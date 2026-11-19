La storica riunione trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen potrebbe avere già prodotto un primo effetto sugli equilibri internazionali e, soprattutto, sulla gestione del conflitto ucraino. Poche ore dopo l'incontro con i presidenti russo e cinese, il capo della Casa Bianca ha telefonato alla cosiddetta «coalizione dei volenterosi», riunita a Berlino, mettendo apertamente in discussione la prosecuzione degli aiuti militari a Kiev. Secondo quanto riferito da Politico, citando funzionari europei informati sulla conversazione, Trump ha espresso forte scetticismo rispetto ai miliardi aggiuntivi che i governi europei continuano a destinare all'Ucraina. Il presidente statunitense avrebbe ricordato ai suoi interlocutori il costo umano del conflitto, sottolineando che tante persone stanno morendo e che i Paesi coinvolti dovrebbero smettere di sprecare denaro in una guerra che non sembra trovare soluzione.



Il messaggio più significativo riguarda però la disponibilità di Mosca a negoziare. Trump ha infatti comunicato ai leader europei che Vladimir Putin è pronto a raggiungere un accordo di pace. Una posizione che il presidente russo ha ribadito più volte, precisando tuttavia che qualsiasi intesa dovrà affrontare le cause profonde del conflitto e garantire la sicurezza della Russia nel lungo periodo. Proprio mentre a Berlino si discuteva di nuovi finanziamenti e sostegno militare a Kiev, a Shenzhen Putin, Trump e Xi Jinping concludevano la prima riunione trilaterale della storia tra i leader delle tre maggiori potenze. Dopo un'ora e mezza di colloqui, i tre presidenti hanno adottato una dichiarazione congiunta, impegnandosi a preservare la stabilità strategica e la sicurezza internazionale. Il documento affronta questioni centrali per il futuro dell'ordine mondiale: dalla riforma delle Nazioni Unite alla sicurezza energetica, dal rispetto della sovranità degli Stati alla riduzione dei rischi nucleari.



Mosca, Washington e Pechino hanno inoltre ribadito che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta, indicando la necessità di prevenire l'escalation e la proliferazione degli arsenali atomici. Sull'Ucraina, la distanza tra le posizioni rimane evidente. Mosca considera condizioni imprescindibili per un accordo il riconoscimento della Crimea e dei territori di Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson come parte della Federazione Russa, oltre alla neutralità, alla non adesione alla NATO e alla smilitarizzazione dell'Ucraina.



La telefonata di Trump ai governi europei assume dunque un significato particolare. Mentre le tre potenze discutono direttamente di sicurezza internazionale e stabilità strategica, gli alleati europei del regime di Kiev rischiano di ritrovarsi sempre più ai margini delle decisioni. E la domanda che emerge da Shenzhen è inevitabile: quanto a lungo l'Europa intende continuare a finanziare una guerra se Washington torna a considerare la via negoziale come una possibilità concreta?

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