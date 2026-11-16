Il bluff del 'Campo Largo': se vincono faranno come dicono USA e UE, oppure arriverà un “nuovo governo tecnico”

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di Alessandro Bartoloni

Partiamo da una premessa: un'eventuale vittoria del campo largo alle elezioni del 2027, magari sotto la guida di Giuseppe Conte (ammesso che si arrivi davvero a celebrare le primarie), rappresenterebbe tutto sommato uno scenario preferibile ad altri cinque anni di governo Meloni.

Credo che su questo, almeno all'interno di una certa area politico-culturale, si possa essere tutti abbastanza d'accordo.

Ma riconoscere questa “preferenza” non significa affatto rinunciare a una critica radicale del campo largo. Anzi, bisogna svelare tutte le sue contraddizioni anziché nasconderle dietro l'eterno ricatto del voto utile.

Perché i problemi di questo schieramento, e più in generale di tutta quell'area politico-culturale che continua ostinatamente a definirsi "progressista" (tra le parole più abusate e tradite del XXI secolo), sono molto più profondi di quanto il dibattito pubblico lasci intendere.

E credo che per comprenderli sia necessario distinguere almeno due livelli di analisi.

1. Il campo largo è un'ammucchiata elettorale destinata a franare?

Il primo livello, quello più immediato, riguarda la fragilità politica dello schieramento che si propone di governare l'Italia.

Il problema è abbastanza evidente: si sta cercando di costruire un'alleanza elettorale che dovrebbe tenere insieme personalità e forze politiche che vanno da Matteo Renzi e Lorenzo Guerini fino a Riccardo Ricciardi e Virginia Raggi.

In poche parole, un'ammucchiata elettorale che non presenta praticamente alcuna omogeneità sulle questioni fondamentali.

Basta guardare le posizioni dei suoi protagonisti:

C'è chi vuole introdurre una patrimoniale e chi no. Chi sostiene il riarmo europeo e chi lo contesta. Chi considera la Russia un nemico strategico da sconfiggere e chi ritiene necessario ricostruire un sistema di sicurezza europeo che comprenda anche Mosca.

Ci sono sostenitori delle politiche israeliane (insieme a veri e propri fan della pulizia etnica come Renzi e il suo cerchio magico) e forze che invece denunciano il genocidio del popolo palestinese.

C'è chi critica le politiche di austerità imposte dall'Unione Europea e chi continua a professare una specie di europeismo religioso per il quale mettere in discussione le istituzioni comunitarie equivale quasi a un'eresia.

E potremmo continuare praticamente all'infinito.

Con quali presupposti si immagina, allora, di poter governare un Paese? (Anche perché, a ben guardare, sono sostanzialmente gli stessi partiti del Conte II, e sappiamo tutti com'è finita.)

Ma c'è un problema ancora più grave.

Supponiamo, per un momento, che all'interno del campo largo riescano davvero a prevalere le posizioni più radicali. Quelle, cioè, che non si limitano a promettere qualche aggiustamento cosmetico, ma intendono intervenire sui rapporti economici e politici che determinano il declino italiano.

Che cosa succederebbe?

In materia economica, qualsiasi tentativo serio di mettere in discussione le politiche neoliberali finirebbe inevitabilmente per scontrarsi con i vincoli imposti dall'Unione Europea.

In politica estera, qualsiasi progetto di recupero di una reale sovranità nazionale dovrebbe fare i conti con la subordinazione dell'Italia alla NATO e agli Stati Uniti.

E sappiamo benissimo che cosa può significare, per un governo italiano, entrare in conflitto aperto con i nostri "vincoli esterni".

Non siamo nati ieri. La storia recente del nostro Paese offre già abbastanza esempi (dall'ultimo governo Berlusconi, ai governi Conte I e II ?) di quanto possano pesare le pressioni finanziarie e internazionali sulla sopravvivenza di un governo; perciò, anche nell'ipotesi quasi miracolosa in cui il campo largo riuscisse a trovare un accordo interno, resterebbe una domanda fondamentale: avrebbe la forza politica, sociale e istituzionale per sostenere lo scontro con i “poteri forti” che quel programma andrebbe inevitabilmente a colpire?

La risposta, a mio avviso, è no. E il governo cadrebbe, anche in questo caso, dopo pochi mesi.

E questo ci porta al secondo livello della critica, a mio avviso ancora più importante.

2. Il campo largo evita accuratamente tutte le questioni decisive

C'è qualcosa di profondamente surreale nel dibattito politico italiano e nel “circo mediatico” che lo alimenta.

Mentre il mondo attraversa una fase di transizione storica caratterizzata (provvidenziale) tramonto del ordine mondiale unipolare, il confronto politico nazionale continua a ruotare attorno al gossip, alle alle polemiche del giorno, alle frasi di La Russa…etc.

Un gigantesco teatrino che serve soprattutto a evitare le domande veramente importanti.

Proviamo allora a formularne alcune.

Il campo largo vuole davvero mettere in discussione il paradigma economico neoliberale che ha contribuito a smantellare lo Stato sociale, impoverire il lavoro e compromettere la capacità produttiva italiana? Oppure intende limitarsi a gestirne le conseguenze, magari con qualche misura redistributiva?

