Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Identità digitale obbligatoria: ecco perché la fine della privacy spingerà i ragazzi nel dark web

362
Identità digitale obbligatoria: ecco perché la fine della privacy spingerà i ragazzi nel dark web

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Le autorità insistono nel dire che queste misure colpiranno soltanto i social media, ma l'infrastruttura che sta prendendo forma dietro le quinte possiede in realtà un potenziale molto più esteso. È ormai solo questione di tempo prima che la scansione delle impronte digitali, della retina e del volto diventi un prerequisito obbligatorio per qualsiasi operazione, anche la più banale, compiuta online.

Una volta varcata questa soglia, come avverte Onur Orzesin nella sua analisi per The Cradle, il controllo dei precedenti personali andrà ben oltre la semplice fedina penale: il profilo digitale diventerà il vero e proprio spartiacque per la carriera professionale di chiunque. Questo nuovo paradigma permetterà agli algoritmi di intelligenza artificiale di setacciare ogni singola traccia lasciata in rete, arrivando a etichettare preventivamente gli utenti come soggetti "a rischio" o inclini a infrangere le regole.

Un simile meccanismo finirà inevitabilmente per soffocare sul nascere il dibattito pubblico. Criticare le linee politiche dello stato, denunciare un episodio di corruzione o anche solo sollevare un dubbio legittimo rimarrà impresso per sempre nel fascicolo digitale del cittadino. Di fatto, i governi non avranno nemmeno più bisogno di ricorrere a ritorsioni esplicite per mettere a tacere le voci fuori dal coro.

Nel momento in cui esprimere il proprio dissenso rischia di azzerare i traguardi professionali di una vita intera, l'autocensura smette di essere un'imposizione esterna e diventa un riflesso condizionato e spontaneo.

Dopotutto, una dinamica speculare si sta già consumando nel mondo offline. Basti pensare che lo scorso anno oltre trecento studenti internazionali, colpevoli di aver preso parte alle proteste pro-Palestina nei campus statunitensi, si sono visti revocare il visto e sono stati espulsi dal paese. Se una mobilitazione visibile e fisica produce effetti così drastici, le ripercussioni di una sorveglianza digitale perenne e invisibile rischiano di essere ancora più devastanti.

Intervistata da The Cradle, la giornalista ed esperta di politiche tecnologiche Fusun Nebil inserisce la questione in una cornice più ampia:

“Forse il nodo più critico di questo passaggio sta nel fatto che internet ha smesso di essere un semplice strumento di comunicazione per trasformarsi nella memoria storica e nell'identità stessa delle persone. I governi non possono limitarsi a sbandierare pretesti apparentemente noble, come la tutela dei minori, il contrasto alla disinformazione o la lotta al crimine informatico. Dobbiamo interrogarci seriamente su come un ordine digitale che cancella del tutto l'anonimato finirà per schiacciare a lungo termine la libertà di espressione, il pluralismo delle idee e la stessa cultura della critica sociale.”

Dal forum aperto allo spazio gestito

Per anni internet ha rappresentato un territorio franco, un'arena in cui i cittadini potevano elaborare e contaminare le proprie idee attraverso il confronto aperto, muovendosi dai primi storici forum fino alle grandi piattaforme odierne. Tuttavia, se ogni singola parola viene registrata con la sacralità di un documento ufficiale, la sopravvivenza stessa dell'ironia, della satira e dello scambio intellettuale entra in una crisi profonda.

In un mondo in cui una battuta ironica scritta a ventidue anni può essere rispolverata come prova a carico a quaranta, la rete smetterà di essere uno spazio di esplorazione e creatività. Si trasformerà, piuttosto, in un immenso tribunale permanente in cui ogni pensiero espresso rischia di tramutarsi in un capo d'accusa.

Oggi, d'altronde, l'informazione tradizionale attraverso testate e televisioni è spesso imbrigliata e condizionata dagli interessi dei grandi gruppi di potere, il che ha reso i social media l'ultimo vero polmone per il libero scambio di opinioni tra cittadini. L'introduzione della verifica obbligatoria dell'identità spezzerà quasi certamente questa pluralità di voci, uniformando i pochi spazi di discussione rimasti.

