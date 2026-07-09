Identità digitale obbligatoria: ecco perché la fine della privacy spingerà i ragazzi nel dark web

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Le autorità insistono nel dire che queste misure colpiranno soltanto i social media, ma l'infrastruttura che sta prendendo forma dietro le quinte possiede in realtà un potenziale molto più esteso. È ormai solo questione di tempo prima che la scansione delle impronte digitali, della retina e del volto diventi un prerequisito obbligatorio per qualsiasi operazione, anche la più banale, compiuta online.

Una volta varcata questa soglia, come avverte Onur Orzesin nella sua analisi per The Cradle, il controllo dei precedenti personali andrà ben oltre la semplice fedina penale: il profilo digitale diventerà il vero e proprio spartiacque per la carriera professionale di chiunque. Questo nuovo paradigma permetterà agli algoritmi di intelligenza artificiale di setacciare ogni singola traccia lasciata in rete, arrivando a etichettare preventivamente gli utenti come soggetti "a rischio" o inclini a infrangere le regole.

Un simile meccanismo finirà inevitabilmente per soffocare sul nascere il dibattito pubblico. Criticare le linee politiche dello stato, denunciare un episodio di corruzione o anche solo sollevare un dubbio legittimo rimarrà impresso per sempre nel fascicolo digitale del cittadino. Di fatto, i governi non avranno nemmeno più bisogno di ricorrere a ritorsioni esplicite per mettere a tacere le voci fuori dal coro.

Nel momento in cui esprimere il proprio dissenso rischia di azzerare i traguardi professionali di una vita intera, l'autocensura smette di essere un'imposizione esterna e diventa un riflesso condizionato e spontaneo.

Dopotutto, una dinamica speculare si sta già consumando nel mondo offline. Basti pensare che lo scorso anno oltre trecento studenti internazionali, colpevoli di aver preso parte alle proteste pro-Palestina nei campus statunitensi, si sono visti revocare il visto e sono stati espulsi dal paese. Se una mobilitazione visibile e fisica produce effetti così drastici, le ripercussioni di una sorveglianza digitale perenne e invisibile rischiano di essere ancora più devastanti.

Intervistata da The Cradle, la giornalista ed esperta di politiche tecnologiche Fusun Nebil inserisce la questione in una cornice più ampia:

“Forse il nodo più critico di questo passaggio sta nel fatto che internet ha smesso di essere un semplice strumento di comunicazione per trasformarsi nella memoria storica e nell'identità stessa delle persone. I governi non possono limitarsi a sbandierare pretesti apparentemente noble, come la tutela dei minori, il contrasto alla disinformazione o la lotta al crimine informatico. Dobbiamo interrogarci seriamente su come un ordine digitale che cancella del tutto l'anonimato finirà per schiacciare a lungo termine la libertà di espressione, il pluralismo delle idee e la stessa cultura della critica sociale.”

Dal forum aperto allo spazio gestito

Per anni internet ha rappresentato un territorio franco, un'arena in cui i cittadini potevano elaborare e contaminare le proprie idee attraverso il confronto aperto, muovendosi dai primi storici forum fino alle grandi piattaforme odierne. Tuttavia, se ogni singola parola viene registrata con la sacralità di un documento ufficiale, la sopravvivenza stessa dell'ironia, della satira e dello scambio intellettuale entra in una crisi profonda.

In un mondo in cui una battuta ironica scritta a ventidue anni può essere rispolverata come prova a carico a quaranta, la rete smetterà di essere uno spazio di esplorazione e creatività. Si trasformerà, piuttosto, in un immenso tribunale permanente in cui ogni pensiero espresso rischia di tramutarsi in un capo d'accusa.

Oggi, d'altronde, l'informazione tradizionale attraverso testate e televisioni è spesso imbrigliata e condizionata dagli interessi dei grandi gruppi di potere, il che ha reso i social media l'ultimo vero polmone per il libero scambio di opinioni tra cittadini. L'introduzione della verifica obbligatoria dell'identità spezzerà quasi certamente questa pluralità di voci, uniformando i pochi spazi di discussione rimasti.

A conferma di questa tendenza, nel giugno 2026 il governo del Regno Unito ha avviato una consultazione per regolamentare la diffusione dei contenuti su canali come YouTube e TikTok. Tra le proposte spicca l'obbligo per gli algoritmi di dare priorità assoluta ai contenuti prodotti dai canali di servizio pubblico o da fonti esplicitamente certificate dalle autorità.