Vuole rompere con le politiche di austerità e recuperare gli strumenti di intervento pubblico necessari a una nuova politica industriale, oppure continuerà a considerare intoccabili i vincoli economici europei?

E ancora: quale ruolo dovrebbe avere l'Italia in questa fase di transizione dal vecchio ordine mondiale unipolare a uno, si spera, realmente multipolare e democratico, ma ancora tutto da costruire?

Il campo largo è ancora disposto a trascinare l'Italia nei nuovi conflitti imperialistici attraverso i quali Washington cerca di difendere la propria egemonia globale? Oppure intende intraprendere un percorso di graduale ma decisa emancipazione, ridisegnando una politica estera autonoma capace di riconoscere che gli interessi nazionali italiani non coincidono oggi in nessun modo con quelli dell'impero statunitense?

Ad esempio, che cosa pensa il campo largo della Cina?

La considera un nemico da contenere, come sostiene l'attuale establishment occidentale, oppure un interlocutore strategico indispensabile con il quale costruire nuovi rapporti politici, economici e commerciali?

E più in generale: l'Italia dovrebbe contribuire alla costruzione di relazioni internazionali più democratiche ed eque, fondate sul rispetto della sovranità e sulla cooperazione tra gli Stati? Oppure dovrà continuare a partecipare alle politiche di isolamento, coercizione economica e, quando necessario, aggressione militare contro i Paesi che rifiutano di sottomettersi agli interessi delle oligarchie occidentali?

Per non parlare dell'ambiente: di fronte alla crisi ecologica, alle crescenti disuguaglianze e alle contraddizioni di un sistema economico fondato sull'accumulazione illimitata, il campo largo ritiene necessario iniziare a costruire un'alternativa all'attuale modo di produzione capitalistico?

Oppure pensa davvero che bastino qualche incentivo verde e qualche correzione fiscale?

Lo so, sono domande che fanno quasi ridere se pensiamo che a dare loro una risposta dovrebbero essere Schlein, Bonaccini, Guerini e +Europa.

Ma sono le uniche che dovrebbero veramente interessarci.

E alle persone comuni, infatti, interessano.

Sono proprio "loro", insieme al teatrino mediatico che spesso hanno a libro paga, a evitare invece scientificamente di affrontarle, perché significherebbe mettere in discussione gli interessi di chi detiene realmente il potere in Italia e in Europa.

Molto più comodo, invece, mantenere il dibattito pubblico al livello infimo delle polemiche quotidiane.

Molto più semplice alimentare quelle finte polarizzazioni che consentono agli schieramenti di presentarsi come irriducibili avversari, pur condividendo gran parte dei presupposti economici e geopolitici fondamentali.

Lo sappiamo, la distrazione è da tempo "un metodo di governo" e un'“arma di distruzione di massa”. E, per citare il grande Tommaso Nencioni, “il dibattito pubblico al tempo del neoliberalismo è anche, e soprattutto, la spoliticizzazione delle cose serie e la politicizzazione delle puttanate”.

Insomma, meglio continuare a far scannare i poveri tra di loro su questioni del tutto secondarie e nel frattempo proporsi come i nuovi “gatekeeper” delle oligarchie capitaliste e della “civiltà occidentale” (sic!) che rischiare di non vedere (o perdere) la poltrona.

La vera sfida: trasformare una nuova area culturale in una forza politica

E allora arriviamo alla conclusione.

Alle prossime elezioni ciascuno faccia un po' come gli pare: è la classica situazione in cui, comunque la fai, sbagli.

Credo che il compito più importante che abbiamo davanti sia un altro.

Dobbiamo iniziare a costruire un'organizzazione politica all'altezza della fase storica che stiamo attraversando.

E, paradossalmente, oggi esistono condizioni molto più favorevoli di quanto si potrebbe pensare.

Perché negli ultimi quattro/dcinque anni, in Italia, è successa una cosa importante, forse una delle poche autenticamente positive del nostro panorama politico-culturale.

È emersa e si è consolidata un'area culturale che prima non esisteva, almeno non con queste dimensioni, questa diffusione e questa capacità di raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Un'area composta da quotidiani come questo, case editrici, riviste, centri di ricerca, canali di informazione indipendente, intellettuali, giornalisti e realtà associative che hanno iniziato a elaborare analisi “all'altezza dei tempi” e radicalmente alternative rispetto a quelle dominanti nel dibattito pubblico.

Un'area che ha rimesso al centro questioni che la politica istituzionale aveva sostanzialmente rimosso: la sovranità democratica, la questione sociale, la critica dell'imperialismo, il multipolarismo, la pace, il ruolo dello Stato nell'economia e la necessità di superare il paradigma neoliberale.

Quest'area culturale ha incontrato la stanchezza, la disperazione e l'umana “volontà di verità” di sempre più persone che cercano strumenti nuovi per comprendere quello che sta accadendo.

Questo patrimonio non va disperso, perché non basta produrre analisi corrette se poi non si costruiscono gli strumenti attraverso i quali quelle analisi possono diventare organizzazione, partecipazione, formazione di una nuova classe dirigente e, infine, capacità di incidere concretamente sui rapporti di forza.

E questo è il compito che ci si pone davanti.