A conferma di questa tendenza, nel giugno 2026 il governo del Regno Unito ha avviato una consultazione per regolamentare la diffusione dei contenuti su canali come YouTube e TikTok. Tra le proposte spicca l'obbligo per gli algoritmi di dare priorità assoluta ai contenuti prodotti dai canali di servizio pubblico o da fonti esplicitamente certificate dalle autorità.

Si delinea così una gerarchia rigida nell'accesso all'informazione: una manciata di fonti governative o istituzionali godrà di una visibilità garantita di default, oscurando tutto il resto.

Vie di fuga e conseguenze indesiderate

Istituire l'identità digitale obbligatoria non si limiterà a snaturare l'essenza dei social network, ma rischia di provocare una vera e propria migrazione di massa verso i bassifondi del dark web. Con un paradosso drammatico: a pagare il prezzo più alto di questa stretta saranno proprio quei minori che i legislatori dichiarano di voler proteggere.

Se i governi costringeranno colossi come Meta, x e TikTok a blindare gli accessi con i documenti d'identità, gli utenti più attenti alla riservatezza, e in particolare i ragazzi, cercheranno scappatoie nell'ombra. Sebbene i social network mainstream siano spesso nell'occhio del ciclone, i loro team di moderazione e i filtri basati sull'intelligenza artificiale riescono comunque a intercettare e rimuovere la stragrande maggioranza dei contenuti pericolosi.

Al contrario, le reti sotterranee del dark web sono zone franche, totalmente prive di regole, tutele o filtri comunitari. Quando un adolescente decide di configurare la rete Tor per sfuggire al controllo statale, non sta semplicemente cercando un posto alternativo per chiacchierare con i coetanei: sta entrando in un territorio non mappato, dove le insidie e i rischi di sfruttamento sono esponenzialmente più alti e aggressivi rispetto a qualunque piattaforma regolamentata.

Concentrazione dei dati ed esposizione

Questa corsa alla raccolta centralizzata dei dati anagrafici porta con sé un'ulteriore minaccia strutturale. Creare colossali database in cui convergono informazioni biometriche e personali significa, di fatto, servire su un piatto d'argento obiettivi ad altissimo valore per i pirati informatici.

I primi scricchiolii si sono avvertiti già nell'aprile del 2026, quando la pubblicazione del codice sorgente legato all'applicazione europea per la verifica dell'età ha sollevato un polverone all'interno della comunità scientifica, con i primi analisti che denunciavano falle preoccupanti nel sistema.

Esperti del settore, tra cui il consulente per la sicurezza Paul Moore e il crittografo francese Olivier Blazy, hanno riscontrato falle strutturali nell'architettura stessa del software. Rivolgendosi direttamente alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen su x, Moore ha lanciato un monito inequivocabile: "Dico sul serio @vonderleyen, questo sistema prima o poi provocherà una fuga di dati colossale. È solo questione di tempo."

Nel dibattito è intervenuto anche il fondatore di Telegram, Pavel Durov, convinto che queste vulnerabilità non siano semplici sviste rimediabili, ma la logica conseguenza dell'impostazione di base del progetto: "L'applicazione per la verifica dell'età dell'unione europea era fallimentare per sua stessa natura, dal momento che si affidava alla sicurezza del dispositivo dell'utente, il che equivale a perdere la partita in partenza."

Un orizzonte monitorato

Se da un lato blindare la rete dietro un documento d'identità può essere percepito come un passo avanti nella tutela dei più giovani, dall'altro la linea che separa un porto sicuro da un baratro liberticida dipende esclusivamente dalle modalità di attuazione. Se l'azione dei governi si ridurrà all'imposizione di veti e al censimento forzato dei cittadini, la libera espressione verrà semplicemente spinta verso i canali del dark web, dove lo stato non ha più alcun potere di intervento.

La vera salvaguardia dei minori non passa attraverso la chiusura delle frontiere digitali o la consegna delle chiavi d'accesso ai palazzi del potere. La sfida sta nel preservare un web aperto, capace di garantire la libera circolazione delle idee senza lo spettro dell'autocensura, rendendolo al contempo sicuro attraverso una moderazione trasparente, una solida educazione digitale e la trasparenza degli algoritmi.

