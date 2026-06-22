Il 92% degli israeliani non ha dubbi: «La guerra contro l'Iran è stata persa»

Secondo un sondaggio pubblicato il 21 giugno, la stragrande maggioranza degli israeliani ritiene che l'Iran abbia vinto la guerra contro gli Stati Uniti e Israele e vede negativamente l'accordo tra Washington e Teheran.

Il sondaggio, condotto dall'Università Ebraica di Gerusalemme e dall'Istituto Agam tra il 17 e il 20 giugno, ha rilevato che il 92,1% degli israeliani ritiene che la Repubblica Islamica sia uscita vittoriosa dalla guerra.

Questo sentimento era ancora più forte tra gli elettori che sostengono la coalizione di governo guidata dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu, dal Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir e dal Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Tra questi intervistati, il 93,1% ritiene che l'Iran abbia vinto.

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Quasi l'83% degli intervistati ritiene che la campagna di sei settimane contro l'Iran abbia indebolito la sicurezza a lungo termine di Israele, mentre l'86% ha un atteggiamento negativo nei confronti dei termini del Memorandum d'intesa (MoU) raggiunto la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.

Secondo il sondaggio, l'87,8% degli israeliani ritiene che Israele non sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi o ne abbia raggiunti solo alcuni.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno espresso diversi obiettivi per la guerra, tra cui la distruzione del programma nucleare iraniano, la fine della produzione di missili balistici e il rovesciamento del governo iraniano.

Quasi tre quarti degli intervistati, il 72,5%, ha dichiarato di non credere all'affermazione di Netanyahu secondo cui Israele avrebbe conseguito risultati significativi e rimosso una minaccia esistenziale.

Oltre il 56% ha giudicato la gestione della guerra da parte del primo ministro "fallimentare" o "scarsa", mentre solo il 26,5% ha considerato la sua gestione dell'offensiva "buona" o "eccellente".

Il sostegno politico a Netanyahu è calato a causa della guerra, passando dal 40,5% di inizio marzo a solo il 29,4% di giugno.

Israele terrà nuove elezioni parlamentari questo autunno, il che potrebbe rendere difficile per Netanyahu mantenere la carica di primo ministro se i suoi consensi nei sondaggi dovessero continuare a calare.

Il sondaggio ha inoltre rivelato la forte rabbia che gli israeliani provano nei confronti del presidente Trump per la sua gestione della guerra e per la firma dell'accordo con l'Iran, nonostante il suo schiacciante sostegno a Israele durante il suo mandato.

Oltre il 69% ha giudicato la sua gestione della guerra "fallimentare" o "scarsa", mentre solo il 10,8% l'ha considerata "buona" o "eccellente".

Il Guardian ha citato diversi israeliani infuriati per la firma del protocollo d'intesa da parte di Trump. "Siamo stati traditi dal presidente Trump", ha dichiarato Avi Perez, 55 anni.

Il quotidiano britannico ha aggiunto che, secondo Nadav Eyal, editorialista del quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, "le parole 'shock' e 'dolore' non bastano a descrivere il sentimento di alcuni settori dell'establishment israeliano. Ora si sta infierendo ulteriormente sulle loro ferite".

In una dura critica pubblicata da Israel Hayom, finanziato dalla megadonatrice Miriam Adelson, il giornalista Danny Zaken ha sostenuto che Donald Trump ha deluso Israele. Il titolo era: "Avresti potuto essere il più grande presidente di tutti, ma hai fallito".

In risposta all'accordo, che prevede anche la fine degli attacchi al Libano, il ministro della Sicurezza nazionale Ben Gvir ha dichiarato : "Lo Stato di Israele non deve accettare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran".

Ha preteso che il primo ministro consentisse ai soldati israeliani in Libano di continuare a demolire case, uccidere combattenti di Hezbollah ed espellere gli abitanti dai loro villaggi.

Il sondaggio di domenica ha inoltre rivelato che molti israeliani desiderano continuare la guerra contro il Libano. Israele ha intensificato gli attacchi contro Hezbollah e i civili libanesi dopo la firma del memorandum d'intesa.

Quasi la metà degli intervistati, il 48,2%, riteneva che Israele dovesse riprendere le azioni militari su larga scala contro Hezbollah, compresi gli attacchi a Beirut, una mossa a cui Trump si è pubblicamente opposto.

Al contrario, il 20,9% si è dichiarato contrario al rinnovo della guerra, mentre il 30,9% si è detto incerto.

Infine, agli intervistati è stato chiesto se Israele avesse conseguito la "vittoria totale" contro Hamas e Hezbollah promessa da Netanyahu in seguito all'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 contro insediamenti e basi militari israeliane.

Solo il 12,2% degli intervistati ha affermato di ritenere che Israele abbia raggiunto la maggior parte degli obiettivi che costituirebbero una "vittoria totale", tra cui "il rovesciamento del regime di Hamas a Gaza, la liberazione degli ostaggi e, successivamente, l'eliminazione della minaccia di Hezbollah in Libano".