Si delinea così una gerarchia rigida nell'accesso all'informazione: una manciata di fonti governative o istituzionali godrà di una visibilità garantita di default, oscurando tutto il resto.

Vie di fuga e conseguenze indesiderate

Istituire l'identità digitale obbligatoria non si limiterà a snaturare l'essenza dei social network, ma rischia di provocare una vera e propria migrazione di massa verso i bassifondi del dark web. Con un paradosso drammatico: a pagare il prezzo più alto di questa stretta saranno proprio quei minori che i legislatori dichiarano di voler proteggere.

Se i governi costringeranno colossi come Meta, x e TikTok a blindare gli accessi con i documenti d'identità, gli utenti più attenti alla riservatezza, e in particolare i ragazzi, cercheranno scappatoie nell'ombra. Sebbene i social network mainstream siano spesso nell'occhio del ciclone, i loro team di moderazione e i filtri basati sull'intelligenza artificiale riescono comunque a intercettare e rimuovere la stragrande maggioranza dei contenuti pericolosi.

Al contrario, le reti sotterranee del dark web sono zone franche, totalmente prive di regole, tutele o filtri comunitari. Quando un adolescente decide di configurare la rete Tor per sfuggire al controllo statale, non sta semplicemente cercando un posto alternativo per chiacchierare con i coetanei: sta entrando in un territorio non mappato, dove le insidie e i rischi di sfruttamento sono esponenzialmente più alti e aggressivi rispetto a qualunque piattaforma regolamentata.

Concentrazione dei dati ed esposizione

Questa corsa alla raccolta centralizzata dei dati anagrafici porta con sé un'ulteriore minaccia strutturale. Creare colossali database in cui convergono informazioni biometriche e personali significa, di fatto, servire su un piatto d'argento obiettivi ad altissimo valore per i pirati informatici.

I primi scricchiolii si sono avvertiti già nell'aprile del 2026, quando la pubblicazione del codice sorgente legato all'applicazione europea per la verifica dell'età ha sollevato un polverone all'interno della comunità scientifica, con i primi analisti che denunciavano falle preoccupanti nel sistema.

Esperti del settore, tra cui il consulente per la sicurezza Paul Moore e il crittografo francese Olivier Blazy, hanno riscontrato falle strutturali nell'architettura stessa del software. Rivolgendosi direttamente alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen su x, Moore ha lanciato un monito inequivocabile: "Dico sul serio @vonderleyen, questo sistema prima o poi provocherà una fuga di dati colossale. È solo questione di tempo."

Nel dibattito è intervenuto anche il fondatore di Telegram, Pavel Durov, convinto che queste vulnerabilità non siano semplici sviste rimediabili, ma la logica conseguenza dell'impostazione di base del progetto: "L'applicazione per la verifica dell'età dell'unione europea era fallimentare per sua stessa natura, dal momento che si affidava alla sicurezza del dispositivo dell'utente, il che equivale a perdere la partita in partenza."

Un orizzonte monitorato

Se da un lato blindare la rete dietro un documento d'identità può essere percepito come un passo avanti nella tutela dei più giovani, dall'altro la linea che separa un porto sicuro da un baratro liberticida dipende esclusivamente dalle modalità di attuazione. Se l'azione dei governi si ridurrà all'imposizione di veti e al censimento forzato dei cittadini, la libera espressione verrà semplicemente spinta verso i canali del dark web, dove lo stato non ha più alcun potere di intervento.

La vera salvaguardia dei minori non passa attraverso la chiusura delle frontiere digitali o la consegna delle chiavi d'accesso ai palazzi del potere. La sfida sta nel preservare un web aperto, capace di garantire la libera circolazione delle idee senza lo spettro dell'autocensura, rendendolo al contempo sicuro attraverso una moderazione trasparente, una solida educazione digitale e la trasparenza degli algoritmi.

Altrimenti, come conclude Orzesin nella sua disamina per The Cradle, la scadenza del 2030 non ci consegnerà una generazione protetta dai pericoli della rete, bensì un'intera generazione cresciuta e svezzata nell'illegalità incontrollabile del dark web.