Altrimenti, come conclude Orzesin nella sua disamina per The Cradle, la scadenza del 2030 non ci consegnerà una generazione protetta dai pericoli della rete, bensì un'intera generazione cresciuta e svezzata nell'illegalità incontrollabile del dark web.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La trappola di Gaza e il disperato tentativo di Israele di non perdere la Casa Bianca

La trappola di Gaza e il disperato tentativo di Israele di non perdere la Casa Bianca

09 Luglio 2026 12:00
L'ennesima questua del nuovo “ebreo errante” di Kiev

L'ennesima questua del nuovo “ebreo errante” di Kiev

09 Luglio 2026 09:00
Una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite si pronuncia sul dottor Abu Safia

Una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite si pronuncia sul dottor Abu Safia

09 Luglio 2026 08:00
L'Iran risponde all'aggressione: distrutte le infrastrutture chiave USA in Kuwait e Bahrein

L'Iran risponde all'aggressione: distrutte le infrastrutture chiave USA in Kuwait e Bahrein

09 Luglio 2026 08:00
Può Trump arrivare ad imporre un embargo contro la Spagna?

Può Trump arrivare ad imporre un embargo contro la Spagna?

09 Luglio 2026 07:00
Teheran: "Le regole di Hormuz resteranno iraniane per sempre"

Teheran: "Le regole di Hormuz resteranno iraniane per sempre"

09 Luglio 2026 07:00
Strage nella scuola di Minab, CNN: il Pentagono ignorò gli avvisi dell'intelligence

Strage nella scuola di Minab, CNN: il Pentagono ignorò gli avvisi dell'intelligence

09 Luglio 2026 07:00
Nuovi raid degli Stati Uniti in Iran. Seconda notte di attacchi nello Stretto di Hormuz

Nuovi raid degli Stati Uniti in Iran. Seconda notte di attacchi nello Stretto di Hormuz

08 Luglio 2026 22:30
NORD-AMERICA

Ma perché Donald Trump continua ad insultare l'Italia? La risposta è molto semplice

38122
NORD-AMERICA

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

20815
RUSSIA

Il messaggio di Putin ai soldati e ai "pseudo-pacificatori europei"

15697
RUSSIA

Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

14521
NORD-AMERICA

Mondiale della Vergogna: la polizia di Dallas aggredisce lo staff della nazionale egiziana (VIDEO)

13839
RUSSIA

Konstantinovka: l'Ucraina perde il suo baluardo e il fronte si sgretola verso Kramatorsk

12204
EUROPA

Nato per leccare (di Marco Travaglio)

12186
EUROPA

Sugli "inesistenti progressi militari russi": la propaganda liberal-atlantista vs la realtà dei numeri

9360
CINA

Guerra USA-Iran, Pechino frena l'escalation: 'La forza non serve a nessuno'

ASIA

Petrolio alle stelle: l'attacco degli USA e la mossa sull'Iran fanno impennare il Brent

ASIA

Mondiali, l'allenatore dell'Egitto chiede di "lasciare vivere il popolo palestinese"

RUSSIA

Liberazione di Konstantinovka: le parole del Cremlino

CINA

Cina: "Esortiamo gli USA a porre immediatamente fine al blocco, alla coercizione e alla pressione contro Cuba"

MEDITERRANEO

Siria, esplosioni a Damasco: giallo sul convoglio di Macron, ore di altissima tensione

ASIA

Iran, duro avvertimento a Trump: "Niente trattative finché continuano le minacce"

MEDITERRANEO

Israele e Grecia tornano a volare insieme: la mossa strategica che sfida la Turchia

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia di Alessandro Bartoloni I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

  • 06 Luglio 2026 15:52
L'illusione dell’alleato privilegiato L'illusione dell’alleato privilegiato

L'illusione dell’alleato privilegiato

  • 09 Luglio 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela di Fabrizio Verde Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

  • 29 Giugno 2026 15:16
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Dorsi e ridorsi della storia di Michelangelo Severgnini Dorsi e ridorsi della storia

Dorsi e ridorsi della storia

  • 06 Luglio 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
ShadowNet dietro le rivolte di Belfast? di Francesco Santoianni ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

  • 29 Giugno 2026 08:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA

Fulvio Grimaldi - Da Gaza al Corno e a Suez, la geopolitica dell’infanticidio. EGITTO, L’OTTAVA PIAGA

  • 07 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Liberali e nazionalisti: trova le differenze di Giuseppe Giannini Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

  • 01 Luglio 2026 15:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti