ringrazio per la tua collaborazione. Ho acquistato alcuni medicinali e che Dio ti benedica, fratello mio. Grazie.

La pace sia su di voi, insieme alla misericordia e alle benedizioni di Dio. Grazie, fratello Michelangelo, per le stampelle, grazie a te. Che Dio ti conceda ogni bene>>.

Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.