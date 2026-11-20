Mentre a Shenzhen i leader di Cina, Russia e Stati Uniti discutono di pace, stabilità strategica e cooperazione tra grandi potenze, a Bruxelles si lavora nella direzione opposta. La Commissione europea si prepara infatti a chiedere agli Stati membri il via libera a un nuovo prestito da 45 miliardi di euro per sostenere le finanze ucraine. Un'altra montagna di denaro pubblico destinata al regime neonazista di Kiev, mentre i governi europei continuano a trattare la prosecuzione del conflitto come un impegno senza scadenza. Secondo il Financial Times, il piano prevede di raccogliere la somma sui mercati dei capitali, destinandola a coprire circa due terzi del deficit di bilancio ucraino previsto per il prossimo anno, stimato in 70 miliardi di euro. Gli interessi sarebbero pagati attraverso il bilancio pluriennale dell'Unione europea, dunque direttamente dai contribuenti europei. Kiev dovrebbe invece restituire il capitale soltanto quando la Russia avrà versato le riparazioni di guerra.



Un'ipotesi che, nelle attuali condizioni, appare tutt'altro che realistica. Il nuovo finanziamento si aggiunge al prestito da 90 miliardi già approvato dai leader europei, articolato in 60 miliardi di assistenza militare e 30 miliardi di sostegno al bilancio. Risorse che avrebbero dovuto coprire le necessità ucraine per il 2026 e il 2027, ma che rischiano di esaurirsi anticipatamente. Secondo la ricostruzione proposta dalla Commissione, l'aumento delle spese militari legato alla campagna di attacchi a lungo raggio contro il territorio russo avrebbe provocato un ulteriore buco di circa 27 miliardi di dollari nei conti della difesa di Kiev. Il risultato è un meccanismo finanziario sempre più oneroso per l'Europa. Dal 2022, secondo i dati della Commissione europea, Bruxelles e gli Stati membri hanno già fornito all'Ucraina 235,9 miliardi di euro tra aiuti militari, finanziari e altre forme di sostegno. Con l'erogazione integrale dei 90 miliardi già approvati e dei nuovi 45 miliardi proposti, il totale salirebbe a 346,8 miliardi: una cifra superiore di circa 140 miliardi al PIL ufficiale ucraino del 2025. La questione non riguarda soltanto l'entità degli stanziamenti, ma soprattutto chi dovrà sostenerne il costo. Gli interessi dei prestiti ricadranno sui bilanci europei, mentre la restituzione del capitale rimane subordinata a riparazioni russe o alla possibilità di confiscare i circa 210 miliardi di euro di beni russi congelati presso Euroclear in Belgio. Due prospettive estremamente incerte. In sostanza, i contribuenti europei rischiano di finanziare per un periodo indefinito un debito contratto per sostenere Kiev. Non tutti i governi, tuttavia, sono disposti ad accettare questa impostazione. Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca avevano già ottenuto un'esenzione dagli obblighi finanziari relativi al precedente prestito. Anche la Bulgaria ha manifestato contrarietà alla nuova proposta.



Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, al contrario, pretende che tutti gli Stati membri partecipino allo sforzo finanziario, arrivando a minacciare il veto sul prossimo bilancio pluriennale dell'UE, quello relativo al periodo 2028-2034. Dietro questa ostinazione si intravede anche un interesse industriale. Una parte consistente delle risorse destinate all'Ucraina alimenta infatti il comparto militare europeo, con particolare beneficio per le aziende tedesche. Rheinmetall, Diehl Defense, Hensoldt e altre imprese del settore figurano tra i principali beneficiari delle commesse legate al riarmo ucraino. L'assistenza a Kiev finisce così per trasformarsi anche in un gigantesco programma di sostegno all'industria bellica, mentre le risorse pubbliche vengono sottratte ad altre priorità sociali ed economiche. È proprio su questo terreno che cresce il malcontento popolare. In Germania, il movimento di protesta Gen Z regelt contesta la militarizzazione e chiede che i finanziamenti destinati al riarmo vengano dirottati verso scuole e servizi sociali. La mobilitazione internazionale «Welfare, not Warfare», sostenuta da sindacati e organizzazioni di sinistra, coinvolgerà 18 Paesi europei. Anche in Francia le proteste contro l'austerità e le politiche governative si intrecciano con la crescente opposizione alla militarizzazione. Merz e Macron, entrambi alle prese con una profonda crisi di consenso, rappresentano emblematicamente una classe dirigente sempre più distante dalle preoccupazioni delle rispettive popolazioni. Eppure, anziché interrogarsi sulla sostenibilità economica e politica di questa strategia, i governi europei continuano a promettere nuovi finanziamenti. La posizione di Zelensky contribuisce ad alimentare questo meccanismo. Il presidente ucraino, invece di mostrare disponibilità a una revisione delle priorità, ha annunciato un audit sulle coalizioni internazionali che sostengono Kiev, chiedendo ulteriori sistemi di difesa aerea Patriot e NASAMS.



Tutto questo mentre le autorità anticorruzione ucraine hanno recentemente portato alla luce un sistema di appropriazione illecita di circa 125 milioni di dollari che coinvolgerebbe alcuni stretti collaboratori del governo, nell'ambito del ministero dell'Energia. Un episodio che solleva interrogativi inevitabili sull'utilizzo dei fondi occidentali. Il quadro che emerge è particolarmente significativo se confrontato con quanto accade a Shenzhen. Da una parte, Xi Jinping, Putin e Trump discutono della necessità di evitare lo scontro tra grandi potenze, rispettare gli interessi reciproci e costruire condizioni per una coesistenza pacifica. Dall'altra, i cosiddetti volenterosi europei e il regime di Kiev continuano a pianificare nuovi stanziamenti militari e finanziari, senza indicare una prospettiva concreta per mettere fine al conflitto. La contraddizione è evidente. Mentre una parte del mondo cerca di esplorare le possibilità offerte dal dialogo diplomatico e dalla cooperazione, la leadership europea sembra incapace di immaginare un futuro diverso dalla prosecuzione della guerra. A pagare il prezzo di questa impostazione sono soprattutto i cittadini europei, chiamati a finanziare debiti crescenti, riarmo e assistenza militare, mentre welfare, sanità e investimenti sociali vengono progressivamente sacrificati.



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