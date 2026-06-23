I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il Comitato di indagine russo ha identificato i militari ucraini coinvolti nell'attentato terroristico contro un autobus che trasportava una squadra di calcio giovanile dalla Bielorussia alla località balneare russa di Gelendzhik, sulla costa del Mar Nero. L'attacco è stato sferrato dalle forze del regime di Kiev il 17 giugno nella provincia di confine di Bryansk. Un passeggero è deceduto e altri otto, tra cui sei minori, sono rimasti feriti con lesioni di varia gravità.

Il comitato ha comunicato di aver accertato il coinvolgimento di Robert Brovdi, comandante delle Forze dei sistemi senza equipaggio delle Forze armate ucraine, e di Oleg Ivashchenko, capo della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino, nella commissione del crimine. Secondo le indagini, essi «hanno fornito informazioni sugli obiettivi e hanno impartito l'ordine illegale di attaccare veicoli civili in territorio russo».

Sono stati inoltre identificati gli autori diretti dell'attacco terroristico: Dmitri Tkachenko, membro dell'unità di sistemi senza equipaggio «Jimera» del 105° Distaccamento di Frontiera del Servizio Statale di Frontiera dell'Ucraina; Igor Zhukov, membro dell'ufficio del comandante della squadra di pronto intervento di frontiera «Shkval» del 7° Distaccamento di frontiera; e Vladislav Naum, membro del 73° Centro Operazioni Speciali Navali delle Forze Armate ucraine.

I cinque sospettati sono stati accusati di aver commesso un atto terroristico con esito mortale. Sono state intraprese le procedure per inserirli nella lista internazionale delle persone ricercate e, successivamente, per disporre la loro custodia cautelare in contumacia, hanno precisato le autorità russe, aggiungendo che le indagini penali proseguono e si sta accertando l'identità degli altri complici.

Il contesto dell'attacco

Il governatore ad interim della provincia di Bryansk, Yegor Kovalchuk, ha comunicato che le forze di Kiev «hanno attaccato con un drone di tipo aereo un autobus della squadra giovanile di calcio di Gomel (Bielorussia), i cui membri erano diretti in vacanza a Gelendzhik». Il funzionario ha sottolineato che «i terroristi ucraini sapevano chiaramente che si trattava di un autobus passeggeri», aggiungendo che hanno colpito il veicolo civile come se fosse un mezzo militare.

Da parte sua, il vicepresidente della Commissione permanente per gli affari esteri della Camera bassa del Parlamento bielorusso, Oleg Gaidukevich, ha sottolineato che l'obiettivo dell'attacco è «trascinare la Bielorussia e l'intera Europa nel conflitto armato» in corso tra Kiev e Mosca. Ha affermato che un attentato del genere non resterà impunito e che tutti i responsabili riceveranno «la loro punizione nel rispetto della legge e del diritto internazionale».