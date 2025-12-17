Il Belgio respinge le concessioni UE sul prestito da 210 miliardi per l'Ucraina

"Il Belgio ha respinto lunedì le concessioni proposte dalla Commissione europea per sbloccare un prestito di 210 miliardi di euro all'Ucraina finanziato con i beni russi congelati, vanificando le speranze dell'UE di raggiungere un accordo in tempo per il vertice dei leader di giovedì". E' quanto riporta POLITICO, segnalando come a due giorni dalla scadenza, "la Commissione sta compiendo un ultimo tentativo per convincere i paesi membri a sostenere il prestito, affinché i miliardi delle riserve russe detenuti presso la banca Euroclear di Bruxelles possano essere utilizzati per sostenere l'economia di Kiev".

Dopo giorni di negoziati, la Commissione ha suggerito alcune modifiche legali per ottenere il sostegno politico del Belgio. Ha fornito garanzie giuridiche che, in qualsiasi scenario, il Belgio potrebbe attingere fino a 210 miliardi di euro se dovesse affrontare azioni legali o ritorsioni da parte della Russia, secondo l'ultimo testo visionato da POLITICO. Ha inoltre stabilito che non dovrebbero essere concessi fondi all'Ucraina prima che i paesi dell'UE forniscano garanzie finanziarie che coprano almeno il 50% del pagamento.

In un'ulteriore concessione, la Commissione ha ordinato "a tutti i paesi dell'UE di porre fine ai loro trattati bilaterali di investimento con la Russia per garantire che il Belgio non sia lasciato solo ad affrontare ritorsioni", prosegue POLITICO. Ma il Belgio ha affermato che le rassicurazioni non erano sufficienti durante una riunione degli ambasciatori dell'UE lunedì sera, hanno riferito quattro diplomatici. “Non ci sarà alcun accordo fino all'EUCO [Consiglio europeo]”, ha dichiarato un diplomatico.

Il governo belga si oppone all'utilizzo dei beni russi per timore di dover rimborsare l'intero importo se la Russia tentasse di recuperare il denaro. A complicare la situazione, altri quattro paesi – Italia, Malta, Bulgaria e Repubblica Ceca – hanno appoggiato la richiesta del Belgio di esplorare finanziamenti alternativi, come il debito congiunto. Mentre la Francia continua a sostenere pubblicamente il piano dei beni congelati, una persona vicina al presidente Emmanuel Macron ha affermato che Parigi è “neutrale” sulla questione se l'Europa debba attingere ai miliardi di Mosca o ricorrere agli Eurobond.

I sostenitori del piano, come la Germania, insistono sul fatto che non esiste una vera alternativa all'utilizzo dei beni russi, poiché il debito congiunto richiede l'unanimità e potrebbe essere bloccato dal primo ministro ungherese Viktor Orbán. “Non illudiamoci. Se non ci riusciremo, la capacità di azione dell'Unione Europea sarà gravemente compromessa per anni, se non per un periodo più lungo”, ha dichiarato lunedì il cancelliere tedesco Friedrich Merz.